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MediaTek, Hindistan'da iki milyon Android One satışı bekliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, Hindistan'da iki milyon Android One satışı bekliyor

Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine çeki düzen vermek amacıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da başlattığı Android One programında MediaTek ismi öne çıkmıştı.

Programın ilk etabında Google'ın yongaseti tedarikçisi olan MediaTek, bu sayede güncelleme konusunda sıkıntılarını da gidermiş olacak. Ayrıca firma ilk etap satışlarından da iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor. 

Genelde Cortex-A7 tabanlı yongasetleri ile programda yer alacak olan MediaTek, sadece Hindistan'da 1.5 ila 2 milyon arasında bir satış yapılmasını bekliyor. Programın diğer ülkelere yayılması ile bu rakamın artacağı tahmin edilirken, Qualcomm'un ikinci etapta devreye girecek olması firmanın gelirini baltalayacak. 

Bununla birlikte MediaTek'in giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında Qualcomm ile neredeyse yarı yarıya seviyesinde olan payını da artırması bekleniyor. Programın ilk üç ürünü ise 4.5 inçlik ekran, MT6582 yongaseti, 1GB RAM gibi özelliklere sahip ve tasarım anlamında farklılaşıyor.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-As-many-as-two-million-Android-One-phones-will-be-sold-this-year-in-India_id60776 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ounomaus 4 yıl
mediateki anlamak çok zor adamlar aslında öyle tasarımları çok ta abartıldıkları yanları yok cpu genelde arm hazır tasarımı zaten gpu ise çok iş ortakları olan (apple intel nec texas ınstruments.......... vs firmaların oldu) power vr tasarımını alıyor bari qualcom kendine özel krait tasarımı adreno gpu vs var üstüne lte desteği baya yaygın zaten kendine özel farkları var mediatek kaynak kodlarını paylaşmamaları (android güncelemeleri alamayan sürü ile telefon)cortex a7 tasarımın üstüne üst seviye telefonalar içi arm a15 tasarımı olan çözümler olmaması kendi ayağına sıkmaları gibi oldu dahası mtk 6595 gibi 8 çekirdekli ama verimsiz yongalar üstüne aşırı ısınma gibi sorunları olması yüzünden firmalar uzak kaldı umarım bunlardan sonra güzel çözümler ve yazılımsal destek verirlerde rekabet ortamı oluşur yoksa qualcom piyasayı domine ederse çok yenilik olmaz kullanıcıya zarar
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Lightr 4 yıl
Hadi bakalım
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1BilimAdamı 4 yıl
Android one telefonlar ülkemize gelirse aynı özellikteki android'lerden daha pahallı girer,malum yeni olduğu için
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th3_majestik 4 yıl
Bizim ülkede düşük fiyatı olmayacak bu nedenle satacak adam bulamazlar
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