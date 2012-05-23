Mass Effect: Infiltrator, Play mağazasında satışa sunuldu

Masaüstü platformlarının efsane oyunlarından Mass Effect, Infiltrator versiyonuyla bir süredir iOS cihazlarında oynanabiliyordu. EA firması çok geçmeden Android sürümünü de satışa sundu.





6.99$ fiyat biçilen oyunun iOS versiyonu ise 4.99$'dan satılıyor. Oyun 450MB boyutunda ek dosyalarıyla birlikte geliyor.





Orijinal senaryoya sadık kalan oyun, hikayeye kaldığı yerden devam ediyor. Cerberus ajanı Randall Ezno ile, Reaper'lar ile olan mücadeleyi sürdürürken, Cerberus üssündeki deneylerde kontrolü ele alıp gizli araştırmaları Reaper'lara karşı kullanarak, dost ünitelerle paylaşıyoruz. Amaç ise Cerberus'u saf dışı bırakmak.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.games.meinfiltrator_na





http://itunes.apple.com/us/app/mass-effect-infiltrator/id486601093?mt=8