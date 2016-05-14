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Marvel'in Black Panther filmi şekillenmeye başladı

Marvel sinematik evreninin 3.evresindeki en heyecan verici filmlerden biri olan Black Panther için hazırlıklara başlandı. Filmin oyuncu kadrosuna iki genç yıldız daha katıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
36
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile birlikte, Marvel sinematik evreninin 3.evresi de başlamış oldu. 2019 yılında vizyona girecek Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 2 ile tamamlanacak olan 3.evre, toplamda 9 filmden oluşacak. Marvel sinematik evrenini daha da genişletecek olan bu 9 filmden biri de Black Panther olacak.
Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından biri olan Black Panther, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile birlikte ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı. Hollywood'un parlayan yıldızlarından Chadwick Boseman tarafından canlandırılan karakter, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından Kahramanların Savaşı'nın en iyi yanlarından biri olarak değerlendirildi. Karakterin aldığı bu pozitif yorumların ardından Marvel'in en merak edilen filmleri arasına giren Black Panther, yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Fruitvale Station ve Creed gibi başarılı filmlerle kariyerine müthiş bir başlangıç yapan genç yönetmen Ryan Coogler'ın yöneteceği Black Panther, Hollywood'un en gözde genç yıldızlarından ikisini kadrosuna kattı. Creed ve Fantastic Four filmlerinin genç yıldızı Michael B. Jordan ve 12 Yıllık Esaret filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Lupita Nyong'o, Black Panther'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Nyong'o, Black Panther'in kız arkadaşını canlandırırken, Jordan'ın da filmin kötü adamı olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor.
Hayali bir Afrika ülkesi olan Wakanda'da geçen film, babasının haince öldürülmesinin ardından Black Panther ünvanını devralıp ülkesine liderlik edecek olan prens T'Challa'nın hikayesini anlatacak. Hem kamera arkasında hem de kamera önünde son derece yetenekli isimleri bir araya getiren Black Panther, Marvel'in en heyecan verici filmleri arasına girmiş durumda. Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan Black Panther, 6 Temmuz 2018'de vizyona girecek.
http://deadline.com/2016/05/michael-b-jordan-joins-cast-of-marvels-black-panther-1201755667/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
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Hazreti Bruce Wayne 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

çok saçmalamaya başladılar hakikaten bilim kurgu hayranıyım ama saçmaladılar ne kadar süper kahraman varsa hepsi toplandı bir yere,bu da tat vermiyor insana,yakında kurt adam dracula frankastaın v.s da eklerlerse şaşırmam.

Ulan sanki kafanıza silah dayayıp zorla izlettiriyorlar.
İzleme sende
mladenbmvçok saçmalamaya başladılar hakikaten bilim kurgu hayranıyım ama saçmaladılar ne kadar süper kahraman varsa hepsi toplandı bir y...
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blackzeros 3 yıl
film sektoru komediye dondu , millet oyunlara verilen puani elestiriyor e bu nedir; civil war imdb puani: 8.4 ...
daha onceki super kahraman filmlerini izlemis ,cizgi dizilerini takip etmis olarak dayanamadım filme.bu puanin cok daha dusuk altında cok daha kaliteli filmler var ki film zaten iyide degil kotu.
film sektoru komediye dondu , millet oyunlara verilen puani elestiriyor e bu nedir; civil war imdb puani: 8.4 ...daha onceki super kahraman filmlerini iz...
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Faruk539 2 yıl
kadroya giren isimler bir bir ortaya çıkıyor.
martin freeman da katılmış filme.
filmpuani.com/...
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DeanWinchester. 3 yıl
Valla civil varda keşfettim bu karakteri acayip dehşetül vahşet birşey solo filmi baya bi iiy olur
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PHI 3 yıl
Ciwil War'da kesinlikle harika bir çıkış yaptı bu karakter. Filmi merakla bekleniyor.
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irish 3 yıl
Çok komik yorumlar var.
Civil war gayet güzeldi.
Black panther de 10 numaraydı.
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Master_Evil 3 yıl
marvel filmleri güzel oluyor bu da izlenir
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mdxceed 3 yıl
Tamam black panther de neden siyahi oyuncular oynuyor, amaç ne yani? Sarışın biri oynayamaz mı?
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emre_virüs 3 yıl mdxceed
Çizgi romanlarda aslı böyle
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mucahiderdogan 3 yıl
nijerya daha halkını doyuramazken kral'ı uzay gemisiyle geziyor :)
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gurkanse 3 yıl
film isimleri farklı ama her filmde her kahraman var.sanki paraya ihtiyacı olan figüranlar gibi.kaptan amerika iç savaşı dün izledim. 2 bucuk saat boşa gitti
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AMDR 3 yıl
Fantastik dörtlüden memnun değiller onlarıda ekleyip süper kahraman ordusu kursunlar.
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JusticeLeague 3 yıl
Bakalım espiri, cıvıklık olacak mı
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DennisLars 3 yıl JusticeLeague
sen oğlumun arkadaşısın galiba pelerinden tanıdım
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a_y_k_u_t 3 yıl
Bırak bu ezik karakterleri marvel galactuslu eternityli beyonderlı uzayda geçen bir film izlettir bize 80lerin çizgi dizilerine dahi ulaşamadı bu filmler...
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kırılanhayaller 3 yıl
Büyük bir merakla ve heyecanla bekliyorum filmi.... Ciwil War'ın parlayan yıldıızı
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BekirTemel 3 yıl
kaptan amerika da izleyince bir beklenti oluşturdu bende bu karakter ,takipteyiz bakalım
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