Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

McLaren, araçlarında cam sileceği yerine ultrasonik güç alanı kullanmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
McLaren, araçlarında cam sileceği yerine ultrasonik güç alanı kullanmayı planlıyor

Günümüz otomotiv endüstrisinin olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi olan cam sileceği, ünlü otomotiv üreticisi McLaren'in yeni nesil araçlarında yerini daha farklı bir teknolojiye bırakabilir. 

Bilindiği gibi cam silecekleri cama yapışan her türlü pisliği temizlerken, yağmur, kar gibi hava olaylarında görüşün açık kalmasını sağlayarak hayati bir görev yerine getiriyor. Cam silecekleri özellikle ön cam veya rüzgarlık kısmı için çok büyük önem arz ediyor.

McLaren, daha etkili ve hızlı müdahale etmek adına cam sileceklerinin yerini ultrasonik güç kalkanına devretmeyi planlıyor. 

Ultrasonik titreşim teknolojisi halen geliştirme aşamasında olsa da McLaren şimdiden bazı patentleri için başvuruda bulunmuş durumda. Bu teknolojide dalgalar halinde yayılan ultrasonik titreşimler cama gelen toz ve suyu atabiliyor. Boyut ve zamanlama ayarı yapılabildiği için de her boyutta nesne camdan uzaklaşıyor. Ayrıca titreşimlerin oluşturduğu ısı buzu ve karı da eritebiliyor. 

McLaren daha da ileri giderek lokal dalgalanma yapmayı planlıyor. Lokal dalgalanmada camın çevresine yerleştirilen sensörler sonar gibi tozun yerini algılıyor ve temizlenene kadar bu bölgeye daha şiddetli titreşimler gönderiyor. 

McLaren'in bu teknolojiyi ne zaman hayata geçireceğine dair bir bilgi yok. Ancak şimdiye kadar firmanın öncülük ettiği pek çok teknolojiye bakıldığında bunun da gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/126036-mclaren-to-replace-windscreen-wipers-with-an-ultrasonic-force-field Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__BadblooD__ 5 yıl en beğenilen
Bana çok komik gelmiştir günümüzdeki cam silecekleri, tamam en etkili ve tasarruflu çözüm ama milyon dolarlık arabaların ön camında mekanik kol gidip geliyor sanki birtek o ilkel kalmış gibi.
Bana çok komik gelmiştir günümüzdeki cam silecekleri, tamam en etkili ve tasarruflu çözüm ama milyon dolarlık arabaların ön camında mekanik kol gidip geliy...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kablosuzadam 5 yıl
arabam olsun da varsın camına yağmur yağsın...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
mclaren alacaklar yaşadı silecek eskime gibi sorunları olmayacak 2-3 yılda bir silecek değiştirmeyecekler
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
icais 5 yıl
Tamda McLaren alacaktim iyi oldu bu haber, biraz daha bekliyeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
bu teknolojinin geldiği son nokta videodaki gibiyse daha çok zamanı var demektir... şiddetli yağmurlarda çok daha hızlı olması lazım bu teknolojinin. şimdilik sadece teoride var gibi duruyor. o hızda camdan uzaklaşana kadar sular öyle bir arabada çoktan duvara çarpar kağıt gibi incelirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 5 yıl
Bide silecekden radyasyon almadığımız kalmıştı.Oda bu gidişle olacak gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freestyle_ 5 yıl
Haberin başında cam sileceğinin ne işe yaradığını açıklamanız güzel olmuş. İyi bilgiler bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 5 yıl
Arabaya komple yapsalar araba hiç kirlenmez aslında
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 5 yıl
Güç alanı mı!
Transformers çizgi filmi izlediğim o yıllar aklıma geldi :)
- ciuv ciuv!
- güç alanı aktif (yansıyan lazerler falan)
:)
Bir de şu uzay gemili Japon animeleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 yıl
biz fakirleri ilgilendirmeyen bir teknoloji olmuş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
250 ile giderken on cama kus sicti diyelim.onu da aninda temizleyecek mi yani:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 5 yıl
-Kaptan güç kalkanları devrede mi ?
+ He Devrede devrede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 yıl
McLaren'ı sevmeme sebep olan gönlümdeki efsanevi araç. Ne Bugatti Veyron, ne Ferrari Enzo. Hiçbiri benim gözümde McLaren F1'in bıraktığı etkiye sahip değil. Hâlâ da o araba yüzünden Bugatti'den Ferrari'den daha çok severim McLaren'ı.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrim_moswant 5 yıl
ileride olur zaten böyle giden bir arabada pek gerek duymaz herhalde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +365 mustafaaydemirr +138 danger1513 +109 damn2u +91 Spider_hip +89 esmerbuyucu +82 torenbolen +74 yhanozdemir +72 ALPEREN A. +71 edirneli86 +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1179 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, mclaren
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Brother'dan yeni nesil doküman tarayıcı "ADS-2600W" 5 yıl Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Wolfenstein: Youngblood'da Mikro Ödemeler
Bölüm Sonu Canavarı
StarLadder Avrupa Minor Elemelerine
Bölüm Sonu Canavarı
2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135
DonanımHaber
SÜLEYMAN SOYLU: ORTAK YAYINDA HEPİMİZ
DH Forum
Annemin sonuçlarını göstermek için
DH Forum
Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri
DonanımHaber
2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim