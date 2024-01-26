Huawei, Çin'de ilk beşe geri döndü, Apple ise bir ilke imza attı

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Canalys, kısa bir süre önce 2023'ün son çeyreği için Çin'in cep telefonu pazarına ilişkin son rakamları paylaştı. Rapor, Çin'in cep telefonu pazarındaki düşüşün dördüncü çeyrekte yavaşladığını gösteriyor. Bu dönemde akıllı telefon sevkiyatları 73,9 milyon adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %1 daha düşük.

Huawei geri döndü

Tam Boyutta Gör Satışlar açısından ilk beş marka Apple, Honor, Vivo, Huawei ve Xiaomi oldu. Özellikle Huawei, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarda %47'lik önemli bir artış kaydederek dördüncü sıraya yükseldi. Firmayı bir süredir ilk beşte görmüyorduk. Öte yandan Apple, dördüncü çeyrekte geçen yıla göre %6'lık bir artışla 17,5 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek liderliği ele geçirdi. Honor, %16 pazar payı ve 11,7 milyon ünite sevkiyatı ile ikinci sırada yer aldı. Vivo, 11,3 milyon adetlik sevkiyatla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Apple ilk kez zirvede

Tam Boyutta Gör Bu arada, 2023 yılının tamamı için Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları %5 düşüşle 273 milyon adede geriledi. Apple, sevkiyatlarda %1'lik hafif bir artış ve %19'a yükselen pazar payı ile Çin anakarasındaki yıllık sevkiyat tablosunda ilk kez zirveye çıkarak bir kilometre taşına ulaştı. Apple, geçtiğimiz yıl Çin’de 51,8 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi. Öte yandan Vivo, Oppo ve Honor'un her biri sırasıyla 44,5 milyon, 43,9 milyon ve 43,6 milyon adetlik yıllık sevkiyatla 16'lık bir pazar payına sahip oldu.

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Xiaomi ise %13'lük payla pazardaki beşinci konumunu korudu. Altıncı sırada yer alan Huawei, 2022'de %8 olan pazar payının 2023'te %12'ye yükselmesi ve sevkiyatlardaki %48'lik artışla önemli bir yükseliş kaydetti.

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