MediaTek, Hindistan'da iki milyon Android One satışı bekliyor





Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine çeki düzen vermek amacıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da başlattığı Android One programında MediaTek ismi öne çıkmıştı.





Programın ilk etabında Google'ın yongaseti tedarikçisi olan MediaTek, bu sayede güncelleme konusunda sıkıntılarını da gidermiş olacak. Ayrıca firma ilk etap satışlarından da iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor.





Genelde Cortex-A7 tabanlı yongasetleri ile programda yer alacak olan MediaTek, sadece Hindistan'da 1.5 ila 2 milyon arasında bir satış yapılmasını bekliyor. Programın diğer ülkelere yayılması ile bu rakamın artacağı tahmin edilirken, Qualcomm'un ikinci etapta devreye girecek olması firmanın gelirini baltalayacak.





Bununla birlikte MediaTek'in giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında Qualcomm ile neredeyse yarı yarıya seviyesinde olan payını da artırması bekleniyor. Programın ilk üç ürünü ise 4.5 inçlik ekran, MT6582 yongaseti, 1GB RAM gibi özelliklere sahip ve tasarım anlamında farklılaşıyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-As-many-as-two-million-Android-One-phones-will-be-sold-this-year-in-India_id60776