Porsche, Taycan için 20.000'den fazla sipariş aldığını açıkladı

Alman otomobil devi Porsche, ilk elektrikli otomobilini Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Taycan adını verdiği araç için 20.000’den fazla sipariş aldığını açıkladı.

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Taycan'ın Eylül'de tanıtıldıktan sonra yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Porsche, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyeden daha kısa bir sürede ulaştığını ve yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacağını yineledi.

Üretim adedini iki kat artırma kararı alınmıştı

Porsche AG'nin Satış ve Pazarlama Yönetim Kurulu üyesi Detlev von Platen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Taycan'a olan yoğun ilgi müşterilerimizin de bizim gibi ilk elektrikli Porsche spor otomobil için heyecan duyduğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla üretim kapasitemizi artırdık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde şirketin yoğun talep nedeniyle Taycan'ın yıllık üretim adedini 20.000'den 40.000'e çıkarma kararı aldığı bildirilmişti. Deneyimli yönetici ayrıca "Taycan, segmentindeki en sportif ve en teknik araç olacak, gerçek bir Porsche" diyerek ilk elektrikli otomobillerine duyduğu güveni dile getirdi.