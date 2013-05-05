MediaTek giriş seviyesi akıllı telefonlar için dünyanın ilk entrge yongada sistemini duyurdu





Özellikle Çinli ucuz akıllı telefon üreticilerinin gözde işlemci tasarımcısı haline gelen Tayvanlı MediaTek, sunduğu alternatif çözümler ile teknoloji devlerinin ucuz tablet modellerinde de yer almaya başladı.





Firma bu nedenle yatırımlarını hızlandırdı ve yeni bir yongada sistem çözümünü daha tanıttı.





MT6572 adlı yongada sistem giriş seviyesi akıllı telefonlara hitap ediyor ve işlemci ile grafik birimi yanında 3G, WiFi, GPS, Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri de yonga üzerinde biraraya getiriyor. Giriş seviyesi akıllı telefon pazarında bu çözüm bu açıdan bir ilki temsil ediyor.





28nm fabrikasyon sürecine sahip olan çözümde çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı bir işlemci ve 3D destekli bir grafik birimi yer alıyor.





HSPA+/TD-SCDMA destekli 3G modem, 720p video kayıt ve oynatma desteği, 960x540 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği, 5MP'e kadar kamera desteği, görüntü kalitesini artıran MiraVision teknolojisi, WiFi, GPS, Bluetooth yine yonga üzerinde yer alıyor.





MT6572 çözümünün Haziran ayı itibariyle pek çok akıllı telefonda boy göstereceği belirtiliyor. Ancak ağırlık merkezi yine Çin ve Asya pazarı olacak.





http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announces-MT6572-SoC--dual-core-power-for-entry-level-smartphones_id42556