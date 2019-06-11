Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek

Teknoloji Editörü
Otomotiv sektörünün odağı elektrikli otomobillere kaymış durumda ve hemen hemen tüm dev üreticiler bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Japon devi Mazda. Şirket CEO'sunun yaptığı açıklamalara göre Mazda'nın ilk elektrikli otomobili yakın bir tarihte piyasaya çıkacak.
Toyota ile iş birliği yapıyordu
Mazda şimdiye kadar elektrikli otomobil teknolojisi konusunda sessizliğini koruyordu. Ancak şirket CEO'su Akira Marumoto'nun Automotive News Europe ile yaptığı bir röportaj, Mazda'nın ilk elektrikli otomobilini 2020 yılında satışa sunacağını ortaya koydu. Bu alanda geri kalmak istemeyen şirket aslında bir süredir bu konuda çalışmalar yapıyordu.Mazda 2017 yılında Toyota ile bir iş birliğine girerek, elektrikli otomobil teknolojisig geliştirme konusunda adımlar atmıştı. Ancak şimdiki duruma bakılırsa, Mazda bu işi tek başına yapmaya karar vermiş görünüyor. Yani Mazda, ilk elektrikli otomobilini tamamen kendi mimarisini kullanarak inşa edecek. Önümüzdeki aylarda bu elektrikli otomobille ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
https://www.autoblog.com/2019/06/09/mazda-rotary-ev-2020-plug-in-hybrid-2022/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Mazda'nın skyactiv-x olayı da ayrı bir hayal kırıklığına evrilmeye başladı. Yeni Mazda 3'te çıkacak dendi olmadı, CX-30 çıktı yok, hala geliştiriyoruz süper olacak bekleyin ama %25 pahalı olacak? Allah razı olsun da adam gider BMW Audi alır zaten sen bu parayı çekeceksen. Birşeyler yapmak istiyorlar, mühendislik var adamlar da plan orgnizasyon sıkıntı da belli ki. Yapılan işi emeği paraya satışa çeviremedikten sonra kasmak lüzumsuz.
Çok umutluydum ben ama ya.