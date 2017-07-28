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3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz'da çalışmalar başladı

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını hem karayolu hem de demiryolu ile bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımı için Boğaz'da çalışmalar başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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İstanbul'un en büyük sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor. İlk olarak 2015 yılında duyurulan ve geçtiğimiz şubat ayında ihaleye açılan Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımı için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.
Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdünü yapmak için İstanbul Boğazı'na geldi. 3 bin metre derinliğe kadar araştırma yapabilme özelliğine sahip Fugro Scout, tünelin inşası için İstanbul Boğazı'nın dip yapısını belirleyecek.
84 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki araştırma gemisi, 26 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında Boğaz'da çalışma yürütecek. Modern derin deniz sonar ve radarlarına sahip olan Fugro Scout, tünellerin giriş ve çıkışlarının bulunduğu Rumeli Hisarı ile Küçüksu’ya kadar olan alanı tarayacak.
Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımına başlanmadan önce gerçekleşecek mühendislik projelerinin yaklaşık 1 yıl sürmesi bekleniyor. Bu süreçte hem karada hem de denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak zemin hakkında veri toplanacak.

Tünelde hem karayolu hem de demiryolu bulunacak

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Tünelde hem karayolu hem de demiryolu olacak. Üst ve alt katta lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunurken, orta katta da geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu yer alacak.
Büyük İstanbul Tüneli'nin birinci ayağı, İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolundan oluşacak.
TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek Büyük İstanbul Tüneli sayesinde, Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayolu ile yaklaşık 14 dakikada geçilecek.
Demiryolu sisteminde ise İncirli'den Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.
Son dönemde yapılan birçok dev projede olduğu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Büyük İstanbul Tüneli'nin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

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TIME 2 yıl en beğenilen swordmaster33
Sen gir baska siteye.
Memleketimiz icin yapilan her guzel hamleyi takdir ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla +38
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Glorfindel1907 2 yıl
Bu şehir hergün daha çok göç alıyor hal böyle iken isterseniz 10 katlı yapın işe yaramaz, ANLAYIN ARTIK İSTANBUL İÇİN ŞUAN'Kİ NÜFUS BİLE ÇOK ÇOK FAZLA.
Bu şehir hergün daha çok göç alıyor hal böyle iken isterseniz 10 katlı yapın işe yaramaz,ANLAYIN ARTIK İSTANBUL İÇİN ŞUAN'Kİ NÜFUS BİLE ÇOK ÇOK FAZLA.
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HatimİndirenSteveJOBS 2 yıl swordmaster33
swordmaster33
Donanım haber diyosun ama verdiğin habere bak. Haber okumak istesem haber sitesine girerim değil mi ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
swordmaster33Donanım haber diyosun ama verdiğin habere bak. Haber okumak istesem haber sitesine girerim değil mi ?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
rahmetli steve jobs ta bu projeyi bekliyordu,
rahmetlinin ömrü bu projeyi görmeye yetmedi bir türlü !
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reiis 2 yıl
gereksiz aga biz fakir bir ülkeyiz zengin ülke gibi hareket edemeyiz
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erturkcan2 2 yıl
Buradan geçişte 60-100 tl arası olsunki geçemeyelim olur mu ? Lütfen
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Portraitclub 2 yıl
Keşke bu kadar tünel toki yapılacağına alt yapı çalışmalarına öncelik verilse çakma Venedik gibi dolaşıyoruz
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CyberDiamond 2 yıl
Valla yapsınlar eyvallah ama görünen köy kılavuz istemez yine yap işlet devret yaparlar. Yine başımızdakiler vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak der. Sonra verinlen garantiler yüzünden her ay milyonlarca lira zarar ettiği anlaşılır. Sonra bunu söyleyincede yine kötü sen olursun.
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crimsonica 2 yıl
+9 Cahil kandırma itemi
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Crauls 2 yıl
Denızın altına yapmaya gerek yok,zaten yagmurda denız yolun ustune cıkıyor İstanbulda
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Sirkadyen 2 yıl
Avrasya Tüneli yaptılar yağış gelince su basıyor. Bunu bari düzgün yapsalar.
Marmaray'ı yıllardır bitiremediler zaten, Marmaray hattı açılsa trafik bir nebze olsa rahatlar gene. Banliyöye, trenlere hasret kaldı koca şehir.
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sniper23 2 yıl
Bütün her şeyi İstanbul ve Ankara'ya yığma hastalığından ne zaman kurtulacaz?
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extinct 2 yıl
hizmet vermek için vergi toplanıyor hizmetler özel kuruluşlara yaptırılıp hizmeti devlet yapmış gibi lanse ediliyor kullanmam için benden para alınıyor. Sizce de bir gariplik yok mu ?
Yine özel şirketler şahıslar zengin edilip parası halka ödetiliyor.
Her ihalede ihaleye giren kurum kar zarar riskini alır ama bu firmalara kar garanti ediliyor. Vur kırbacı halka ama bu devran böyle gitmez Müslüman yöneticiler.
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