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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Mario Maker 2 oyununda kısa sürede 2 milyon seviye üretildi

28 Haziran tarihinde piyasaya sürülen Super Mario Maker 2 oyununda kısa sürede 2 milyon seviye üretildi. Nintendo Switch için geliştirilen oyun büyük bir ilgi görüyor.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak Nintendo 3DS ve Wii U konsolları için piyasaya sürülen Super Mario Maker oyunu büyük ilgi görmüştü. Aile oyunu olarak lanse edilen Super Mario Maker devam yapımıyla da aynı ilgiyi yakalamış durumda.

Super Mario Maker 2 neler sunuyor?

Super Mario Maker 2 hem Super Mario dünyasında oynayabildiğiniz hem de kendi seviyenizi üretebildiğiniz melez bir oyun. Global olarak 28 Haziran tarihinde piyasaya sürülen oyun kısa sürede 2 milyon seviye sayısına ulaştı.

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Super Mario Maker konsepti oyuncuları oyunun dünyasına dahil ettiği için ilgi görüyor. Sadece profesyoneller değil mekaniği anlayabilen herkes kendi seviyesini oluşturup diğer oyuncuların beğenisine sunabiliyor.

Örneğin Kanadalı bir oyuncu 32 seviyelik tam bir oyun ortaya çıkarmış. Başka bir oyuncu The Simpsons’dan ilham alan bir seviye tasarlarken Arby’s markası da oyuna kendi seviyesini eklemiş. Özellikle kendisini ön plana çıkarma konusunda Super Mario Maker 2 potansiyeli yüksek bir oyun.

Super Mario Maker 2 oyunu Nintendo Switch için geliştirildi ve 300TL civarında bulmak mümkün. Özel eşyaların olduğu Limited Edition ise 600TL seviyesine kadar çıkıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/07/09/super-mario-maker-2-million-levels/ Yorum Yaz
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