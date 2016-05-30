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MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika

Akıllı telefon pazarında farklı teknolojiler ile ilgi çekmeye çalışan MediaTek, hızlı şarj konusunda da çok aktif. Pump Express 3.0, rakiplerinden daha hızlı bataryanızı dolduruyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika

Son dönemde hızlı şarj teknolojilerin önemli yatırımlar yapılıyor. Pek çok üretici, bu segmentte kendi çözümü ile yer almaya çabalıyor ve bunu da, mobil cihazlarında farklılaşma unsuru olarak kullanıyor. MediaTek, rekabeti ısıtacak yeni çözümünü duyurdu.

Pump Express 3.0 adındaki yeni teknoloji, telefon bataryalarını 20 dakika içerisinde sıfırdan yüzde 70 seviyesine çıkarıyor. Qualcomm’un QuickCharge 3.0 teknolojisi, bu oranı 30 dakika civarında yakalayabiliyordu. Elbette batarya kapasiteleri açıklanmamış. 5 dakikalık şarj ile de 4 saatlik konuşma süresi elde edilebiliyor.

Hızlı şarj teknolojileri, genelde sürecin başladığı ilk sürelerde akıma yükleniyor ve çok hızlı bir şekilde yüzde 75-80 kapasitesine çıkarıyor. Kalan oranda ise şarj etme hızı yavaşlıyor ve süre uzuyor. Tüm bataryanın dolması için 40 dakika civarında bir süre gerektiği ifade ediliyor. Zaten tüm hızlı şarj teknolojilerinde, yüzde 75-80 civarına kadar olan kısmın reklamı yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran"

Pump Express 3.0 teknolojisinin sektörde ilk olacak özelliği ise, doğrudan USB Type-C geçişini desteklemesi. Bu özellik, telefonun şarj devresini bypass ediyor ve doğrudan bataryaya erişiyor. Böylece hızlı şarj esnasında aşırı ısınma riskinin de önüne geçilmiş oluyor.

MediaTek, yeni teknolojisini tek yönlü iletişim ve 20 civarında güvenlik sistemi ile desteklemiş. Bu teknolojiler, firmanın bir süre önce satın aldığı Richtek tarafından sağlanıyor. Pump Express 3.0, firmanın 8 çekirdekli yeni yonga seti Helio P20 ile yıl sonunda kullanıma sunulacak. 

 

http://www.mediatek.com/en/news-events/mediatek-news/mediatek-introduces-pump-express-30-its-fastest-battery-charging-solution-for-smartphones/ Yorum Yaz
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fx3169 3 yıl en beğenilen
Yandex
Mobil işlemci sektöründe Samsungun Exynosu hariç gerisi yalan.

Kimse tutmasın beni Galaksi Es Yedi Eyç almaya gidiyorum....Arkadaş o kadar övdü ki...
YandexMobil işlemci sektöründe Samsungun Exynosu hariç gerisi yalan.Kimse tutmasın beni Galaksi Es Yedi Eyç almaya gidiyorum....Arkad...
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Ac1DBuRN 3 yıl
Hızlı şarj teknolojileri çok güzel fakat bataryanın ömrünü ne kadar çok kısalttığı malum. Samsung en güzelini yapıp ayarlardan bunu kapatabilmeyi sağlayarak aceleniz olmadığında daha sağlıklı şarj sağlayabiliyor. Diğer markaları bilemiyorum
Hızlı şarj teknolojileri çok güzel fakat bataryanın ömrünü ne kadar çok kısalttığı malum. Samsung en güzelini yapıp ayarlardan bunu kapatabilmeyi sağlayarak ace...
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V4LKyR 3 yıl
Pil neden zarar görüyor? Nereden çıktı bu düşünce?
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hasanandnexus 3 yıl
Mediatek'in verdiği rakamlara genel olarak güvenmiyorum. Ama pile zarar vermemesi açısından da güvenlik önlemleri eklemeleri gerekiyor, belki eklemişlerdir de. Mesela çok önceden nexus 4 zamanında pili %99 a gelince şarj olmayı durduran kernel yapmışlardı. Telefon tam şarj olunca batarya ömrünün azaldığını da o kernel sayesinde anlamıştım. Yada huaweinin honor 7 için kullandığı pil ömrü arttırıcı bir teknoloji var mesela, yüzde 50 civarında pilin daha uzun süre sağlam kalmasını sağlıyor. Kim istemez ki aylarca kullanıldığı halde ilk günkü gibi uzun süreler kullanım sunan bataryalari.
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kadirirdem 3 yıl
Bataryayi mafediyorlar haberleri yok :(
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LastShip 3 yıl
O kadar akimi veriyorda bataryanin 400 sarj dongusunden sonraki kapasitesinde ne kadar dusus oluyor?
Hayir anlamadigim bu kadar yuksek akim vermek zararli olmasaydi simdiye kadar neden kullanmadilar?
Yuksek akim dediginiz sey eger bi muhendislik okuyorsaniz ne derece buyuk bi yuk oldugunu bilirsiniz. Yuksek akimlarin bataryanin ion hucrelerinde dusuk akima gore daha yuksek bi tahribat gucu oldugunu soylememe gerek bile yok.
Iyisi mi siz 1 gunu dolu dolu cikaran bi batarya yapin varsin 4 saate dolsun geceye kadar yetti mi gece takar sabah aliriz sikinti yok..
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mkyb 3 yıl LastShip
LastShip
O kadar akimi veriyorda bataryanin 400 sarj dongusunden sonraki kapasitesinde ne kadar dusus oluyor?
Hayir anlamadigim bu kadar yuksek akim vermek zararli olmasaydi simdiye kadar neden kullanmadilar?
Yuksek akim dediginiz sey eger bi muhendislik okuyorsaniz ne derece buyuk bi yuk oldugunu bilirsiniz. Yuksek akimlarin bataryanin ion hucrelerinde dusuk akima gore daha yuksek bi tahribat gucu oldugunu soylememe gerek bile yok.
Iyisi mi siz 1 gunu dolu dolu cikaran bi batarya yapin varsin 4 saate dolsun geceye kadar yetti mi gece takar sabah aliriz sikinti yok..

Sony zaten sizin dediğiniz gibi yapıyor. İşlemci desteklemesine rağmen hızlı şarj özelliğini yazılımla kapatıyor.
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fx3169 3 yıl en beğenilen
Yandex
Mobil işlemci sektöründe Samsungun Exynosu hariç gerisi yalan.

Kimse tutmasın beni Galaksi Es Yedi Eyç almaya gidiyorum....Arkadaş o kadar övdü ki...
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Quoand 3 yıl
qualcommun quick charge,quick charge 2 şuanda snap 820 ile quick charge 3ü kullanıyorum kendi şahsi fikrim yalandan başka bişey değil değerler hep 0dan 70 falan bütün cihazlar 99dan 100 çok uzun sürede geçiyor bunlar yazılımsal oynama gibi geliyor bana
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PsychicPower 3 yıl Quoand
Quoand
qualcommun quick charge,quick charge 2 şuanda snap 820 ile quick charge 3ü kullanıyorum kendi şahsi fikrim yalandan başka bişey değil değerler hep 0dan 70 falan bütün cihazlar 99dan 100 çok uzun sürede geçiyor bunlar yazılımsal oynama gibi geliyor bana

Çünkü batarya şarj olurken anca %80'e kadar falan yüksek akım ve voltaj verebilirsin. Şarj işleminin kalan kısmı pil içindeki hücreleri dengelemek ve pili tam şarj etmek için yavaş gerçekleşir.
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Ac1DBuRN 3 yıl
Hızlı şarj teknolojileri çok güzel fakat bataryanın ömrünü ne kadar çok kısalttığı malum. Samsung en güzelini yapıp ayarlardan bunu kapatabilmeyi sağlayarak aceleniz olmadığında daha sağlıklı şarj sağlayabiliyor. Diğer markaları bilemiyorum
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mkyb 3 yıl
Mobil işlemci sektöründe Samsung'un Exynos'u hariç gerisi yalan.
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SONEKTRA 3 yıl mkyb
Yandex
Mobil işlemci sektöründe Samsung'un Exynos'u hariç gerisi yalan.

O zaman niye samsung bile snapdragon kullanıyor?
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