MediaTek 3.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 1.33 milyar dolar gelir

Uygun fiyatlı akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte yarıiletken sektöründe hızla çıkışa geçen firmalardan MediaTek, 2013 mali yılının 3.çeyreğini 1.33 milyar dolar gelir ile tamamladı.

Gelirlerini çeyrek bazda %17.2 ve yıllık bazda ise %32.4 arttırmayı başaran firma, özellikle Çin bölgesinde yakalanan olumlu satış trendiyle birlikte faaliyet geliri bir önceki çeyreğe göre %33.6'lık artış ile 267 milyon dolara yükseltirken; net kar ise yıllık bazda %71.2'lik artış ile 287 milyon dolara yükseldi. Gelirlerin seyreltilmiş hisse başına yansıması ise 0.213 dolar oldu.

Kar marjının çeyrek bazda 0.7 baz puan artış ile %43.9'a yükseldiği 3. Çeyrekte faaliyet karı %20.2 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından, faaliyet karı bir önceki çeyrekte %17.7, bir önceki yılın 3.çeyreğinde ise %14.4 idi.

http://www.digitimes.com/news/a20131101PB200.html