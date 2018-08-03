Huawei Mate 20 Lite özellikleri açığa çıktı

Dün itibariyle tasarımı ortaya çıkan Huawei Mate 20 Lite, bu seferde özellikleriyle birlikte Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da görüntülendi. Görünen o ki Mate 20 Lite, tasarımı ve teknik özellikleriyle göz dolduracak.

Mate 20 Lite özellikleri nasıl olacak?

TENAA'da ortaya çıkan bilgilere göre Mate 20 Lite; 19.5: 9 oranına sahip 2340x1080 (FHD+) çözünürlük sunan çentikli IPS LCD ekranla gelecek. 158,3×5,3×7,6 mm ebatlarında ve 172 gram ağırlığındaki Mate 20 Lite'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek de mümkün.

12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve toplamda sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) Kirin 710 çipsetinden güç alacak Mate 20 Lite'da 6 GB sistem belleği bulunacakken, telefonun 4 GB RAM'e sahip daha düşük fiyatlı bir versiyonu da olabilir. TENAA veritabındaki bilgiler, Mate 20 Lite'ın 64 GB dahili depolama birimine sahip olacağını gösteriyor ancak "genişletilmiş depolama" kısmı için belirtilen "desteklenmiyor" ibaresi, Mate 20 Lite'da microSD kart desteğinin olmayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Mate 20 Lite, yalnızca 64 GB depolama seçeneğine sahip olmayabilir.

Kamera konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağlayan veriler; Mate 20 Lite'ın arka kamerasında 20 MP+2 MP çözünürlüklü bir kamera dizilimi ve ön tarafa ise 24 MP+2 MP'lik kamera konfigürasyonu bulanacağına işaret ediyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre EMUI 8.2 arayüzüyle gelecek olan Mate 20 Lite'ın batarya kapasitesi ise 3650 mAh olarak belirtilmiş.

http://shouji.tenaa.com.cn/mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2bq4rcf9SJO3B2QSxddc5xbo