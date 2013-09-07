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Maxthon, MediaTek ortaklığı ile 100 milyon kullanıcı hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Maxthon, MediaTek ortaklığı ile 100 milyon kullanıcı hedefliyor

Büyük kullanıcı kitlesine sahip olmasa da Android tarafının beğenilen tarayıcı uygulamaları arasında yer alan Maxthon, önemli bir ortaklığa imza atıyor.

Maxthon, dünyanın en büyük yongaseti tedarikçilerinden olan MediaTek firmasının hizmet kolu RollTech ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 2014 yılında piyasaya çıkacak tüm MediaTek akıllı telefonlarında Maxthon tarayıcısı ön yüklü olarak sunulacak. MediaTek'in gelecek yıl 100 milyon akıllı telefonda yer alması beklendiği için Maxthon önemli bir kullanıcı veritabanına sahip olacak.

MediaTek firması ZTE, Lenovo, LG, Sony gibi firmalarla sıkı ilişkiler içerisinde iken daha çok Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Endonezya gibi gelişmekte olan kalabalık ülkelere hitap ediyor. Bulut senkronizasyonu ve LAN dosya transferi gibi önemli özellikleri ile Maxthon pazar payını artırmayı ümit ediyor.

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sis651 6 yıl
Kullanmıyorum ama adını çok duydum, okudum. Bir dönem de denemiş olabilirim.
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fukox 6 yıl
Bu tavsiye edenler falan hep firmanin adamlari galba. Suana kadar 1 kere bile duymamistir kimse.
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LegendM 6 yıl fukox
fukox

Bu tavsiye edenler falan hep firmanin adamlari galba. Suana kadar 1 kere bile duymamistir kimse.

Maxthon tüm dünyada html5 in lideri

Siz mağaradan çıkmadınız diye neden insanlara laf atıyorsunuz?Maxthon gerek arayüzü ile gerekse özellikleri ile muhteşemdir.Ayrıca internet explorer tabanlı olmasına rağmen son derece hızlıdır.
2 Yanıt Yanıtla
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adogs 6 yıl
ben hem pc de hemde mobilde kullanıyorum kesinlikle bikere alıştınızmı bir daha vazgeçemiyorsunuz. tavsiye ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
pc de kullanıyorum pek çok kullanışlı kısayolu var hızlı çalışıyo
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Autobus2010 6 yıl
çok güzel tarayıcı
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starmaster 6 yıl
Güzel tarayıcıdır
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İnsan Çakması 6 yıl
Hiç hedeflemesinler bence.
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kudretxxx 6 yıl
ilk defa duyuyorum maxthon adını
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GokhanMaths 6 yıl kudretxxx
kudretxxx

ilk defa duyuyorum maxthon adını

Bu sizden kaynaklanıyor çok bilindik bir markadır
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