3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz'da çalışmalar başladı

İstanbul'un en büyük sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor. İlk olarak 2015 yılında duyurulan ve geçtiğimiz şubat ayında ihaleye açılan Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımı için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.

Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdünü yapmak için İstanbul Boğazı'na geldi. 3 bin metre derinliğe kadar araştırma yapabilme özelliğine sahip Fugro Scout, tünelin inşası için İstanbul Boğazı'nın dip yapısını belirleyecek.

84 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki araştırma gemisi, 26 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında Boğaz'da çalışma yürütecek. Modern derin deniz sonar ve radarlarına sahip olan Fugro Scout, tünellerin giriş ve çıkışlarının bulunduğu Rumeli Hisarı ile Küçüksu’ya kadar olan alanı tarayacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımına başlanmadan önce gerçekleşecek mühendislik projelerinin yaklaşık 1 yıl sürmesi bekleniyor. Bu süreçte hem karada hem de denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak zemin hakkında veri toplanacak.

Tünelde hem karayolu hem de demiryolu bulunacak

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Tünelde hem karayolu hem de demiryolu olacak. Üst ve alt katta lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunurken, orta katta da geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu yer alacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin birinci ayağı, İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolundan oluşacak.

Demiryolu sisteminde ise İncirli'den Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Son dönemde yapılan birçok dev projede olduğu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Büyük İstanbul Tüneli'nin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

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TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek Büyük İstanbul Tüneli sayesinde, Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayolu ile yaklaşık 14 dakikada geçilecek.