Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek 64-bitlik 8 çekirdekli yeni yongasetini duyurdu

4 yıl
1,9b
1
48
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MediaTek 64-bitlik 8 çekirdekli yeni yongasetini duyurdu

Alt seviye mobil cihaz pazarında Qualcomm'un en yakın takipçisi durumundaki MediaTek, 64-bitlik yongaseti serisi içerisindeki en güçlü üyeyi resmen duyurdu.

MT6975 yongaseti gerçek 8 çekirdekli ve entegre LTE yongasını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 4K2K video kaydı ve 2K ekranlara destek vermesiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri ise düşük güç tüketerek kullanıyor. Firma yeni yongasetinin bu açıdan bir ilke imza attığını belirtiyor. 

2.2GHz saat hızında 8 çekirdekten oluşan yongasetinin hangi mimariyi temel aldığı açıklanmamış. Ancak MediaTek genelde düşük maliyet odaklı çalıştığı ve enerji tasarrufundan sürekli dem vurduğu için ARM Cortex-A53 çekirdeğini temel aldığı sanılıyor. Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7'nin 64-bitlik evrendeki devamı olarak görülse de Cortex-A9 kadar performans üretiyor ve çok daha az enerji harcıyor. 

MediaTek CorePilot adını verdiği teknoloji ile üst seviye çoklu işlemci performansı ve termal kontrol sağlarken, çift kanal LPDDR3 933MHz bellek standardı ile sistemin en üst seviyede sıkıntısız olarak çalışmasını amaçlıyor.

MediaTek yeni yongaseti ile 2560x1600 ekran çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızlarına destek verirken, 480 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim imkanı sunuyor. Ayrıca H.265 Ultra HD video kayıt ve oynatma ile H.264 & VP9 video oynatma desteği de sunuluyor. 

Yongaseti üzerinde Cat 4 LTE, 2G, 3G, Wi-Fi802.11ac, Bluetooth, FM, GPS, Glonass, Beidou, ANT+ bağlantı yongaları mevcut. Ayıca yongaseti birden fazla kablosuz şarj standardına da uyumlu olarak tasarlanmış.

MT6795 yongaseti içeren ilk cihazların yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor. Ancak MediaTek'in en büyük eleştiri noktası olan Android güncellemelerine destek verememesi yeni yongasetlerinde nasıl şekillenecek merak konusu. 

http://www.phonearena.com/news/New-octa-core-smartphone-chip-brings-480fps-super-slow-motion_id58247 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-9D2914531 4 yıl en beğenilen
480 FPS Full HD Çekim O_O
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnInvited_Guest 4 yıl Mr.Hahn13
teardrop2882


srknpower

480 FPS Full HD Çekim O_O

Arkadaslar insan gozu o kadar fps i ayir edemez merak edenler 120 fps slow motion a baksinlar nerdeyse hic fark yok ve duz hesap 4 de 1 i kadar yer kapliyo

Hocam şaka mısınız siz
Hadi ppi ı anlarımda ki onda bile gözün sınırı yok fark ediliyor. Ama hızı nasıl göz fark etmez. Youtube daki su dolu balon patlamalarını 120 fps ile çekseler ne hale gelirdi görebilir miydiniz acaba. 480 çok muazzam bir değer Fullhd de.Eğer gerçekse tabi büyük ihtimal yazılımdır native değildir.
teardrop2882srknpower480 FPS Full HD Çekim O_OArkadaslar insan gozu o kadar fps i ayi...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Sonun beklediğim darbe geldi Mediatek ten .. Bununla 700-800 liralik telefonlar gelir yemede yaninda yat ..
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
saasc 4 yıl
Gerçek performansın çekirdek sayısında olduğunun düşünen tayfa toplanmış yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 4 yıl
reklamı iyi olur 8 çekirdekli mi ? vay anasını derler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 4 yıl
bu nedir arkadaş bomba resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Bi dakka o değil de, MediaTek Android desteği vermiyor diyor...?
Eee neden çıkartıyor ki işlemci o zaman?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 4 yıl
Demo videosu: youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Millet de sanmış ki 480 kareyi aynı anda izlemek için kaydediyor... Saniyede 480 kare çekim yavaş çekim(slow motion) içindir arkadaşlar, 1sn içindeki 480 kareyi 30kare/sn standart hızda gösterirseniz
1sn'lik gerçek hayat kesitini 16sn'de yavaş çekim olarak izleten bir video oluşacaktır. Ki profesyonel anlamda çok daha yüksek değerlerde çeken kameralar var.

Aşağıdaki video mesela 27.000fps.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 4 yıl
Vay anam vay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 4 yıl
Bir sony olsa tasarım aynı kamera muhteşem işlemci bu olsa offf fiyat 1000 civarı olsa z4 z4 z4 z4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
çitleyemediğim çekirdeği ben ne yapıyım 8 olmuş 16 olmuş bak canım çekti biri lsın gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 4 yıl
Mediatek Android güncellemelerine destek verememesi cümlesinden sonra ios platformu kendi işlemcisini yaptığına göre bunlar android güncelleme vermiyorsa sadece wp yemi satıyor ben anlamadım bu işi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkcombil 4 yıl VlknFX
VlknFX

Mediatek Android güncellemelerine destek verememesi cümlesinden sonra ios platformu kendi işlemcisini yaptığına göre bunlar android güncelleme vermiyorsa sadece wp yemi satıyor ben anlamadım bu işi

WP şu an için sadece Snapdragon işlemcileri destekliyor.Dolayısıyla driver açısından onlarda bir sorun yok.iOS'u zaten siz yazmışsınız.Android ekosistemi ise donanımsal açıdan çok daha geniş bir yelpazeye sahip.Haliyle donanım üreticilerinin donanımlarını yazılımsal olarak da desteklemesi büyük önem taşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 4 yıl
Sadece orta ve alt seviye telefonlar için fiyatlara kullanıcı yönünde artısı olur, amiral gemilerde kullanılmaz mediatek in elinden çıkan işlemciler, keza exynos ve qualcomm varken kimse macera aramaz... Tabi akıllı TV/otomobil vs. sektöründe piyasa yapabilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 4 yıl
Bu yonga TV lere de girer oh oh güzel 4K TV lerde hem hızlanır hemde H265 x265 ne varsa oynatır. Rekabet iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozthewiz 4 yıl
bu videoda gorulebildigi gibi ornegin bir kursunu yavas cekimde yakalamak icin 10.000 fps ancak yeterli gelmekte:) dolayisiyla 480fps guzel bir gelisme olsa da yavas cekim icin daha cok yol var...
youtube.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, mediatek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ASUS ROG Radeon R9 290X Matrix Platinum Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Asus'un Yeni Seri Kulaklığı ''STRIX PRO'' Karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim