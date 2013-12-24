McLaren, araçlarında cam sileceği yerine ultrasonik güç alanı kullanmayı planlıyor





Günümüz otomotiv endüstrisinin olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi olan cam sileceği, ünlü otomotiv üreticisi McLaren'in yeni nesil araçlarında yerini daha farklı bir teknolojiye bırakabilir.





Bilindiği gibi cam silecekleri cama yapışan her türlü pisliği temizlerken, yağmur, kar gibi hava olaylarında görüşün açık kalmasını sağlayarak hayati bir görev yerine getiriyor. Cam silecekleri özellikle ön cam veya rüzgarlık kısmı için çok büyük önem arz ediyor.





McLaren, daha etkili ve hızlı müdahale etmek adına cam sileceklerinin yerini ultrasonik güç kalkanına devretmeyi planlıyor.





Ultrasonik titreşim teknolojisi halen geliştirme aşamasında olsa da McLaren şimdiden bazı patentleri için başvuruda bulunmuş durumda. Bu teknolojide dalgalar halinde yayılan ultrasonik titreşimler cama gelen toz ve suyu atabiliyor. Boyut ve zamanlama ayarı yapılabildiği için de her boyutta nesne camdan uzaklaşıyor. Ayrıca titreşimlerin oluşturduğu ısı buzu ve karı da eritebiliyor.





McLaren daha da ileri giderek lokal dalgalanma yapmayı planlıyor. Lokal dalgalanmada camın çevresine yerleştirilen sensörler sonar gibi tozun yerini algılıyor ve temizlenene kadar bu bölgeye daha şiddetli titreşimler gönderiyor.





McLaren'in bu teknolojiyi ne zaman hayata geçireceğine dair bir bilgi yok. Ancak şimdiye kadar firmanın öncülük ettiği pek çok teknolojiye bakıldığında bunun da gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126036-mclaren-to-replace-windscreen-wipers-with-an-ultrasonic-force-field