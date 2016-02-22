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MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı

Tayvan merkezli teknoloji devi MediaTek, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni mobil işlemcisini tanıttı. Helio P20 SoC daha az güç tüketimi ve daha yüksek performans vadediyor.
3 yıl
9,6b
1
17
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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MediaTek bugün daha ince akıllı telefonların önünü açacak 16nm FinFET+ üretim sürecine sahip yeni bir yonga setiyle "P" ailesini genişletti. Arttırılmış güç verimliliği üzerine odaklanan yeni yonga seti, Helio P10 modelini daha da ileri seviyeye taşıyarak yüzde 25 daha az güç tüketimi vadediyor. 2,3 GHz saat hızında gerçek sekiz çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci mimarisinden tam olarak yararlanan mobil işlemci, önceki modele oranla yüzde 20 gibi daha yüksek bir performans sunuyor.

Helio P20, 900 MHz maksimum saat hızına sahip Mali T-880 GPU ile desteklenmiş durumda. Bu aynı zamanda ARM tarafından sunulan en yüksek hızlı grafik birimi olma özelliğine taşıyor. MediaTek yeni SoC modelinin bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha iyi bir grafik performansı sunduğunu söylüyor. Ayrıca LPDDR4X belleği destekleyen dünyanın ilk yonga seti olması nedeniyle, önemli çoklu görev ve multimedya iyileştirmeleri de getiriyor.

Çarpıcı multimedya özellikleriyle gelen Helio P20 SoC, 60fps hızında çalışan iki FullHD ekranı destekliyor. Ayrıca 24MP tek kamera ya da 13MP+13MP çift kamera desteği, bozulmayan görüntü kalitesi için gelişmiş 12bit ISP yeteneği ve 4Kx2K çözünürlükte 30fps video kayıt imkanı sunuyor.

Yeni yonga seti World Mode Cat.6 LTE ve 300/50Mbps veri hızlarında 2x20 taşıyıcı toplama destekli MediaTek'in en son modem teknolojisi ile donatılmış durumda. Bunun yanında, kullanıcı nereye giderse gitsin sorunsuz bağlantı sağlayabilmek için küresel Dual-SIM Dual Standby desteği sunuyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Helio P20 SoC, 2016 yılının ikinci yarısında tüketici cihazlarında yer almaya başlayacak.


http://mediatek-helio.com/p20/ Yorum Yaz
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interwap 3 yıl
Bir hafta kadar önce Lenovo nun helio x20 ve p20 modelleri ortaya çıkmıştı. Çip setin haberinin geriden gelmesi tuhaf.
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mav1li 3 yıl
2 çekirdekli bile olsa ekran kartı yine 1080p için yeterli değil.
1080p de ekran kartı yeterli olamayan mtk yongalar:
1-6592
2-6752
3-6753
4-P10
5-P20
Hepsi 8 çekirdek işlemci ama ekran kartı zayıf. P20 de gelenek bozulmamış.
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6.cadde 3 yıl mav1li
mav1li
2 çekirdekli bile olsa ekran kartı yine 1080p için yeterli değil.
1080p de ekran kartı yeterli olamayan mtk yongalar:
1-6592
2-6752
3-6753
4-P10
5-P20
Hepsi 8 çekirdek işlemci ama ekran kartı zayıf. P20 de gelenek bozulmamış.

Hocam p10 p20 yine de daha dengeli islemciler x10a gore.
Snapdragon 810a rakip olarak helio x10u urettiler kullandiklari gpu icler acisi. Helio x10da powervr g6200 var. Mali t760mp2 ile hemen hemen denk bir gpu.
P10daki mali t860mp2 ise t760mp2den %20 daha iyi.
Listeye helio x10 da girmeli bence.
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veliusta 3 yıl
Bu işlemci, Tüm android telefonların yapamadığı 720p'de 240-480fps video kayıt yapabiliyor.
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bozok_53_45 3 yıl
barakli87
T880 kaç çekirdekli önemli olan bu !

2 çekirdekli
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kadirirdem 3 yıl
bir çok uygun fiyatlı cihazlarda görürüz...
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casperfriendly 3 yıl
T880 kaç çekirdekli önemli olan bu !
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hadjimurat 3 yıl
Helio serisi ile mediatek çağ atladı adeta adamlar samsung ve qualcom gibi iki deve kafa tutuyor helal olsun sony ve htc bile mediatek tercih etmeye başladı çinli üreticiler haricinde şu kaynak kod muhabbetinde ısrarcı olmasalar önleri dahada açık
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OverClocK1ng 3 yıl
Fenomenon
Umarım bir çok cihazda görürüz

Umarım ısınmaz...
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Fenomenon 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Fenomenon
Umarım bir çok cihazda görürüz

Umarım ısınmaz...

Isınacağını zannetmiyorum, zaten düşük enerji için tasarlanmış. Asıl kaygı duyduğum düşük enerji diye performansın düşük olması stabil olmaması gibi sorunlar
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wolf silver 3 yıl
Helio candır özelikle İmei değiştirilebilirlilik yüzünden...
Yalnız haberde eksiklik var. Mali-T880 demiş ancak bu GPU kaç çekirdekli yazmamış. 1 mi 2 mi 10 mu yoksa 100 mü yazmamış...
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Fenomenon 3 yıl
Umarım bir çok cihazda görürüz
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