MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı

MediaTek bugün daha ince akıllı telefonların önünü açacak 16nm FinFET+ üretim sürecine sahip yeni bir yonga setiyle "P" ailesini genişletti. Arttırılmış güç verimliliği üzerine odaklanan yeni yonga seti, Helio P10 modelini daha da ileri seviyeye taşıyarak yüzde 25 daha az güç tüketimi vadediyor. 2,3 GHz saat hızında gerçek sekiz çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci mimarisinden tam olarak yararlanan mobil işlemci, önceki modele oranla yüzde 20 gibi daha yüksek bir performans sunuyor.





Helio P20, 900 MHz maksimum saat hızına sahip Mali T-880 GPU ile desteklenmiş durumda. Bu aynı zamanda ARM tarafından sunulan en yüksek hızlı grafik birimi olma özelliğine taşıyor. MediaTek yeni SoC modelinin bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha iyi bir grafik performansı sunduğunu söylüyor. Ayrıca LPDDR4X belleği destekleyen dünyanın ilk yonga seti olması nedeniyle, önemli çoklu görev ve multimedya iyileştirmeleri de getiriyor.





Çarpıcı multimedya özellikleriyle gelen Helio P20 SoC, 60fps hızında çalışan iki FullHD ekranı destekliyor. Ayrıca 24MP tek kamera ya da 13MP+13MP çift kamera desteği, bozulmayan görüntü kalitesi için gelişmiş 12bit ISP yeteneği ve 4Kx2K çözünürlükte 30fps video kayıt imkanı sunuyor.





Yeni yonga seti World Mode Cat.6 LTE ve 300/50Mbps veri hızlarında 2x20 taşıyıcı toplama destekli MediaTek'in en son modem teknolojisi ile donatılmış durumda. Bunun yanında, kullanıcı nereye giderse gitsin sorunsuz bağlantı sağlayabilmek için küresel Dual-SIM Dual Standby desteği sunuyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Helio P20 SoC, 2016 yılının ikinci yarısında tüketici cihazlarında yer almaya başlayacak.





http://mediatek-helio.com/p20/