MediaTek gerçek 8 çekirdekli bir yongaseti daha duyurdu





İlk gerçek 8 çekirdekli işlemci sloganıyla MT6592 yongasetini tanıtan ve şöhreti kısa sürede dünyaya yayılan Tayvanlı MediaTek, orta ve giriş seviye pazardaki hakimiyeti ile kısa sürede ikinci büyük mobil yonga tasarımcısı haline geldi. Firma duyurularına 64-bit evreninde devam ediyor.





Firmanın yeni yongaseti yine gerçek 8 çekirdekli bir işlemci olacak. MT6753 adındaki yongaseti MT6752 yongasetinin biraz kırpılmış hali. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin hızı 2GHz'den 1.5GHz'ye düşürülmüşken grafik birimi de Mali-T760'dan T720'ye geçiş yapmış. Open GL ES 3.0 and Open CL 1.2 API'lerine destek ile yongaseti sınıfında öne çıkmaya çalışacak.





MT6753 yongaseti 60 kare/saniye hızında Full HD çözünürlüklere ve 16MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek veriyor. Ayrıca 30 kare/saniye hızında H.264 Full HD ve 30kare/saniye hızında H.265 Full HD video oynatımı daha az güç harcayarak yapılabiliyor.





Global olarak 3G ve 4G ağlarına destek verdiği için MT6753 yongasetinin ABD pazarına adım atmak için tasarlandığı tahmin ediliyor. Böylece MediaTek en yakın rakibi Qualcomm'u kendi evinde vurmaya çalışacak. Miracast, çift bant WiFi ve Bluetooth 4.0 gibi teknolojilere destek sunan MT6753 yongasetinin yaz ortasında piyasaya çıkacağı açıklandı.

http://www.gizmochina.com/2015/01/29/mediatek-announces-64-bit-octa-core-mt6753-global-frequency-support/