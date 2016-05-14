Marvel'in Black Panther filmi şekillenmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile birlikte, Marvel sinematik evreninin 3.evresi de başlamış oldu. 2019 yılında vizyona girecek Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 2 ile tamamlanacak olan 3.evre, toplamda 9 filmden oluşacak. Marvel sinematik evrenini daha da genişletecek olan bu 9 filmden biri de Black Panther olacak.

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından biri olan Black Panther, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile birlikte ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı. Hollywood'un parlayan yıldızlarından Chadwick Boseman tarafından canlandırılan karakter, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından Kahramanların Savaşı'nın en iyi yanlarından biri olarak değerlendirildi. Karakterin aldığı bu pozitif yorumların ardından Marvel'in en merak edilen filmleri arasına giren Black Panther, yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Fruitvale Station ve Creed gibi başarılı filmlerle kariyerine müthiş bir başlangıç yapan genç yönetmen Ryan Coogler'ın yöneteceği Black Panther, Hollywood'un en gözde genç yıldızlarından ikisini kadrosuna kattı. Creed ve Fantastic Four filmlerinin genç yıldızı Michael B. Jordan ve 12 Yıllık Esaret filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Lupita Nyong'o, Black Panther'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Nyong'o, Black Panther'in kız arkadaşını canlandırırken, Jordan'ın da filmin kötü adamı olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor.

http://deadline.com/2016/05/michael-b-jordan-joins-cast-of-marvels-black-panther-1201755667/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hayali bir Afrika ülkesi olan Wakanda'da geçen film, babasının haince öldürülmesinin ardından Black Panther ünvanını devralıp ülkesine liderlik edecek olan prens T'Challa'nın hikayesini anlatacak. Hem kamera arkasında hem de kamera önünde son derece yetenekli isimleri bir araya getiren Black Panther, Marvel'in en heyecan verici filmleri arasına girmiş durumda. Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan Black Panther,'de vizyona girecek.