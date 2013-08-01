MediaTek'in akıllı telefon ve tablet işlemcilerinin yol haritası sızdırıldı









Gerçek sekiz çekirdekli MT6592 ve big.LITTLE tasarımındaki 4 çekirdekli MT8135 işlemcisini kısa süre önce tanıtarak dikkatleri üzerine çeken MediaTek'in işlemci yol haritası internete sızdırıldı.





Yol haritasına göre firmanın MT65xx serisi işlemcileri akıllı telefon modelleri için tasarlanıyor. Serinin tamamı Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve 28nm fabrikasyon sürecine sahip.





İlk kez 4 çekirdek kavramını ucuz akıllı telefonlara getiren 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MT6589 serinin ilk üyesi durumunda. Bu işlemcinin 1.5GHz saat hızına yükseltilmiş MT6589T versiyonu da hacimli üretime başlamış durumda. Her iki versiyon PowerVR SGX544 grafik birimi barındırıyor ve 1280x1080 piksel ekran ile Full HD video oynatımına imkan veriyor.





MT6589M ise 1.2GHz saat hızında iken düşük saat hızında çalışan aynı grafik birimi ile 1280x1080 piksel ekran ve 720p video oynatımına destek sunuyor.





Serinin giriş seviyesi 1GHz saat hızına sahip MT6572 iken 540x960 piksel çözünürlükte ekran ile 720p video oynatımına destek sunan Mali 400 grafik birimi ile geliyor.





Serinin amiral gemi modeli 2GHz saat hızında çalışan 8 gerçek çekirdekli MT6592 iken, beraberinde PowerVR SGX 6 serisine ait bir grafik birimi sunuyor. 4 çekirdekli ve 1.7GHz saat hızında çalışan MT6582 işlemcisi de yine Power VR SGX 6 serisi bir grafik birimi ile gelecek. Bu iki işlemci yıl sonuna doğru üretime başlayacak.





MediaTek, tablet pazarı için ise MT8xxx serisi işlemcilerini hazırlıyor. Bu seri içerisinde amiral gemi olarak niteleyeceğimiz çözüm big.LITTLE tasarımında olan çift Cortex-A7 ve çift Cortex-A15 çekirdekli MT8135 çözümü. Bu çözüm beraberindeki PowerVR SGX6200 ile Full HD video ve Full HD ekrana destek veriyor.





MT8539 ve MT8125 çözümleri Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir yapıya sahip. PowerVR SGX544 grafik birimi ile bu çözümler sonbaharda Asus, Lenovo gibi ortaklara dağıtımlaya başlayacak.





Bu seride MT8377 ve MT8137 çözümleri ise Cortex-A9 mimarisini temel alıyor ve PowerVR SGX531 grafik birimi ile bir süredir tabletlerde boy gösteriyor.





Mobil cihaz pazarına birbirinden farklı çözümlerle damgasını vurmaya hazırlanan MediaTek, gelecek yıl itibariyle sadece orta seviye segmentte değil, üst seviye segmentte de liderlik mücadelesi vermeye başlayacak ve Qualcomm'un en büyük rakibi olacak.

http://www.gizmochina.com/2013/07/31/mediatek-mobile-phone-and-tablet-product-line-revealed/