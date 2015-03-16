Mate7 Compact'a ait olduğu iddia edilen yeni görseller sızdırıldı

Mate7 Compact'ın kirin yongaseti ile geleceği iddia edilse de hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor. Tanıtılacağı tarih de henüz netleşmiş değil.

Ancak daha sonra görüntülerin Landvo adında bir markanın L600S modeli olduğu söylense de Mate7 Compact hala uzak bir seçenek değil gibi gözüküyor, zira cihaza ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar sızdırılmış durumda. 4.7 inç ekrana sahip olduğu iddia edilen modelin arka yüzeyinde bu kez parmak izi okuyucu görünmemesi dikkat çekiyor. Ancak sızıntılarda parmak izi okuyucunun yüzey altına yerleştirildiği ve kamera altında bulunduğu belirtiliyor. Bu sayede sensör görünmese de parmak izini okuyabiliyor.