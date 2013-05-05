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MediaTek giriş seviyesi akıllı telefonlar için dünyanın ilk entrge yongada sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek giriş seviyesi akıllı telefonlar için dünyanın ilk entrge yongada sistemini duyurdu

Özellikle Çinli ucuz akıllı telefon üreticilerinin gözde işlemci tasarımcısı haline gelen Tayvanlı MediaTek, sunduğu alternatif çözümler ile teknoloji devlerinin ucuz tablet modellerinde de yer almaya başladı.

Firma bu nedenle yatırımlarını hızlandırdı ve yeni bir yongada sistem çözümünü daha tanıttı.

MT6572 adlı yongada sistem giriş seviyesi akıllı telefonlara hitap ediyor ve işlemci ile grafik birimi yanında 3G, WiFi, GPS, Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri de yonga üzerinde biraraya getiriyor. Giriş seviyesi akıllı telefon pazarında bu çözüm bu açıdan bir ilki temsil ediyor.

28nm fabrikasyon sürecine sahip olan çözümde çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı bir işlemci ve 3D destekli bir grafik birimi yer alıyor. 

HSPA+/TD-SCDMA destekli 3G modem, 720p video kayıt ve oynatma desteği, 960x540 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği, 5MP'e kadar kamera desteği, görüntü kalitesini artıran MiraVision teknolojisi, WiFi, GPS, Bluetooth yine yonga üzerinde yer alıyor. 

 MT6572 çözümünün Haziran ayı itibariyle pek çok akıllı telefonda boy göstereceği belirtiliyor. Ancak ağırlık merkezi yine Çin ve Asya pazarı olacak. 


http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announces-MT6572-SoC--dual-core-power-for-entry-level-smartphones_id42556 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
armanatilgan 6 yıl en beğenilen
caglaratilgan
içinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil internet kullanamaması yada otg kabloyla 3g modem takıp gezmek istememesi . bence çok mantıklı bir iş yapılmış eğer optimizasyonu iyi yapılırsa wifi sorunuda yaşatmaz . tek sorun grafik biriminin gücü adreno 205 ten iyi olsun gayet yeterli olur.

300tl mi? Devlete vermesi gereken minimum vergi 100tl zaten..
caglaratilganiçinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil...
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Public_Enemy 6 yıl
bu da demektir ki artık $100 dolar altı telefonlarda da 3g, Bluetooth vs.. bir çok özellik bulunacak.
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muratai 6 yıl
giriş seviyesi akıllı telefonlar için dünyanın ilk entrge yongada sistemi???
Şaka gibi başlık olmuş.
MediaTek kaç yıldır giriş seviyesi SoC yani Entegre Yongada Sistem? üretiyor. MTK6515, MTK6575, MTK6573 gibi bir sürü varyasyonu var.
MTK6572 çift çekirdek (A7) li güzel bir SoC, bunu 100$ altı telefonlarda kullanacak üreticiler.
Daha detaylı ve geçerli bilgiyi cnx-software sitesinde bulabilirsiniz.
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Umutcan 6 yıl
Çok iyimsersiniz, Türkiye fiyatı 450-500'den başlar en az. Perakendecisi ithalatçısı hiç mi kazanmayacak.
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free4200 6 yıl
başlıkta hata var
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Okisht 6 yıl
MT6577 zaten şu an çin telefonlarında falan piyasayı ele geçirmiş durumda. ben de seviyorum bu markayı akıllıca çözümler sunmaya çalışıyorlar. En azından giriş seviye telefonlar çöp olmaktan çıkar.
ayrıca 28nm'de üretim yapmaları pil konusunda da ileriye taşır durumu
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ec38 6 yıl
Mediatek in urettigi 6575 koda sahip cihaz kullaniyorum... 1 ghz lik islemcisi 512 ram var..gayet yeterli.. most wanted dahil bir cok oyunu oynatiyor.. daha nolsun.. mediatek buyuk isler yapacak demedi demeyin :)
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HumbiGumbi 6 yıl
armanatilgan
caglaratilganiçinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil internet kullanamaması yada otg kabloyla 3g modem takıp gezmek istememesi . bence çok mantıklı bir iş yapılmış eğer optimizasyonu iyi yapılırsa wifi sorunuda yaşatmaz . tek sorun grafik biriminin gücü adreno 205 ten iyi olsun gayet yeterli olur.
300tl mi? Devlete vermesi gereken minimum vergi 100tl zaten..

100 tllik vergiden haberdarımda zaten şuan sattıkları tabletler 200 tl civarı 100 tl vergi gelsin 300 olsun :D
vergilerden haberin yok sanırım hocam senin. 1 TL lik 3g özelliği olan bir ürün memleketimde en az 101 tl ye satılmak zorunda. ÖTV leri KDV lerin hesabını yapmadım bile..

hani vergi konusunda da haklısınız ama yapacak birşey yok vergi var diye gelmesin mi. aldığın her telefona cihaza zarta zurta bol bol ödüyoruz zaten oda sorun olmaz ona da veririz ... araba alırken %40 , %80 sadece ötv ödemeye alıştık artık !
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waltran 6 yıl
zaten çinde mediatek yongalı tabletler telefonlar çok ucuz, adamlar daha da ucuzlatmaya kafa yorarken bizim devlet verginin verginin vergisini nasıl alırıza kafa yoruyor
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DraGonS 6 yıl
caglaratilgan

içinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil internet kullanamaması yada otg kabloyla 3g modem takıp gezmek istememesi . bence çok mantıklı bir iş yapılmış eğer optimizasyonu iyi yapılırsa wifi sorunuda yaşatmaz . tek sorun grafik biriminin gücü adreno 205 ten iyi olsun gayet yeterli olur.


vergilerden haberin yok sanırım hocam senin. 1 TL lik 3g özelliği olan bir ürün memleketimde en az 101 tl ye satılmak zorunda. ÖTV leri KDV lerin hesabını yapmadım bile..
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armanatilgan 6 yıl en beğenilen
caglaratilgan
içinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil internet kullanamaması yada otg kabloyla 3g modem takıp gezmek istememesi . bence çok mantıklı bir iş yapılmış eğer optimizasyonu iyi yapılırsa wifi sorunuda yaşatmaz . tek sorun grafik biriminin gücü adreno 205 ten iyi olsun gayet yeterli olur.

300tl mi? Devlete vermesi gereken minimum vergi 100tl zaten..
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HumbiGumbi 6 yıl
içinde 3g olan bir işlemciyi hiç şüphesiz türkiyedede sunarlar düşünün 300tl ye 3gli tablet :D bir çok kişinin almama sebebi mobil internet kullanamaması yada otg kabloyla 3g modem takıp gezmek istememesi . bence çok mantıklı bir iş yapılmış eğer optimizasyonu iyi yapılırsa wifi sorunuda yaşatmaz . tek sorun grafik biriminin gücü adreno 205 ten iyi olsun gayet yeterli olur.
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