MediaTek'in 6 ve 8 çekirdekli yeni işlemcileri ortaya çıktı





Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken ve alt seviye mobil cihaz segmentinde Qualcomm'u oldukça zorlayan MediaTek, önümüzdeki dönemde vites artırmaya hazırlnıyor.





MWC 2014 etkinliğinde 64-bitlik 4 Cortex-A53 çekirdekli MT6732 yongasetini lanse eden firmanın internete sızan yol haritasındaki yeni işlemcileri de ortaya çıktı.





İlk 6 çekirdekli yongaseti ünvanı Exynos 5260 ile Samsung'a aitken ikinci sırada ise MediaTek gelecek. Firmanın MT6591 adını taşıyan yongaseti 1.5GHz saat hızında çalışan 6 çekirdeğe sahip ve Full HD ekranlara destek sunuyor. Bahar aylarında piyasada olacağı tahmin edilen yongasetinin önceki ürünlere nazaran Full HD konusunda daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.





Firmanın 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A17 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştıran MT6595 yongaseti ise yılın ikinci yarısında piyasada olacak ve hem 4K çözünürlükte video kaydına hem de 2560x1440 piksel ekran çözünürlüklerine destek sunacak. Bu yongaseti ayrıca LTE entegreli olacak. Bu açıdan Qualcomm ile de sıkı bir rekabete girecek.





Bilindiği gibi henüz lanse edilen Cortex-A17 çekirdeği, Cortex-A9 çekirdeğinden gerçek manada yüzde 20 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor.





MT6752 ise firmanın 64-bitlik 8 çekirdekli yongaseti olacak. Cortex-A53 mimarisini temel alan yongaseti 1.7GHz saat hızında çalışıyor ve 16MP çözünürlüğe kadar kamera, Full HD ekran, 30kare/saniye Full HD video desteği sunuyor. MT6752'nin yıl sonunda lanse edilmesi ve gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-2014-roadmap-leaks-hexa-core-and-QHD-capable-octa-core-chipsets-in-tow_id53283