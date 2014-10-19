MasterCard parmak izi sensörü ve NFC entegreli bir kart üzerinde çalışıyor





Sıkça kullandığımız kredi kartlarında güvenlik konusu en ön sırada geliyor ve yıllar boyunca farklı çözümler kullanıma sunuldu. İmza, çip, şifre derken bu kez parmak izi sensörü ve NFC teknolojileri de devreye giriyor.





MasterCard ile biyometrik teknolojiler konusunda uzman Zwipe tarafından başlatılan bir çalışma kapsamında kredi kartlarına parmak izi sensörü ve NFC teknolojileri entegre edilerek güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Çalışmanın hedefi ise temassız ödeme yapabilen kredi kartları.





Hali hazırda Zwipe MasterCard adıyla bir prototip de geliştirilen çalışmada tüketicilerin alışveriş esnasında sensör ile ödeme onayının alınıp NFC ile POS terminaline aktarılması sağlanıyor. Aynı Apple Pay teknolojisinde olduğu gibi kullanıcının tüm biyometrik bilgileri kart üzerinde depolanıyor ve entegre biyometrik onay teknolojisi bu bilgileri karşılaştırarak doğruluyor. Böylece tüketici şifre girmekten kurtuluyor.





Zwipe gelecek yıl itibariyle standart kredi kartlarına bu özellikleri entegre etmek için çalıştıklarını duyurdu. Kart mevcut tüm POS terminallerinde çalışacak şekilde tasarlanıyor zira gerekli enerjiyi terminallerden alması gerekiyor.

http://zwipe.com/news/mastercard-and-zwipe-announce-the-launch-of-the-worlds-first-biometric-contactless-payment-card-with-integrated-fingerprint-sensor/