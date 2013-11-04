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MediaTek 3.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 1.33 milyar dolar gelir

5 yıl
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İşlemci
Shady
Haber Editörü
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MediaTek 3.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 1.33 milyar dolar gelir
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Uygun fiyatlı akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte yarıiletken sektöründe hızla çıkışa geçen firmalardan MediaTek, 2013 mali yılının 3.çeyreğini 1.33 milyar dolar gelir ile tamamladı.

Gelirlerini çeyrek bazda %17.2 ve yıllık bazda ise %32.4 arttırmayı başaran firma, özellikle Çin bölgesinde yakalanan olumlu satış trendiyle birlikte faaliyet geliri bir önceki çeyreğe göre %33.6'lık artış ile 267 milyon dolara yükseltirken; net kar ise yıllık bazda %71.2'lik artış ile 287 milyon dolara yükseldi. Gelirlerin seyreltilmiş hisse başına yansıması ise 0.213 dolar oldu.

Kar marjının çeyrek bazda 0.7 baz puan artış ile %43.9'a yükseldiği 3. Çeyrekte faaliyet karı %20.2 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından, faaliyet karı bir önceki çeyrekte %17.7, bir önceki yılın 3.çeyreğinde ise %14.4 idi.


http://www.digitimes.com/news/a20131101PB200.html Yorum Yaz
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napolyon94 5 yıl en beğenilen Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
Firmalar neden gelirlerini açıklama yoluna gidiyor bilen anlayan varsa açıklayabilir mi?

Ne yapsin yatirimcilar kulaktan dolma bilgilerlemi yatirim yapsin
Kulak MisafiriFirmalar neden gelirlerini açıklama yoluna gidiyor bilen anlayan varsa açıklayabilir mi?Ne yapsin yatirimcilar ...
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
MTK nın bütün işlemcilerini kullandım çıtayı hergeçen gün yükseltiyorlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun huawei oppo xiaomi mediatek gibi firmalar apple samsung htc gibi gözlü 150 dolara imal ettiği telefonu 2000 liraya satan ac gözlü firmalardan kurtarcak
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emresalvation 5 yıl
Avorlair
ulan şu şirket bile nerelere geldi sırf bu cahil kesmin çok çekirdek çok performans demektir mantığı yüzünden, teknoloji ilerlemeyi geçti cahil avına döndü yeminle

nolmuş adamlar catır catır işlemcı yapıyor. general mobılede var medatek işlemcı. qualcoom un civata işlemcılerınde ıyıdir her türlü. 2 mılyar telefona verılıyolar 4 cekırdeğin 2 cekırdeği el ısıtmaya yarıyor.tablet dunyasındada kore yapımı rockchıp var ve çokta perfomanslılar. elbet bazı eksıklıklerı var ama fiyat perfomans hakkını verıyor. bıldıgımız meşhur işlemcıler çokmu iyi.
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Crimson 5 yıl
zamanında hisse alacağdın aslında
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TECHTRONİC 5 yıl
Benim gibi 133 Milyar $ diye okuyan varmı. Bi an dedim noluyo nerden bulmuşlar bu kadar parayı.
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Avorlair 5 yıl
ulan şu şirket bile nerelere geldi sırf bu cahil kesmin "çok çekirdek çok performans demektir" mantığı yüzünden, teknoloji ilerlemeyi geçti cahil avına döndü yeminle
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desparado1453 5 yıl
mediatekde diger pahali rakiplerinin yolundan gidiyior gibi...
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Public_Enemy 5 yıl
MTK'nın en büyük eksiği, açık kaynak toplulukları ile ilişkisinin iyi olmaması, işlemciler ile ilgili kodlar hala ortalıklarda yok, o yüzden cazibeyi arttıracak işlemciye özel yazılımları playstore'da göremiyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
Amd kadar geliri mi var mediatek in? Karı ise daha fazla???
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JoeyBane 5 yıl
Kulak Misafiri
Firmalar neden gelirlerini açıklama yoluna gidiyor bilen anlayan varsa açıklayabilir mi?

Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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kımyasal 5 yıl
Mediatek,Huawei,Xaomi,Oppo gibi şirketlerin pazarda etkin olması,büyük oyuncuları rekabete ve yeniliğe zorlayacaktır.
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kpln04 5 yıl
helal olsun
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seven44 5 yıl
güzel haber
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