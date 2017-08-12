Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı 2019'da açılacak

Yapım süreci devam eden Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattını ziyareti sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Kadir Topbaş, hattın 2019'un ilk aylarında kullanıma açılacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6b
1
38
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul sakinlerinin en önemli sorunları arasında yer alan ulaşım sıkıntısını gidermek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını genişletmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün düzenlediği basın toplantısında, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının 2019'un ilk aylarında açılacağını duyurdu.
Faaliyete geçmesinin ardından günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının maaliyeti hakkında da konuşan Topbaş, Bağcılar'dan Kabataş'a kadar 8 ilçeden geçen hattın toplamda 3.8 milyar liraya mâl olduğunu açıkladı.
Toplam 24.5 kilometre uzunluğunda olan hatta 19 istasyon bulunuyor. Bu istasyonların büyük bölümü yeraltında olacak. Yeni metro hattında sürücüsüz sistemlerin kullanıldığına dikkat çeken Topbaş, yapımı devam eden Ümraniye hattının da bu yüzden geciktiğini, ancak sürücüsüz sistem sayesinde iş gücünden kayda değer tasarruf sağlanacağını ifade etti.
Son dönemde yaptıkları metro hatlarında en yeni teknolojileri kullandıklarını söyleyen Topbaş; New York, Berlin ve Tokyo gibi dünyanın önde gelen metropollerinden çok daha ileri teknolojiye sahip bir ağın inşa edildiğine dikkat çekti.
Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının diğer sistemlerle de entegre edileceğini ve İstanbul'un en önemli hatlarından biri olacağını açıklayan Belediye Başkanı, yeni yapılan metro hatları ile zamanı akıllı kullanan ve kurgulu bir sistem ortaya çıkacağını söyledi.

Mahmutbey - Başakşehir - Esenyurt metro hattı için de hazırlıklara başlandı

Topbaş ayrıca hazırlık aşamasındaki Mahmutbey - Halkalı - Başakşehir - Esenyurt metro hattı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 18.5 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattı için imza aşamasına geldiklerini söyleyen Topbaş, bu hat tamamlandığında Kadıköy'den Bahçeşehir'e 60 dakikada, Taksim'den Bahçeşehir'e ise 51 dakikada ulaşılacağını açıkladı.
Görev süresi boyunca raylı sistemlere yaptıkları katkılara dikkat çeken Kadir Topbaş, göreve geldikleride 45 kilometre olan raylı sistemin bugün 150 kilometreye ulaştığını söyledi. Ayrıca 257 kilometrelik raylı sistem ve metro hattının inşa aşamasında olduğunu söyleyen Topbaş, hedeflerinin 1022 kilometre olduğunu ifade etti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 2 yıl en beğenilen FatihAsl
Orijinalden alıntı: FatihAsl

Orijinalden alıntı: 12 Angry Men
Yav he he 9 km lik keçiören metrosu 13 yılda tamamlandı görüyoruz nasıl çalıştıklarını. Takım tutar gıbı parti tutuyorsuni hukumetler gelıp gecıcıdır, bu adamlar bıze hitmet etmek ıcın oradalar. Kendı ceplerını, yandaş ceplerını doldurmak ıcın orada degıller. 15 yıldır ıstanbul'un beledıye baskanı ama istanbul mega köyden farksız. Aklı basında biri olsa ıstanbulu yenıden inşaa ederdı, her tarafa metro yapardı. Bunlar bır metro projesı bıtmeden dıgerıne baslamıyorlar, eş zamanlı olarak başlasalar coktan bıtmişti.
Daha şehrın ortasındakı gişeleri kaldırmaktan acizler.

Umarım Kemal bey İstanbula başkan olur. hayalindeki İstanbula 5 yılda kavuşursun

Ben dıyorum yabancı ulkelere bakın adamlar kısa surede ne projeler yapıyorlar bu gelmiş hala kemal dıyor, izmir diyor.

Örneğin bu iki projeye bakın. Ben yabancıları örnek gösterıyorum, gelmiş kemal diyor, ızmır dıyor. Bırak bu kafayı, bu ulkede duzgun calısan yonetıcıler yok, takım tutar gibi parti tutmayın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Eskiden teknolojı şimdiki gibi gelişmemişti, şimdiki kadar vergi alınmıyordu. Bu kadar nufus ve yapılaşma yoktu istanbul'da. Ona rağmen adamlar 45km raylı sıstem yapmışlar, bu adam 15 yılda sadece 100km yapmıs bu kadar imkana rağmen. Ben geçmiştekileri övmuyorum, yapılanların yetersız oldugunu soyluyorum.
Başka bir konuda da akk yi savunuyorsun, senın ne oldugun ortada. Ülke sizin gibi fanatikler yuzunden gelişmiyor, baştakılerın hatalarını görmezden gelıp her yaptıkları hatayı savundugunuz ıcın bu haldeyız.
Akk'yi bile savunan birine ne anlatabilirim ki. Blok
Orijinalden alıntı: FatihAslOrijinalden alıntı: 12 Angry MenYav he he 9 km lik keçiören metrosu 13 yılda tamamlandı görüyoruz nasıl çalı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 2 yıl
Daha Marmaray açılmadı sözde 2013 te Marmaray açılacaktı.
daha çok bekleriz ...
sınıfta kaldıkları noktlaradan sadece biridir bana göre Marmaray ...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl 12 Angry Men
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men

Orijinalden alıntı: FatihAsl

Orijinalden alıntı: 12 Angry Men
Yav he he 9 km lik keçiören metrosu 13 yılda tamamlandı görüyoruz nasıl çalıştıklarını. Takım tutar gıbı parti tutuyorsuni hukumetler gelıp gecıcıdır, bu adamlar bıze hitmet etmek ıcın oradalar. Kendı ceplerını, yandaş ceplerını doldurmak ıcın orada degıller. 15 yıldır ıstanbul'un beledıye baskanı ama istanbul mega köyden farksız. Aklı basında biri olsa ıstanbulu yenıden inşaa ederdı, her tarafa metro yapardı. Bunlar bır metro projesı bıtmeden dıgerıne baslamıyorlar, eş zamanlı olarak başlasalar coktan bıtmişti.
Daha şehrın ortasındakı gişeleri kaldırmaktan acizler.

Umarım Kemal bey İstanbula başkan olur. hayalindeki İstanbula 5 yılda kavuşursun

Ben dıyorum yabancı ulkelere bakın adamlar kısa surede ne projeler yapıyorlar bu gelmiş hala kemal dıyor, izmir diyor.

Örneğin bu iki projeye bakın. Ben yabancıları örnek gösterıyorum, gelmiş kemal diyor, ızmır dıyor. Bırak bu kafayı, bu ulkede duzgun calısan yonetıcıler yok, takım tutar gibi parti tutmayın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Eskiden teknolojı şimdiki gibi gelişmemişti, şimdiki kadar vergi alınmıyordu. Bu kadar nufus ve yapılaşma yoktu istanbul'da. Ona rağmen adamlar 45km raylı sıstem yapmışlar, bu adam 15 yılda sadece 100km yapmıs bu kadar imkana rağmen. Ben geçmiştekileri övmuyorum, yapılanların yetersız oldugunu soyluyorum.
Başka bir konuda da akk yi savunuyorsun, senın ne oldugun ortada. Ülke sizin gibi fanatikler yuzunden gelişmiyor, baştakılerın hatalarını görmezden gelıp her yaptıkları hatayı savundugunuz ıcın bu haldeyız.
Akk'yi bile savunan birine ne anlatabilirim ki. Blok


15 yılda 100km yaptık yerine 90 yılda 150km yaptık çok az desen objektif davrandığını kabul ederdim. senin yorumun tamamen siyasi
Orijinalden alıntı: 12 Angry MenOrijinalden alıntı: FatihAslOrijinalden alıntı: 12 Angry MenYav he he 9 km lik keçiören...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jül Sezar 2 yıl
Şu semtlerde oturan insanlar için devlet harcama yapıyor ya acıyorum paralara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
İstanbul sakinlerinin en önemli sorunları arasında yer alan ulaşım sıkıntısını gidermek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını genişletmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün düzenlediği basın toplantısında, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının 2019'un ilk aylarında açılacağını duyurdu.

Faaliyete geçmesinin ardından günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının maaliyeti hakkında da konuşan Topbaş, Bağcılar'dan Kabataş'a kadar 8 ilçeden geçen hattın toplamda 3.8 milyar liraya mâl olduğunu açıkladı.
geçde olsa zararın neresinden dönülürse kar :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 2 yıl
bu hat kaç dakika sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
yollar viyadükler metrolar yapılıyor ama hergün ulaşım süreleri artıyor.o zaman yatırımlar yanlış yapılıyor demektir.İstanbul'un akp'siz hali 8 milyondu ve o zaman normal bir şehre daha çok benziyordu.şimdi devasa betondan bir köy oldu.hem çirkin hem keşmekeş.İstanbul'un sorunu ulaşım değildir,nüfustur.bununla ilgili bir adım atacaksanız elinizi sıkarım.inşaat ihaleleriyle beslenen başkanlar istemiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl aycibin
aycibin
yollar viyadükler metrolar yapılıyor ama hergün ulaşım süreleri artıyor.o zaman yatırımlar yanlış yapılıyor demektir.İstanbul'un akp'siz hali 8 milyondu ve o zaman normal bir şehre daha çok benziyordu.şimdi devasa betondan bir köy oldu.hem çirkin hem keşmekeş.İstanbul'un sorunu ulaşım değildir,nüfustur.bununla ilgili bir adım atacaksanız elinizi sıkarım.inşaat ihaleleriyle beslenen başkanlar istemiyoruz.

Doğru, sizin gibileri İstanbuldan uzaklaştıracak çareler bulmak lazım. böylece İstanbul daha yaşanılır bir yer olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 2 yıl
Daha gerçekleşmemiş, 2 yıl sonrasına gün verilmiş bir projeyi ne diye yayınlıyorsunuz? Belediye propaganda platformu mu bura? Hayır öyleyse söyleyin, bilelim.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isoomail 2 yıl
Haberde siteyi ilgilendirecek teknolojik bir bölüm aradım. Hiçbir şey yok. İBB'nin basın bülteni aynen girilmiş gibi. Reklam mı, tanıtım mı ne olduğu belli olmayan bir haber. Reklam-tanıtımsa bir nebze anlarım. Değilse bu haberin burada ne işi var?

Edit: ...en son teknolojiler kallanıldı... cümlesi haberin girilmesi için yeter mi?. DH bunu haber yaptıysa siteyi ilgilendiren daha net bir teknolojik detay olmalıydı.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986 2 yıl
Yapılan işler iyi hoş ama tribüne oynamasalar keşke.
Tokyo metrosu ile kıyas yapabilmek için İstanbul metro haritasına bakıp boşluk bir yer görmemek gerekir. Ondan sonra gel ben bunlardan ustunum De. Araçsız metro iyi peki bunları kullanacak kişilerin işsiz kalması çok mu iyi.
Yapılsın yanlış anlamasin kimse ama tribüne oynanacak bir durum yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Yerel haberlerin donnaimhaber.com da ne isi var ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl
akp nin tek sevdiğim yanlarından biride ulaşımdaki yaptıkları köprüler, yollar, metrolar, havalanlarından sonra savunma sanayindeki tank, helikopter, insansız hava araçları vs. sağlıkladaki iyilerştirmelerden, ekonomideki atılımarı ve imf ye olan bordu kapamasıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 2 yıl
Yeni yüzme parkuru
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, istanbul ve
10 etiket daha metro raylı sistemler mecidiyeköy - mahmutbey metro hattı mecidiyeköy - mahmutbey istanbul metro Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl DJI Phantom 3 SE satışa sunuldu 2 yıl Meizu M6 Note ortaya çıktı: Çift kamera ve dörtlü led flaş 2 yıl Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı 2 yıl CRISPR ile yapılan önemli yenilikler ve yöntemin dezavantajları 2 yıl Arnold Schwarzenegger'in yeni Terminator filmindeki rolü belli oldu 2 yıl Asus’tan M.2 SATA destekli yönlendirici 2 yıl Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir 2 yıl iPhone 8 nasıl olacak? Detaylı analiz 2 yıl Spider-Man evreninde geçen Silver & Black'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı 2 yıl Dünya internet hızı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2 yıl Corsair en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu 2 yıl Samsung’un yeni akıllı saati Gear Sport olabilir 2 yıl Gen düzenlemede çığır açan CRISPR nedir? 2 yıl Addlink S80 NVMe SSD incelemesi "Hızlı ve Ateşli" 2 yıl Yeni iPhone SE gelecek yıla kaldı 2 yıl Avengers 4'ün çekimlerine başlandı 2 yıl Nvidia’dan 2.23 milyar dolar çeyrek geliri 2 yıl iPhone 8 Apple'ı dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi yapabilir 2 yıl AMD’nin Navi GPU’larında yapay zeka hızlandırıcı yer alabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı 2019'da açılacak Sonraki Gmail'in kimlik avı koruması iOS'a geldi 2 yıl RX Vega 64’ün kutusunda fazladan GPU yer alıyor 2 yıl LG V30 için de Plus versiyonu gündemde 2 yıl Angry Birds bu kez renk eşleştiriyor 2 yıl İşte karşınızda Tesla Model Y 2 yıl SSM, insansız ve otonom kara araçları için yarışma başlatıyor 2 yıl 2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Merakla beklenen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu (Global) 2 yıl Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi 2 yıl Fitbit'in yeni akıllı saatinin final tasarımı belli oldu 2 yıl Discord'a videolu arama ve ekran paylaşımı özelliği geliyor 2 yıl Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin 2 yıl HTC U11'in mini versiyonu ortaya çıktı: HTC U11 Life 2 yıl Snapchat’in büyümesi yavaşlıyor, risk büyüyor 2 yıl HBO hackerlara 250 bin dolar ödül teklif etti 2 yıl SEAT, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getiriyor 2 yıl Nvidia’dan AMD’ye hem övgü hem taş 2 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!" 2 yıl Ryzen 5’li fiyat performans sistemi topluyoruz 2 yıl Uygun fiyatlı kulaklık tavsiyeleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim