Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı

Teknoloji Editörü
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Pazar araştırma firması
Canalys, kısa bir süre önce 2023'ün son çeyreği için Çin'in cep telefonu pazarına ilişkin son rakamları paylaştı. Rapor, Çin'in cep telefonu pazarındaki düşüşün dördüncü çeyrekte yavaşladığını gösteriyor. Bu dönemde akıllı telefon sevkiyatları 73,9 milyon adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %1 daha düşük. Huawei geri döndü
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Satışlar açısından ilk beş marka
Apple, Honor, Vivo, Huawei ve Xiaomi oldu. Özellikle Huawei, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarda %47'lik önemli bir artış kaydederek dördüncü sıraya yükseldi. Firmayı bir süredir ilk beşte görmüyorduk. Öte yandan Apple, dördüncü çeyrekte geçen yıla göre %6'lık bir artışla 17,5 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek liderliği ele geçirdi. Honor, %16 pazar payı ve 11,7 milyon ünite sevkiyatı ile ikinci sırada yer aldı. Vivo, 11,3 milyon adetlik sevkiyatla üçüncü sırada kendisine yer buldu. Apple ilk kez zirvede
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Bu arada, 2023 yılının tamamı için Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları %5 düşüşle 273 milyon adede geriledi.
Apple, sevkiyatlarda %1'lik hafif bir artış ve %19'a yükselen pazar payı ile Çin anakarasındaki yıllık sevkiyat tablosunda ilk kez zirveye çıkarak bir kilometre taşına ulaştı. Apple, geçtiğimiz yıl Çin’de 51,8 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi. Öte yandan Vivo, Oppo ve Honor'un her biri sırasıyla 44,5 milyon, 43,9 milyon ve 43,6 milyon adetlik yıllık sevkiyatla 16'lık bir pazar payına sahip oldu.
Xiaomi ise %13'lük payla pazardaki beşinci konumunu korudu. Altıncı sırada yer alan Huawei, 2022'de %8 olan pazar payının 2023'te %12'ye yükselmesi ve sevkiyatlardaki %48'lik artışla önemli bir yükseliş kaydetti.
Kaynakça
https://www.gizmochina.com/2024/01/26/canalys-chinas-smartphone-market-sees-slight-rebound-in-q4-2023-huawei-regains-top-five-position/
https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-q4-2023
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.