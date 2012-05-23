Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mass Effect: Infiltrator, Play mağazasında satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mass Effect: Infiltrator, Play mağazasında satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Masaüstü platformlarının efsane oyunlarından Mass Effect, Infiltrator versiyonuyla bir süredir iOS cihazlarında oynanabiliyordu. EA firması çok geçmeden Android sürümünü de satışa sundu.

6.99$ fiyat biçilen oyunun iOS versiyonu ise 4.99$'dan satılıyor. Oyun 450MB boyutunda ek dosyalarıyla birlikte geliyor.

Orijinal senaryoya sadık kalan oyun, hikayeye kaldığı yerden devam ediyor. Cerberus ajanı Randall Ezno ile, Reaper'lar ile olan mücadeleyi sürdürürken, Cerberus üssündeki deneylerde kontrolü ele alıp gizli araştırmaları Reaper'lara karşı kullanarak, dost ünitelerle paylaşıyoruz. Amaç ise Cerberus'u saf dışı bırakmak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.games.meinfiltrator_na

http://itunes.apple.com/us/app/mass-effect-infiltrator/id486601093?mt=8



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mkt 7 yıl en beğenilen
mnc07
Mass Effect: Infiltrator apk. :))

Olm bak git
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
|M|N|Ç| 7 yıl
can_66
mnc07Mass Effect: Infiltrator apk. :))
adamın galaxy s II si var ama bi oyuna 5$ dolar vermekten çekiniyor gösterişçi fakir.Seri eksi beyler

Sanırım müneccimlik yapmaya yeni başladınız zira bilemediniz Galaxy S2'm yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 7 yıl
mnc07
Mass Effect: Infiltrator apk. :))

adamın galaxy s II si var ama bi oyuna 5$ dolar vermekten çekiniyor gösterişçi fakir.Seri eksi beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gFalcon 7 yıl
Oğlum bak giiit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 7 yıl en beğenilen
mnc07
Mass Effect: Infiltrator apk. :))

Olm bak git
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl mkt
mkt
mnc07
Mass Effect: Infiltrator apk. :))

Olm bak git

Ne diyon birader ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
Mass Effect: Infiltrator apk. :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -34- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim