MediaTek 64-bitlik 8 çekirdekli yeni yongasetini duyurdu





Alt seviye mobil cihaz pazarında Qualcomm'un en yakın takipçisi durumundaki MediaTek, 64-bitlik yongaseti serisi içerisindeki en güçlü üyeyi resmen duyurdu.





MT6975 yongaseti gerçek 8 çekirdekli ve entegre LTE yongasını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 4K2K video kaydı ve 2K ekranlara destek vermesiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri ise düşük güç tüketerek kullanıyor. Firma yeni yongasetinin bu açıdan bir ilke imza attığını belirtiyor.





2.2GHz saat hızında 8 çekirdekten oluşan yongasetinin hangi mimariyi temel aldığı açıklanmamış. Ancak MediaTek genelde düşük maliyet odaklı çalıştığı ve enerji tasarrufundan sürekli dem vurduğu için ARM Cortex-A53 çekirdeğini temel aldığı sanılıyor. Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7'nin 64-bitlik evrendeki devamı olarak görülse de Cortex-A9 kadar performans üretiyor ve çok daha az enerji harcıyor.





MediaTek CorePilot adını verdiği teknoloji ile üst seviye çoklu işlemci performansı ve termal kontrol sağlarken, çift kanal LPDDR3 933MHz bellek standardı ile sistemin en üst seviyede sıkıntısız olarak çalışmasını amaçlıyor.





MediaTek yeni yongaseti ile 2560x1600 ekran çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızlarına destek verirken, 480 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim imkanı sunuyor. Ayrıca H.265 Ultra HD video kayıt ve oynatma ile H.264 & VP9 video oynatma desteği de sunuluyor.





Yongaseti üzerinde Cat 4 LTE, 2G, 3G, Wi-Fi802.11ac, Bluetooth, FM, GPS, Glonass, Beidou, ANT+ bağlantı yongaları mevcut. Ayıca yongaseti birden fazla kablosuz şarj standardına da uyumlu olarak tasarlanmış.





MT6795 yongaseti içeren ilk cihazların yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor. Ancak MediaTek'in en büyük eleştiri noktası olan Android güncellemelerine destek verememesi yeni yongasetlerinde nasıl şekillenecek merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/New-octa-core-smartphone-chip-brings-480fps-super-slow-motion_id58247