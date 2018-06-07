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MediaTek'in yeni modemi uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek

MediaTek, Computex 2018 fuarı kapsamında ilk 5G modemi olan Helio M70'i tanıttı. Nokia, Huawei ve NTT Docomo işbirliği ile geliştirilem modem uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung ve LG gibi markaların amiral gemisi akıllı telefonlarında MediaTek işlemci görmeyebilirsiniz ancak birçok uygun fiyatlı cihazda MediaTek'in işlemcileri ve modemlerinin kullanıldığı bir gerçek. Şirket, bu hafta Computex 2018'de ilk 5G modemini tanıttı. Helio M70, orta sınıf cihazlara 5G teknolojisini getirecek.
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MediaTek’in Başkanı Joe Chen, MediaTek’in ilk 5G modemi olan Helio M70’in 2019’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Nokia, Huawei ve NTT Docomo gibi şirketler ile işbirliği içinde geliştirilen modem, 5 Gbps'ye kadar hız vaat ediyor.

5G teknolojisi kapıda

Ne yazık ki MediaTek etkinlik kapsamında yeni modeminin teknik özelliklerini paylaşmadı. Dolayısıyla çok fazla detaya sahip değiliz. Dünya genelindeki birçok operatör bu yıl ticari 5G ağlarını hizmete sokacak. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek çoğu amiral gemisi akıllı telefonda 5G modemlerin kullanılması bekleniyor.
Bu kapsamda MediaTek’in yeni modemi de önümüzdeki yıl orta sınıf cihazların 5G teknolojisinden yararlanmalarını sağlayacak. MediaTek ayrıca entegre 5G modemli bir yonga seti çıkarmayı planlıyor. Ancak şu anda modemin Helio M70 olup olmadığı ve bunu ne zaman gerçekleştireceği belli değil.

https://www.news18.com/news/tech/mediatek-to-deploy-5g-modem-helio-m70-in-2019-1770399.html Yorum Yaz
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ALKaraca 11 ay
Uygun fiyatlı 5G modem.Güzel
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