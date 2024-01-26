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    Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı

    Huawei, Mate 60 serisiyle oldukça sağlam ve büyük bir geri dönüşe imza attı. Pazar araştırma firması Canalys raporuna göre Huawei, yüzde 47 artışla Çin'in akıllı telefon pazarında ilk beşe girdi.
    Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, kısa bir süre önce 2023'ün son çeyreği için Çin'in cep telefonu pazarına ilişkin son rakamları paylaştı. Rapor, Çin'in cep telefonu pazarındaki düşüşün dördüncü çeyrekte yavaşladığını gösteriyor. Bu dönemde akıllı telefon sevkiyatları 73,9 milyon adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %1 daha düşük.

    Huawei geri döndü

    Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Satışlar açısından ilk beş marka Apple, Honor, Vivo, Huawei ve Xiaomi oldu. Özellikle Huawei, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarda %47'lik önemli bir artış kaydederek dördüncü sıraya yükseldi. Firmayı bir süredir ilk beşte görmüyorduk. Öte yandan Apple, dördüncü çeyrekte geçen yıla göre %6'lık bir artışla 17,5 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek liderliği ele geçirdi. Honor, %16 pazar payı ve 11,7 milyon ünite sevkiyatı ile ikinci sırada yer aldı. Vivo, 11,3 milyon adetlik sevkiyatla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

    Apple ilk kez zirvede

    Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Bu arada, 2023 yılının tamamı için Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları %5 düşüşle 273 milyon adede geriledi. Apple, sevkiyatlarda %1'lik hafif bir artış ve %19'a yükselen pazar payı ile Çin anakarasındaki yıllık sevkiyat tablosunda ilk kez zirveye çıkarak bir kilometre taşına ulaştı. Apple, geçtiğimiz yıl Çin’de 51,8 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi. Öte yandan Vivo, Oppo ve Honor'un her biri sırasıyla 44,5 milyon, 43,9 milyon ve 43,6 milyon adetlik yıllık sevkiyatla 16'lık bir pazar payına sahip oldu.

    Xiaomi ise %13'lük payla pazardaki beşinci konumunu korudu. Altıncı sırada yer alan Huawei, 2022'de %8 olan pazar payının 2023'te %12'ye yükselmesi ve sevkiyatlardaki %48'lik artışla önemli bir yükseliş kaydetti.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/01/26/canalys-chinas-smartphone-market-sees-slight-rebound-in-q4-2023-huawei-regains-top-five-position/ https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-q4-2023
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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