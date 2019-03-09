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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche, Taycan için 20.000'den fazla sipariş aldığını açıkladı

Alman otomobil devi Porsche, Taycan adlı spor otomobili ile elektrikli araç pazarına adım atacak. Şirket ilk elektrikli otomobili için 20.000’den fazla sipariş aldığını açıkladı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil devi Porsche, ilk elektrikli otomobilini Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Taycan adını verdiği araç için 20.000’den fazla sipariş aldığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak"
Taycan'ın Eylül'de tanıtıldıktan sonra yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Porsche, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyeden daha kısa bir sürede ulaştığını ve yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacağını yineledi.

Üretim adedini iki kat artırma kararı alınmıştı

Porsche AG'nin Satış ve Pazarlama Yönetim Kurulu üyesi Detlev von Platen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Taycan'a olan yoğun ilgi müşterilerimizin de bizim gibi ilk elektrikli Porsche spor otomobil için heyecan duyduğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla üretim kapasitemizi artırdık" dedi.
Geçtiğimiz günlerde şirketin yoğun talep nedeniyle Taycan'ın yıllık üretim adedini 20.000'den 40.000'e çıkarma kararı aldığı bildirilmişti. Deneyimli yönetici ayrıca "Taycan, segmentindeki en sportif ve en teknik araç olacak, gerçek bir Porsche" diyerek ilk elektrikli otomobillerine duyduğu güveni dile getirdi.

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Polestar191 2 ay en beğenilen
Biz hala 1.2 mi 1.4 tüplümü az yakar diye konu açalım işte tipik 3. Dünya ülkesi umarım yakında 50 lik mobiletmi 100 lük mobiletmi diyecek duruma düşmeyiz
1 Yanıt Yanıtla +29
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Sirchade 2 ay Wi Fi
Boş yapma ya... adam yalan mı söylüyor? 1000 tane konu dökerim önüne adamın dediği gibi.
1 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 2 ay Sirchade
Sonuç ne? Almanya cennet, Türkiye cehennem mi? Onların herşeyi doğru bizim herşeyimiz yanlış mı? Kürkü var diye birileri %100 haklı biz %100 haksız mıyız? Sürekli başkasının her şeyini övüp kendininkini yermek seni onun yerine mi getiriyor, çözüm mü üretiyor? Gelişmenin yolları ne? Ne kadar sürede olur? İçinde bulunduğumuz durumu tam tahlil edebiliyor muyuz? Yapmamız gerekenleri tam düşünebiliyor muyuz? Bunlar ne kadar sürede yapılır, sonuçlar ne zaman alınır? Bu sonuçlar birileri bizle uğraşırken ve biz biribirimizle uğraşırken ne kadar sürede alınır, uğraşmazlarsa ve uğraşmazsak ne kadar sürede alınır, destek alırsak ne kadar sürede alınır? Neden aynı emeği afganistan'da, ığdır'da, istanbul'da ya da abd de verdiğinde farklı sonuçlar alırsın? Sadece çalışarak doğru/aynı sonuçlara ulaşabilir misin?????.................................. Yazacak çok şey var da neyse. Bizim kaybedecek, moral bozacak, başkasından medet umacak, başkasına özenecek, zamanımız yok. Ülkesine bir şey katmak isteyen varsa hiç durmadan çalışmalı, kendini geliştirmeli, etrafına faydalı olmalıdır. Yok zenginin kürküne özenen varsa, o tür kişilerin ne olduğu, hangi yola düşeceği bellidir!
Sonuç ne? Almanya cennet, Türkiye cehennem mi? Onların herşeyi doğru bizim herşeyimiz yanlış mı? Kürkü var diye birileri %100 haklı biz %100 haksız mıyız? Sürek...
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Witcher3 2 ay
Bizim gibi 4. dünya ülkeleri için hayal bile değil bu araçlar...
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MaDMaxiBo 2 ay
sanki sıradan insanlar alıyormuş gibi yorumlar yapmayın.

her ülkede zenginler alıyor bunu. türkiyede de 200 bin tane milyoner var, sadece hesabında nakit parası 7 haneli olanlar bunlar, mal varlığı hariç. yani türkiye de bile bunu alabilecek yüzbinlerce insan varken 20 bin sipariş az bile. porsche hastası milyonerlerin sayısı daha fazla olmalı bence.
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Ezkici 2 ay
Model çok güzel
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shifisitert 2 ay
biz de agaogulalrı zarrabalr tayyıbın cocukları almıstır kesın bundan
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pej 2 ay
Soru adamlar yapıyor da biz neden yapamıyoruz ya da neden sahip olamıyoruz? Körfez ülkeleri sahip olabilir ama yapamaz, diğer müslüman ülkeler de ne yapabilir ne de sahip olabilir. O zaman 1400 senedir süren sorun ne? Sorunu Atatürk teşhis etti, hatta bir çok ülkenin bir yüzyılda yapamadığını bir ömüre sığdırdı, 15 senede Türk uçağını uçurdu. Atatürk kü kötülüyenlerin kafalarına bakın sebebini anlarsınız. Anlayamamış sanız zaten çağın gerisindesiniz ve yok olma yörüngesine girmişsiniz demektir. Aztekler, Mayalar, İnkalar, Kızılderililer, Arapların başına geldiği gibi çağa ayak uydurmuş ülkeler bizi yok edecek. Ben söylemiyorum bunu 4 milyar senedir işleyen evrim kuralı söylüyor. Bilgi çağına en iyi adapte olmuşlar gelişecek, diğerleri çeşitli sebeplerle yok olacak. Allah yardım eder mi? Edecek olsa Kudüsü kurtarmak için İsrail'e 6 defa saldırmış Araplara yardım eder di, üstelik Kur'anda yardım edeceğini de söylüyor. Bu dünyada hayır yok öbür dünyada huriler? Bu dünyada 5 milyar müslümana yardım etmeyen öbür dünyada ne verebilir? Acaba tüm bunlar yönetici sınıfın garibanları uyutup baş kaldırmalarını engellemek için hikaye olabilir mi? Bok temizleyen Hintliler bile öbür dünyada mihrace olacaklarına inandırılmışlar mı?
2 Yanıt Yanıtla +4
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serafon 2 ay pej
Bugün artık adamlar bile inkar etmiyorken hala bazılarının 100 yıldır oynanan tiyatroya bu kadar inanmış olması çok enteresan. Araplar israil'e saldırmış da bilmem neymiş. Arabistan'da İsrail'i tanımıyor, onun düşmanı değil mi? Ya kardeşim bi geçin bu yalanları artık. 1. ve 2. dünya savaşından sonra dünya tamamen dizayn edildi. Arap ülkelerininin başındakilerin hepsi İsrail'i kuranların kontrolü altında. Tıpkı ypg nin yalandan ışide karşı savaşı ve zaferi gibi İsrail'in sözde savaşı da yalandandır. Tiyatrodur. Sadece bir şeylerin oturması için gerekenler yalandan yapılıyor bunu göremiyor musunuz?
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Bomanti 2 ay pej
Bu kadar tarihi kıt birisine cevap bile verilmez
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Fenomenon 2 ay
Fiyatı da az değil 90 bin $ ama demek parası olan alıyor.
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Polestar191 2 ay en beğenilen
Biz hala 1.2 mi 1.4 tüplümü az yakar diye konu açalım işte tipik 3. Dünya ülkesi umarım yakında 50 lik mobiletmi 100 lük mobiletmi diyecek duruma düşmeyiz
1 Yanıt Yanıtla +29
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Wi Fi 2 ay Polestar191
Bu kompleksle o kadarına şükret, her haberde aynı aşağılık kompleksine sahip suruden bir...
3 Yanıt Yanıtla +5
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BlackGhost12 2 ay
Bedavamı veriyorlar ya.
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r.yilmaz4545 2 ay
Taycanlar bunu beğendi.
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