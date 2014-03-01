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MediaTek'in 6 ve 8 çekirdekli yeni işlemcileri ortaya çıktı

5 yıl
15,4b
1
23
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek'in 6 ve 8 çekirdekli yeni işlemcileri ortaya çıktı

Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken ve alt seviye mobil cihaz segmentinde Qualcomm'u oldukça zorlayan MediaTek, önümüzdeki dönemde vites artırmaya hazırlnıyor.

MWC 2014 etkinliğinde 64-bitlik 4 Cortex-A53 çekirdekli MT6732 yongasetini lanse eden firmanın internete sızan yol haritasındaki yeni işlemcileri de ortaya çıktı.

İlk 6 çekirdekli yongaseti ünvanı Exynos 5260 ile Samsung'a aitken ikinci sırada ise MediaTek gelecek. Firmanın MT6591 adını taşıyan yongaseti 1.5GHz saat hızında çalışan 6 çekirdeğe sahip ve Full HD ekranlara destek sunuyor. Bahar aylarında piyasada olacağı tahmin edilen yongasetinin önceki ürünlere nazaran Full HD konusunda daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Firmanın 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A17 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştıran MT6595 yongaseti ise yılın ikinci yarısında piyasada olacak ve hem 4K çözünürlükte video kaydına hem de 2560x1440 piksel ekran çözünürlüklerine destek sunacak. Bu yongaseti ayrıca LTE entegreli olacak. Bu açıdan Qualcomm ile de sıkı bir rekabete girecek.

Bilindiği gibi henüz lanse edilen Cortex-A17 çekirdeği, Cortex-A9 çekirdeğinden gerçek manada yüzde 20 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor.

MT6752 ise firmanın 64-bitlik 8 çekirdekli yongaseti olacak. Cortex-A53 mimarisini temel alan yongaseti 1.7GHz saat hızında çalışıyor ve 16MP çözünürlüğe kadar kamera, Full HD ekran, 30kare/saniye Full HD video desteği sunuyor. MT6752'nin yıl sonunda lanse edilmesi ve gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-2014-roadmap-leaks-hexa-core-and-QHD-capable-octa-core-chipsets-in-tow_id53283 Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen LGSalesB
illuminatidebufeci
Apple bir kere devrim yarattı şimdi ortalık 64 bit çöplerle doldu. Bizde diyorduk daha ne yapabilirler ki (22 nm) teknolojiden neler yapılabilir falan.
Çekirdek yükselir bit artar ama hala çöp dolu ortalık.

64Bit'in ne olduğunu daha sonrada ne kadar zamandır kullanıldığını daha sonra Apple'ın işlemcilerini kimin ürettiğini araştır ve yorumundan damlayan cahilliğin farkına var.
illuminatidebufeciApple bir kere devrim yarattı şimdi ortalık 64 bit çöplerle doldu. Bizde diyorduk daha ne yapabilirler ki (22 nm) teknoloj...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Neyinkafasi 5 yıl downsoon
downsoon
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı :(((

O reklamın google indeksli olduğunu bilmiyormusun? Googleda siyasi şeyler ararsan çıkar tabi.sanki forum melih gökçekten reklam alıyor. Adamlar e kolay ile anlaşmış senin anonim reklam kimliğine göre reklam çıkıyor.bilmiyorsan öğren kimseninde kafasını karıştırma.
downsoonÜstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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downsoon 5 yıl
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı :(((
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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psicik96 5 yıl
MT6595 de uçmuş herifler ya ..
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar yani artık hala iphonelarin neden bu kadar hizli calisabildigini falan tartışıyoruz. Allah aşkina toplanmişlar kendi işletim sistemini yapmışlar. Tamamen kapali bir kutu haline getirmişler. Bluetooth yok tur bilirsiniz iphonela diger telefonlar arasinda hatta kendi işletim sistemi taşıyan cihazlari arasinda dahi bluetooth la iletisim kuramiyorlar diye bu forumda okumuştum. Çünkü arkadaşimin iphone u var di ve ipad ileyle iletisimi bluetooth la kuramiyordu. Çünkü appleda bluetooth olsa şirket batar. Niye mi? Şirketin genel karına bakıldığında yuzde 80 inin appstore ve iTunes olduğu görülmektedir. Yani yukarida arkadaşın söylediği gibi bu şirket yazil
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kardelia 5 yıl
über donanımlar bekliyorum mediatek'ten. müthiş bi potansiyeli var
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yhackup 5 yıl
Çekirdeği artıracaklarına güç tüketimi az bi işlemci üretsinler türk milleti küçücuk ekranda 4k film izleyecek kadar aptal değil bi halta yaramaz tel için 720p bile çok saçma sapan teknolojiler işte rakamlarlâ insanları çekiyorlar
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wolf silver 5 yıl
tamam hergun yenı ıslemcıler üretiyorsunda bunları pek gormedik? yoksa bunlar sadece ısımde mı kalıyor?
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downsoon 5 yıl
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı :(((
2 Yanıt Yanıtla +4
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Neyinkafasi 5 yıl downsoon
downsoon
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı :(((

O reklamın google indeksli olduğunu bilmiyormusun? Googleda siyasi şeyler ararsan çıkar tabi.sanki forum melih gökçekten reklam alıyor. Adamlar e kolay ile anlaşmış senin anonim reklam kimliğine göre reklam çıkıyor.bilmiyorsan öğren kimseninde kafasını karıştırma.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Balawitz 5 yıl downsoon
downsoon
Üstte Melih Gökçek in reklamını gördüm yazıyı okumaktan vazgeçtim.Tabi reklamsız olmaz da donanımhaber de siyasi reklam görünce, hele bunu görünce midem bulandı :(((

Zamaninda da chp reklami varmis. Kimsenin boyle midesi bulanmamis. Hayret.
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LGSalesB 5 yıl
Apple bir kere devrim yarattı şimdi ortalık 64 bit çöplerle doldu. Bizde diyorduk daha ne yapabilirler ki (22 nm) teknolojiden neler yapılabilir falan.
Çekirdek yükselir bit artar ama hala çöp dolu ortalık.
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memoseler 5 yıl LGSalesB
illuminatidebufeci
Apple bir kere devrim yarattı şimdi ortalık 64 bit çöplerle doldu. Bizde diyorduk daha ne yapabilirler ki (22 nm) teknolojiden neler yapılabilir falan.
Çekirdek yükselir bit artar ama hala çöp dolu ortalık.

64Bit'in ne olduğunu daha sonrada ne kadar zamandır kullanıldığını daha sonra Apple'ın işlemcilerini kimin ürettiğini araştır ve yorumundan damlayan cahilliğin farkına var.
1 Yanıt Yanıtla +19
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foz54 5 yıl LGSalesB
illuminatidebufeci
Apple bir kere devrim yarattı şimdi ortalık 64 bit çöplerle doldu. Bizde diyorduk daha ne yapabilirler ki (22 nm) teknolojiden neler yapılabilir falan.
Çekirdek yükselir bit artar ama hala çöp dolu ortalık.

millet eksilemiş ama sana katılıyorum dostum, Apple yapar alem bakar (Androidciyim:)
ilk dokunmatik telefonu, ilk 64biti, ilk parmakizi okuyucuyu ve aklıma gelmeyen birçok yeniliği "ilk olarak" apple yapmadı ama apple yapınca tam yaptı herkes onu kopyaladı

galaxy s5te parmakizi kopyalamaya çalıştılar onu da beceremediler 5ste dokunduğun gibi okuyor, s5te sürtmek lazım
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