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Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek

Japon otomotiv devlerinden Mazda, şirketin ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Mazda CEO'su Akira Marumoto'nun, konuyla ilgili önemli açıklamaları.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otomotiv sektörünün odağı elektrikli otomobillere kaymış durumda ve hemen hemen tüm dev üreticiler bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Japon devi Mazda. Şirket CEO'sunun yaptığı açıklamalara göre Mazda'nın ilk elektrikli otomobili yakın bir tarihte piyasaya çıkacak.

Toyota ile iş birliği yapıyordu

Mazda şimdiye kadar elektrikli otomobil teknolojisi konusunda sessizliğini koruyordu. Ancak şirket CEO'su Akira Marumoto'nun  Automotive News Europe ile yaptığı bir röportaj, Mazda'nın ilk elektrikli otomobilini 2020 yılında satışa sunacağını ortaya koydu. Bu alanda geri kalmak istemeyen şirket aslında bir süredir bu konuda çalışmalar yapıyordu.
Mazda 2017 yılında Toyota ile bir iş birliğine girerek, elektrikli otomobil teknolojisig geliştirme konusunda adımlar atmıştı. Ancak şimdiki duruma bakılırsa, Mazda bu işi tek başına yapmaya karar vermiş görünüyor. Yani Mazda, ilk elektrikli otomobilini tamamen kendi mimarisini kullanarak inşa edecek. Önümüzdeki aylarda bu elektrikli otomobille ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

https://www.autoblog.com/2019/06/09/mazda-rotary-ev-2020-plug-in-hybrid-2022/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Bizim gibi ülkelere daha 5-6 yıl gelmez bu otomobil.
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masterap 1 hf.
Bu fırma ıcten yanmalı motorların gelısmesının bıtmedıgını, bu yonde projelerı oldugunu, elektrıklı aracları gereksız ve erken bulan fırma degıl mıydı ? :)
log.com.tr/...
log.com.tr/...
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bilgi@sayar 1 hf.
Mazda'nın son 5 ay satışları gerçekten çok kötü. Elektrikli araç açıklaması bence sürpriz olmuş, üstelik 2020 çok erken. Acaba gizliden bir çalışma mı yürütüyorlardı sorusu geliyor akla, değilse 2020'de satışa çıkarmak için Toyota'dan alıp Mazda amblemi ile satacaklar demektir. Neyse, ömrümüz varsa bekleyelim görelim.
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JanKlod 1 hf.
2020 ye mazda çekilmesin de
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manisa_tr 1 hf.
15 bin hurda teşviki ile alırız artık.
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korayreyiz 1 hf.
Bakalım türkiyeye gelir mi? Hala burda 2017 mazda 3 satıyorlar daha 4. Gen mazda 3 ler gelmedi bile. Cx 9 hiç getirmediler. Aylık satışlar 3 haneye bile geçmedi mazdanın. Umarım türkler aklını başına alırda mazda almaya başlarlar. Türkiye marketinden çekilmesi üzer.
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alcohol06 1 hf.
Anlayamıyorum ya, Toyota ile ortak platform iki araç yapın işte full elektrik Suv ile hatchback. Neyi anlaşamıyorsunuz da ayrı ayrı elektrik araç yapmaya karar veriliyor, baştan paralar sokağa saçılıyor? Elektrik arabanın güzelliği zaten farklı projelere gerek kalmaması. Ortak devam eden fabrika noldu bir haber oldu bir daha ses soluk yok.
Mazda'nın skyactiv-x olayı da ayrı bir hayal kırıklığına evrilmeye başladı. Yeni Mazda 3'te çıkacak dendi olmadı, CX-30 çıktı yok, hala geliştiriyoruz süper olacak bekleyin ama %25 pahalı olacak? Allah razı olsun da adam gider BMW Audi alır zaten sen bu parayı çekeceksen. Birşeyler yapmak istiyorlar, mühendislik var adamlar da plan orgnizasyon sıkıntı da belli ki. Yapılan işi emeği paraya satışa çeviremedikten sonra kasmak lüzumsuz.
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CoreXXX 1 hf.
mazdayada bu yakışırdı. çünkü kendi tarzı olan bir firma
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Suzuyâ 1 hf.
Skyactive-x projesi bekledikleri gibi olmadı galiba.
Çok umutluydum ben ama ya.
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