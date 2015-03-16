Mate7 Compact'a ait olduğu iddia edilen yeni görseller sızdırıldı

Huawei'in 2014 yılının son dönemlerine doğru piyasaya sürdüğü Mate7 modeli 6 inç ekranı ile herkes tarafından tercih edilen bir ürün değildi ve ufak boyutlu versiyonunun geleceği bir süredir konuşuluyordu. Geçtiğimizi günlerde de Mate7 Compact'a ait olduğu iddia edilen görselleri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.
Ancak daha sonra görüntülerin Landvo adında bir markanın L600S modeli olduğu söylense de Mate7 Compact hala uzak bir seçenek değil gibi gözüküyor, zira cihaza ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar sızdırılmış durumda. 4.7 inç ekrana sahip olduğu iddia edilen modelin arka yüzeyinde bu kez parmak izi okuyucu görünmemesi dikkat çekiyor. Ancak sızıntılarda parmak izi okuyucunun yüzey altına yerleştirildiği ve kamera altında bulunduğu belirtiliyor. Bu sayede sensör görünmese de parmak izini okuyabiliyor.
Mate7 Compact'ın kirin yongaseti ile geleceği iddia edilse de hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor. Tanıtılacağı tarih de henüz netleşmiş değil.
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Alpha gibi ekran çerçeve oranı olursa 4.7 inç neden olmasın z3 compact ta aynı şekilde