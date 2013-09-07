Maxthon, MediaTek ortaklığı ile 100 milyon kullanıcı hedefliyor





Büyük kullanıcı kitlesine sahip olmasa da Android tarafının beğenilen tarayıcı uygulamaları arasında yer alan Maxthon, önemli bir ortaklığa imza atıyor.





Maxthon, dünyanın en büyük yongaseti tedarikçilerinden olan MediaTek firmasının hizmet kolu RollTech ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 2014 yılında piyasaya çıkacak tüm MediaTek akıllı telefonlarında Maxthon tarayıcısı ön yüklü olarak sunulacak. MediaTek'in gelecek yıl 100 milyon akıllı telefonda yer alması beklendiği için Maxthon önemli bir kullanıcı veritabanına sahip olacak.





MediaTek firması ZTE, Lenovo, LG, Sony gibi firmalarla sıkı ilişkiler içerisinde iken daha çok Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Endonezya gibi gelişmekte olan kalabalık ülkelere hitap ediyor. Bulut senkronizasyonu ve LAN dosya transferi gibi önemli özellikleri ile Maxthon pazar payını artırmayı ümit ediyor.