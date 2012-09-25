MediaTek, Eylül ayında 20 milyon akıllı telefon çözümü satmayı bekliyor

NVIDIA, TI, Qualcomm, Samsung, Apple gibi firmaların ARM tabanlı mobil işlemcilerini gerek üst düzey, gerek orta segment akıllı telefonlarında kullandıklarını görüyoruz ve mobil işlemci pazarında sıkı bir rekabet içerisindeler.





Bunun yanında Allwinner, MediaTek gibi firmalar da uygun fiyat seviyesini hedefleyen ve kendi çapında iddialı özellikler sunan mobil işlemcilerle piyasada kendilerine pay arıyor.





Tayvan'ın en büyük işlemci tasarımcısı olan MediaTek, Eylül ayındaki tüketici talebine bağlı olarak 20 milyon akıllı telefon çözümü satışı yapacağını öngörüyor. Bu rakam önceki tahminlerde 15 milyon iken, elde edilecek gelirin de 340 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrek bazında ise 30-35 milyon ünite satılacağı da beklentiler arasında.





MediaTek firmasının MT serisi mobil işlemcilerini pek çok orta seviye modelde görebiliyoruz. 40nm fabrikasyon sürecine sahip ve Cortex-A9 mimarisini temel alan seride 1GHz hızında çalışan tek veya çift çekirdekli işlemciler yer alırken, grafik tarafında PowerVR SGX531 çözümü kullanılıyor. Bu işlemciler 720p video kaydı, qHD ekran çözünürlüğü ve 8MP çözünürlükte kameralara destek veriyor.





Firma 2013 yılında 28nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilerin üretimine geçecek. 1.x GHz saat hızında çalışacak olan işlemcilere PowerVR SGX544 grafik birimi eşilk edecek. Çift veya dört çekirdekli olacak işlemcilerle 1080p video kaydına, 1280 x 800 piksellik ekranlara ve 13MP çözünürlüğe kadar kameralara destek sağlanacak.





Firma bunun yanında MT serisi kablosuz bağlantı yongaları ve depolama birimlerini de akıllı telefon üreticilerine gönderiyor.





Üçüncü çeyrek için toplam satış tahmini ise 1 milyar dolar seviyesinde.