MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika

Son dönemde hızlı şarj teknolojilerin önemli yatırımlar yapılıyor. Pek çok üretici, bu segmentte kendi çözümü ile yer almaya çabalıyor ve bunu da, mobil cihazlarında farklılaşma unsuru olarak kullanıyor. MediaTek, rekabeti ısıtacak yeni çözümünü duyurdu.

Pump Express 3.0 adındaki yeni teknoloji, telefon bataryalarını 20 dakika içerisinde sıfırdan yüzde 70 seviyesine çıkarıyor. Qualcomm’un QuickCharge 3.0 teknolojisi, bu oranı 30 dakika civarında yakalayabiliyordu. Elbette batarya kapasiteleri açıklanmamış. 5 dakikalık şarj ile de 4 saatlik konuşma süresi elde edilebiliyor.

Hızlı şarj teknolojileri, genelde sürecin başladığı ilk sürelerde akıma yükleniyor ve çok hızlı bir şekilde yüzde 75-80 kapasitesine çıkarıyor. Kalan oranda ise şarj etme hızı yavaşlıyor ve süre uzuyor. Tüm bataryanın dolması için 40 dakika civarında bir süre gerektiği ifade ediliyor. Zaten tüm hızlı şarj teknolojilerinde, yüzde 75-80 civarına kadar olan kısmın reklamı yapılıyor.

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Pump Express 3.0 teknolojisinin sektörde ilk olacak özelliği ise, doğrudan USB Type-C geçişini desteklemesi. Bu özellik, telefonun şarj devresini bypass ediyor ve doğrudan bataryaya erişiyor. Böylece hızlı şarj esnasında aşırı ısınma riskinin de önüne geçilmiş oluyor.

MediaTek, yeni teknolojisini tek yönlü iletişim ve 20 civarında güvenlik sistemi ile desteklemiş. Bu teknolojiler, firmanın bir süre önce satın aldığı Richtek tarafından sağlanıyor. Pump Express 3.0, firmanın 8 çekirdekli yeni yonga seti Helio P20 ile yıl sonunda kullanıma sunulacak.