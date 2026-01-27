Bellek krizi MediaTek'i vurdu: Gelirler risk altında

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, son yıllarda Qualcomm, Apple ve Samsung'u geride bırakarak en yüksek akıllı telefon yonga sevkiyatına ulaşan üretici konumuna yükseldi. Ancak yeni bir rapora göre bu yapı, bellek krizinin derinleşmesiyle birlikte şirketin en zayıf noktası hâline gelebilir. DRAM ve NAND fiyatlarındaki sert artış, gelirinin yarıdan fazlasını yonga seti satışlarından elde eden şirket için dengeleri bozabilir.

Bellek krizi riskleri artırıyor

2025 3.çeyrek verileri, MediaTek gelirlerinin yüzde 53'ünün doğrudan akıllı telefon işlemcilerinden geldiğini gösteriyor. Bu oran, DRAM ve NAND flash fiyatlarının sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 100 artmış olduğu mevcut tabloda ciddi bir kırılganlığa neden olabilir. Özellikle Dimensity 9600'ün yaklaşan lansmanı da riskleri artırıyor.

Kaçıranlar için MediaTek'in TSMC’nin 2nm sürecini kullanan ilk yongası olacak Dimensity 9600, şirket tarihinin en pahalı mobil işlemcisi olmaya aday. Bellek maliyetlerindeki yükseliş, bu segmentte fiyat baskısını daha da artırabilir. Üstelik Çinli akıllı telefon üreticilerinin 2026 sevkiyat tahminlerini aşağı çekmesi, MediaTek'in en büyük müşteri grubunda talep daralması ihtimalini güçlendiriyor.

Ürün stratejisi tarafında da tablo MediaTek lehine değil. Şirketin şu anda yalnızca tek bir amiral gemisi SoC üzerinde çalıştığı belirtilirken, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro olmak üzere iki farklı üst seviye çözüm sunması bekleniyor. MediaTek'in rekabetçi fiyat avantajını koruyabilmesinin temel nedeni ise ARM tabanlı hazır CPU ve GPU tasarımlarına dayanması.

MediaTek, Dimensity 9500s ve Dimensity 8500’ü tanıttı 1 hf. önce eklendi

Dolayısıyla bellek krizinin 2026 boyunca akıllı telefon sevkiyatlarını baskılaması hâlinde, MediaTek için çeşitlendirme kaçınılmaz olacak. Şirketin Apple Watch modelleri için 5G modem tedarikçisi olabileceğine dair önceki iddialar da bu bağlamda yeniden önem kazanmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: