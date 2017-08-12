Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı 2019'da açılacak

İstanbul sakinlerinin en önemli sorunları arasında yer alan ulaşım sıkıntısını gidermek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını genişletmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün düzenlediği basın toplantısında, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının 2019'un ilk aylarında açılacağını duyurdu.

Faaliyete geçmesinin ardından günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının maaliyeti hakkında da konuşan Topbaş, Bağcılar'dan Kabataş'a kadar 8 ilçeden geçen hattın toplamda 3.8 milyar liraya mâl olduğunu açıkladı.

Toplam 24.5 kilometre uzunluğunda olan hatta 19 istasyon bulunuyor. Bu istasyonların büyük bölümü yeraltında olacak. Yeni metro hattında sürücüsüz sistemlerin kullanıldığına dikkat çeken Topbaş, yapımı devam eden Ümraniye hattının da bu yüzden geciktiğini, ancak sürücüsüz sistem sayesinde iş gücünden kayda değer tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Son dönemde yaptıkları metro hatlarında en yeni teknolojileri kullandıklarını söyleyen Topbaş; New York, Berlin ve Tokyo gibi dünyanın önde gelen metropollerinden çok daha ileri teknolojiye sahip bir ağın inşa edildiğine dikkat çekti.

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının diğer sistemlerle de entegre edileceğini ve İstanbul'un en önemli hatlarından biri olacağını açıklayan Belediye Başkanı, yeni yapılan metro hatları ile zamanı akıllı kullanan ve kurgulu bir sistem ortaya çıkacağını söyledi.

Mahmutbey - Başakşehir - Esenyurt metro hattı için de hazırlıklara başlandı

Topbaş ayrıca hazırlık aşamasındaki Mahmutbey - Halkalı - Başakşehir - Esenyurt metro hattı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 18.5 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattı için imza aşamasına geldiklerini söyleyen Topbaş, bu hat tamamlandığında Kadıköy'den Bahçeşehir'e 60 dakikada, Taksim'den Bahçeşehir'e ise 51 dakikada ulaşılacağını açıkladı.

Görev süresi boyunca raylı sistemlere yaptıkları katkılara dikkat çeken Kadir Topbaş, göreve geldikleride 45 kilometre olan raylı sistemin bugün 150 kilometreye ulaştığını söyledi. Ayrıca 257 kilometrelik raylı sistem ve metro hattının inşa aşamasında olduğunu söyleyen Topbaş, hedeflerinin 1022 kilometre olduğunu ifade etti.