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MediaTek gerçek 8 çekirdekli bir yongaseti daha duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek gerçek 8 çekirdekli bir yongaseti daha duyurdu

İlk gerçek 8 çekirdekli işlemci sloganıyla MT6592 yongasetini tanıtan ve şöhreti kısa sürede dünyaya yayılan Tayvanlı MediaTek, orta ve giriş seviye pazardaki hakimiyeti ile kısa sürede ikinci büyük mobil yonga tasarımcısı haline geldi. Firma duyurularına 64-bit evreninde devam ediyor. 

Firmanın yeni yongaseti yine gerçek 8 çekirdekli bir işlemci olacak. MT6753 adındaki yongaseti MT6752 yongasetinin biraz kırpılmış hali. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin hızı 2GHz'den 1.5GHz'ye düşürülmüşken grafik birimi de Mali-T760'dan T720'ye geçiş yapmış. Open GL ES 3.0 and Open CL 1.2 API'lerine destek ile yongaseti sınıfında öne çıkmaya çalışacak. 

MT6753 yongaseti 60 kare/saniye hızında Full HD çözünürlüklere ve 16MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek veriyor. Ayrıca 30 kare/saniye hızında H.264 Full HD ve 30kare/saniye hızında H.265 Full HD video oynatımı daha az güç harcayarak yapılabiliyor. 

Global olarak 3G ve 4G ağlarına destek verdiği için MT6753 yongasetinin ABD pazarına adım atmak için tasarlandığı tahmin ediliyor. Böylece MediaTek en yakın rakibi Qualcomm'u kendi evinde vurmaya çalışacak. Miracast, çift bant WiFi ve Bluetooth 4.0 gibi teknolojilere destek sunan MT6753 yongasetinin yaz ortasında piyasaya çıkacağı açıklandı.  

http://www.gizmochina.com/2015/01/29/mediatek-announces-64-bit-octa-core-mt6753-global-frequency-support/ Yorum Yaz
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kankixx123 4 yıl
Yav bütün işlemcilerin içinde ARM A57 veya A53 var. Piyasa gelişmiyor. Her firma kendi işlemcisini üretmiyor yani. Sadece yapısal değişiklikler var. O yüzden S810 ya da MediaTek diye ayırt etmeyi gerektirecek bir durum göremiyorum.
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sercandk 4 yıl
Mediatek öncelikle şu güncelleme olayını bi halletmeli. Mediatek kullanan cihazlar çok nadir güncelleme alıyor. Kaynak kodlarını paylaşmasi lazım.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
birde bu işlemcili cihazlar hızlı güncelleme alsa hiç fena olmaz. az çekirdek ile çok iş başarmak gerek
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Lazeran 4 yıl
Telefonlarda halen 2 çekirdekten fazlasını gereksiz görüyorum.
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assasin34 4 yıl Lazeran
Lazeran

Telefonlarda halen 2 çekirdekten fazlasını gereksiz görüyorum.

zaten onemli olan sayilari degil verimlilikleri.simdi ben hemen apple fani olurum ama herkesce malum bilinen bisey iste A8-A8X cipleri.iki cekirdekli ve cekirdek basina verimlilikte hepsine nal toplatiyor.qualcomm ayni cekirdegin frekans hizini artirdi artirdi dayadi millete ne oldu?simdi sekiz cekirdek snap810'un ne olacagi belli degil.birileri illa kullanacak ama kullanan cihazlarda artik ben eminim isinma sorunlari olacak ve forumlarda "yaa bu cihaz niye bu kadar isiniyor" diyen ve bu konularla fazla ilgili olmayan arkadaslarin sikayetlerini duyacaksiniz,duyacagiz.
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FireSwords 4 yıl
Ne kadar gereksiz.Ne yapacağız çekirdek mi yiyeceğiz?
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General. 4 yıl
Bu firmayı çok beğeniyorum iyi işler yapıyor umarım kısa vadede global piyasaya yayılır.
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doctor_bey 4 yıl
Qualcomm S810'daki problemlerle ilgilenirken MediaTek yardırırsa piyasanın kızışacağını düşünüyorum, yanlış düşünüyor da olabilirim çünkü Qualcomm'da durum belkide sandığım kadar vahim olmayabilir.
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casperfriendly 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Qualcomm S810'daki problemlerle ilgilenirken MediaTek yardırırsa piyasanın kızışacağını düşünüyorum, yanlış düşünüyor da olabilirim çünkü Qualcomm'da durum belkide sandığım kadar vahim olmayabilir.

Hocam, düşüncene saygı duyuyorum, haklı olabilirsiniz.
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S.Soylu 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Qualcomm S810'daki problemlerle ilgilenirken MediaTek yardırırsa piyasanın kızışacağını düşünüyorum, yanlış düşünüyor da olabilirim çünkü Qualcomm'da durum belkide sandığım kadar vahim olmayabilir.

Güzel söylemişsiniz ama Qualcomm ile yarışması için daha çok ekmek yemeleri lazım. Sadece işlem gücü olarak değil kaynak kodlarının yayınlanması olsun GPU performansı olsun GPS performansında olsun Qualcomm işlemciler öndeler. Birde MediaTek işlemcilerde ısınıyor.
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