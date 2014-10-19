Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MasterCard parmak izi sensörü ve NFC entegreli bir kart üzerinde çalışıyor

4 yıl
453
1
9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MasterCard parmak izi sensörü ve NFC entegreli bir kart üzerinde çalışıyor

Sıkça kullandığımız kredi kartlarında güvenlik konusu en ön sırada geliyor ve yıllar boyunca farklı çözümler kullanıma sunuldu. İmza, çip, şifre derken bu kez parmak izi sensörü ve NFC teknolojileri de devreye giriyor. 

MasterCard ile biyometrik teknolojiler konusunda uzman Zwipe tarafından başlatılan bir çalışma kapsamında kredi kartlarına parmak izi sensörü ve NFC teknolojileri entegre edilerek güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Çalışmanın hedefi ise temassız ödeme yapabilen kredi kartları. 

Hali hazırda Zwipe MasterCard adıyla bir prototip de geliştirilen çalışmada tüketicilerin alışveriş esnasında sensör ile ödeme onayının alınıp NFC ile POS terminaline aktarılması sağlanıyor. Aynı Apple Pay teknolojisinde olduğu gibi kullanıcının tüm biyometrik bilgileri kart üzerinde depolanıyor ve entegre biyometrik onay teknolojisi bu bilgileri karşılaştırarak doğruluyor. Böylece tüketici şifre girmekten kurtuluyor. 

Zwipe gelecek yıl itibariyle standart kredi kartlarına bu özellikleri entegre etmek için çalıştıklarını duyurdu. Kart mevcut tüm POS terminallerinde çalışacak şekilde tasarlanıyor zira gerekli enerjiyi terminallerden alması gerekiyor.  

http://zwipe.com/news/mastercard-and-zwipe-announce-the-launch-of-the-worlds-first-biometric-contactless-payment-card-with-integrated-fingerprint-sensor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Parmak izi kopyalamak ve çalmak kolay bu sorunun nasıl çözecekler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 4 yıl
Okuyucuyu POS cihazına entegre etmek yerine milyonlarca karta entegre etmek hangi sivri zekanın fikri acaba. Maliyetini satıcılara değil alıcılara yıkmanın yolunu bulmuşlar. POS makinesine yapsalar cihaz sahipleri kızacak tabi. Kart kullanıcılarına yapalım ne de olsa onlardan tıpış tıpış kart aidatı alıyoruz diyorlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
çöp, gereksiz, tutmaz.
nfc de kablosuz kolayca ödeme yapmak zaten amaç, bir de parmağı okusun diye kartla cebelleşmek gereksiz.
apple pay de kartta parmak izi de telefonda olduğu için pratik hale geliyor, normal nfc de ise ufak ödemelerde hızlı olabildiği için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl emre1393
emre1393
çöp, gereksiz, tutmaz.
nfc de kablosuz kolayca ödeme yapmak zaten amaç, bir de parmağı okusun diye kartla cebelleşmek gereksiz.
apple pay de kartta parmak izi de telefonda olduğu için pratik hale geliyor, normal nfc de ise ufak ödemelerde hızlı olabildiği için.

Tamam. Sen kullanmazsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.holmes 4 yıl
gerekli özelliklerden biri bence.. en kısa sürede kullanılmaya başlanmalı bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SusLanSenKöylü 4 yıl
Obama'nın isteği ile yapılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 4 yıl
(özenti)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Mctolga- 4 yıl
İşte bunlar hep apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 4 yıl
Ben içinde bitomedikal olan güvenlik sistemlerini sevmiyorum birinde şifren çalınabilirken diğerinde parmağın ,gözün oOoOoOo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Teknoloji Sohbetleri" 2. sezon ilk program yayın tekrarı 4 yıl Mobilite Özel: Apple lansmanını değerlendirdik 4 yıl Mobilite Özel: Google Nexus Lansmanı 4 yıl 2si1 "Uzun metraj" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi 4 yıl Mikado MD-2552 Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim