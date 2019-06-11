Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek

Otomotiv sektörünün odağı elektrikli otomobillere kaymış durumda ve hemen hemen tüm dev üreticiler bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Japon devi Mazda. Şirket CEO'sunun yaptığı açıklamalara göre Mazda'nın ilk elektrikli otomobili yakın bir tarihte piyasaya çıkacak.

Toyota ile iş birliği yapıyordu

Mazda şimdiye kadar elektrikli otomobil teknolojisi konusunda sessizliğini koruyordu. Ancak şirket CEO'su Akira Marumoto'nun Automotive News Europe ile yaptığı bir röportaj, Mazda'nın ilk elektrikli otomobilini 2020 yılında satışa sunacağını ortaya koydu. Bu alanda geri kalmak istemeyen şirket aslında bir süredir bu konuda çalışmalar yapıyordu.

https://www.autoblog.com/2019/06/09/mazda-rotary-ev-2020-plug-in-hybrid-2022/

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Mazda 2017 yılındaile bir iş birliğine girerek, elektrikli otomobil teknolojisig geliştirme konusunda adımlar atmıştı. Ancak şimdiki duruma bakılırsa, Mazda bu işiyapmaya karar vermiş görünüyor. Yani Mazda, ilk elektrikli otomobilini tamamenkullanarak inşa edecek. Önümüzdeki aylarda bu elektrikli otomobille ilgili daha fazlapaylaşılması bekleniyor.