Medium'a ücretli abonelik sistemi geliyor

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İsteyen herkesin yazı yayımlayabildiği bir platform olan Medium, ücretli abonelik sistemini kullanıma sunacağını duyurdu. Abonelik sistemi, Twitter’ın CEO’su olduğu dönemlerde ün kazanan ve şu an Medium’un CEO’luğunu yapan Evan Williams tarafından Upfront Summit’te tanıtıldı. Evan Williams ücretli abonelik sisteminin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşmadı, ancak içerisinde bulunduğumuz çeyreğin sonlarına doğru sistemin kullanıma sunulacağını söyledi.

Los Angeles’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, yeni sistemi “Medium deneyiminizi ileri seviyeye taşıyacak, lütfen abone olun” sözleriyle tanıttı ve ücretli abonelik sistemine geçiş yapma kararı almalarının nedenini şöyle açıkladı:

“Şu an kullandığımız sistem bilgi kirliliğine neden oluyor ve daha fazla içeriği, daha ucuz bir şekilde kullanıcılarımıza ulaştırabilme çabamız içeriklerimizin anlamına, orijinalliğine ve kalitesine zarar veriyor. Bu sebeplerden ötürü kullanıcıları ve yazarları memnun etmeyen sistemin değişmesi ve yeni bir sisteme geçiş yapılması gerekiyor.”

Kurulduğundan bu yana oldukça hızlı büyüyen Medium, son dönemlerde yaşadığı finansal sorunlardan ötürü geçtiğimiz ay 50 çalışanını işten çıkardı. Bu sayı, Medium’un toplam çalışan sayısının üçte birine tekabül ediyordu. Birçok çalışanın işine son verilmesiyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Williams, Medium’un gelişebilmek adına farklı bir yöne yöneldiğini ve işten çıkarmaların, ücretli aboneliğin yeni planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene okuyucu sayısını %300 oranında artırmayı başaran Medium, yeterli abone sayısına ulaşarak yazarlar için farklı bir iş modeli yaratabilir. 2011 senesindeki kuruluşundan bu yana sadece reklamlar üzerinden gelir elde eden şirket 132 milyon dolar yatırım almıştı.

https://www.engadget.com/2017/02/03/medium-hopes-subscription-plans-can-save-it/