Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor

Meizu’nun 14 Şubat tarihinde yeni bir model tanıtacağı biliniyordu. Bu modelin son zamanlarda sıkça gündeme gelen Meizu Note 9 olacağı tahmin edilmişti. Ancak bunun yerine ses konusunda uzman Astell&Kern ve Jerry Harvey Audio ile birlikte Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu.

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Astell&Kern XB10 ve Billie Jean

Meizu 16 Plus Sound Color Edition paket halinde kullanıcılara sunulacak. Bu paket içerisinde mavi renk Meizu 16 Plus (8 GB RAM + 128 GB depolama), Astell&Kern XB10 kablosuz DAC ve Astell&Kern Billie Jean kulak içi kulaklık yer alıyor. Kulaklıklar Jerry Harvey Audio tarafından geliştirilen Freqphase teknolojisine sahip.

Tüm bu paketi 679 dolar ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Tek tek satın alındıklarında Meizu 16 Plus modeli 487 dolar, Astell&Kern XB10 129 dolar ve Astell&Kern Billie Jean ise 349 dolar fiyat etiketine sahip. Toplam tutar ise 965 doları buluyor. Yani ses konusunda hassas kullanıcılar için bu paketin özellikle fiyatı ile dikkat çekici olduğu söylenebilir.

Meizu 16 Plus modelinin Bluetooth aptX HD desteği sayesinde Astell&Kern XB10 rahat bir şekilde bağlanıyor. Billie Jean kulaklığı da bu DAC sayesinde kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Meizu’nun ses konusundaki hassasiyeti bu iş birliğiyle beraber tekrar ön plana çıkarılmış oldu.

https://www.gizmochina.com/2019/02/14/meizu-astellkern-and-jerry-harvey-audio-announce-meizu-16-plus-sound-color-edition-for-%C2%A54598-679/