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    Google ve MediaTek, yapay zeka için yeni nesil TPU geliştirecek

    Google, veri merkezlerinde ve bulut bilişimde kullanılan özel yapay zeka çipleri olan TPU’lar özelinde MediaTek ile işbirliği yapıyor. İşbirliğinin hedefinde ise verimlilik ve maliyetler yer alıyor.
    Google ve MediaTek, yapay zeka için yeni nesil TPU geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Google, yıllardır yapay zeka hızlandırıcı çipleri için Broadcom ile iş birliği yapıyordu. Ancak son gelen bilgilere göre teknoloji devi, yedinci nesil Tensor İşleme Birimi (TPU v7) tasarımı için MediaTek ile çalışmaya hazırlanıyor. Bu stratejik değişikliğin, maliyetleri düşürmek ve çip üretim sürecinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

    Broadcom’dan MediaTek’e geçiş

    Reuters’ın The Information kaynağına dayandırdığı habere göre, Google’ın 2026 yılında üretime girmesi beklenen TPU v7 çipi için MediaTek ile anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Bu geçişin en önemli nedenlerinden biri, MediaTek’in TSMC ile güçlü bağları sayesinde Broadcom’a kıyasla daha uygun maliyetli üretim sağlayabilmesi olarak belirtiliyor. Google’ın 2024 yılında TPU üretimi için 9 milyar dolar harcadığı göz önüne alındığında tasarruf yapmak önemli.

    Google’ın Broadcom’dan tamamen vazgeçmeyeceği ve geçiş sürecinde hala bazı tasarımlarda ona bağımlı olacağı belirtiliyor. Ancak MediaTek ile yapılan iş birliği, Google’a TPU mimarisi üzerinde daha fazla söz hakkı tanıyacak. Zira şirket, kendi çiplerini daha bağımsız bir şekilde tasarlamak ve optimize etmek istiyor.

    Rakipleri OpenAI ve Meta, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için büyük ölçüde Nvidia’nın GPU’larına bağımlı durumda. Küresel çip tedarikinde yaşanabilecek herhangi bir aksama, bu şirketleri büyük bir dezavantaja sürükleyebilir. Google ise kendi yapay zeka donanım ekosistemini oluşturduğu için bu riskleri azaltabiliyor.

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