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MediaTek'in 4 çekirdekli MT6589 işlemcisini taşıyan bütçe dostu akıllı telefonlar, 2013 ilk çeyrekte piyasayı domine edecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl NVIDIA, Samsung, Qualcomm gibi firmaların Cortex-A9 mimarisini temel alan 4 çekirdekli işlemcilerin kullanıldığı amiral gemisi akıllı telefonlarına şahit olduk ve bu modeller oldukça yüksek fiyatlardan pazara sunuldu.

Genelde Asya bölgesine sevkiyat yapan ve fiyat-performans açısından başarılı modellere işlemci tedariği sağlayan Tayvanlı MediaTek ise 4 çekirdekli MT68589 yongada sistemini yıl bitmeden pazara sunmayı planlıyor.

Diğer firmaların aksine MediaTek, 4 çekirdekli işlemcisinde Cortex-A9 yerine Cortex-A7 mimarisine yer veriyor ve böylece çok yüksek performans olmasa da enerji tüketimi anlamında iddialı akıllı telefonların yolunu açıyor. 

MT6589 işlemcisinde 1280 x 800 piksel çözünürlüğe kadar destek sağlanırken, 1-1.2GHz saat hızlarına kadar çıkılıyor. 

32 bitlik LPDDR1 ve LPDDR2 bellek çeşitlerine destek, 42Mbps transfer hızına çıkan WCDMA/HSPA+/TDSCDMA bantlarına uyumluluk, saniyede 55 milyon üçgen işleyebilen PowerVR SGX544 grafik birimi, 13MP çözünürlüğe kadar kamera desteği, 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı ve oynatma imkanı gibi özellikler de bu işlemcinin kullanıldığı akıllı telefonlarda yer alabilecek.

MediaTek aslında gelecek yıl için bu işlemcilerini planlıyordu. Ancak takvim, 10 Şubat'ta kutlanacak yeni Çin yılına modellerini yetiştirmek isteyen üreticilerin baskısı nedeniyle bu yıl sonuna çekildi. 

MT6589 işlemcisini taşıyan bütçe dostu akıllı telefon modellerinin gelecek yılın ilk aylarında pazarı domine etmesi bekleniyor. MWC 2013 fuarında ilk örnekleri sergilenecek modellerden hangilerinin uluslararası pazarda da boy göstereceği şimdilik belirsiz. 

http://www.androidauthority.com/mediatek-quad-core-136085/ Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
Gerçekten de gayet güzel bir çip olmuş. Hem grafiksel olarak SGX 544 çekirdeği kullanıldığı için gayet iyi, hem 13 MP kamera desteği, yeterli çözünürlük, donanımsal HD video kod çözücüsü. Aynı zamanda Cortex-A7 kullanıldığı için güç tüketimi de düşük. (Güç tüketimi en önemli kriterdir.) Bence mükemmel özellikler.

Sonuçta bu çipe sahip olan bir cihazla 3DS Max 2013 çalıştırıp render alma gibi bir amacım yok. Yanlış mıyım qaNq4?
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ilhanwolf 6 yıl
Biraz hort olacak fakat.Telefon fiyatları 250 dolar seviyesinge dolanıyor.Ayrıca mediatek resmi sitesine göre çözünürlük desteği 1920*1080 görünüyor. THL markasının W8 modeli aynı çipi kullanıyor. Ayrıca Antutu skoru 12297.
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mu5tafa 6 yıl
Bir iphone değil.
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danGerfuLL 6 yıl mu5tafa
mu5tafa

Bir iphone değil.

Ortada phone mu var da i olmamasından şikayetçisiniz.
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danGerfuLL 6 yıl
Zannımca Cortex A5 ile Cortex A9 arasında bulunacak bu Cortex A7 denilen zımbırtı. Cortex A9 performansına, Cortex A5 enerji tüketimine yakın olacak. ARMv7 komut setli, zaten A5 ile A9 da aynı şekilde idi.
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