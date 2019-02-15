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Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor

Meizu, ses konusunda uzman Astell&Kern ve Jerry Harvey Audio ortaklığıyla Meizu 16 Plus Sound Color Edition modelini duyurdu. Özel kulaklıklar ve kablosuz DAC ile birlikte geliyor.
3 ay
3,9b
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4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor
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Meizu’nun 14 Şubat tarihinde yeni bir model tanıtacağı biliniyordu. Bu modelin son zamanlarda sıkça gündeme gelen Meizu Note 9 olacağı tahmin edilmişti. Ancak bunun yerine ses konusunda uzman Astell&Kern ve Jerry Harvey Audio ile birlikte Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı"

Astell&Kern XB10 ve Billie Jean

Meizu 16 Plus Sound Color Edition paket halinde kullanıcılara sunulacak. Bu paket içerisinde mavi renk Meizu 16 Plus (8 GB RAM + 128 GB depolama), Astell&Kern XB10 kablosuz DAC ve Astell&Kern Billie Jean kulak içi kulaklık yer alıyor. Kulaklıklar Jerry Harvey Audio tarafından geliştirilen Freqphase teknolojisine sahip.

Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor
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Tüm bu paketi 679 dolar ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Tek tek satın alındıklarında Meizu 16 Plus modeli 487 dolar, Astell&Kern XB10 129 dolar ve Astell&Kern Billie Jean ise 349 dolar fiyat etiketine sahip. Toplam tutar ise 965 doları buluyor. Yani ses konusunda hassas kullanıcılar için bu paketin özellikle fiyatı ile dikkat çekici olduğu söylenebilir.

Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor
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Meizu 16 Plus modelinin Bluetooth aptX HD desteği sayesinde Astell&Kern XB10 rahat bir şekilde bağlanıyor. Billie Jean kulaklığı da bu DAC sayesinde kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Meizu’nun ses konusundaki hassasiyeti bu iş birliğiyle beraber tekrar ön plana çıkarılmış oldu.


https://www.gizmochina.com/2019/02/14/meizu-astellkern-and-jerry-harvey-audio-announce-meizu-16-plus-sound-color-edition-for-%C2%A54598-679/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wert1903 3 ay
astell kern zaten çok kaliteli bir ses markası ,en ucuz dap ına bakın fiyatları görürsünüz.Telefonun içinde bir hifi çipi var mı ondan bahsedilmemiş, meizu 16 da cirrus logic hifi çip vardı,sese bu kadar önem verip de koymamış olmazlar bence. Hifi işi pahalı anam pahalı...
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cansev07 3 ay
Keşke plus olmayan modeli için de olsaydı. Plus biraz büyük.
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DH Misafiri 3 ay
Çok güzel paket olmuş. Fiyat biraz pahalı gibi ama içeriğe göre gayet uygun.
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sreylare 3 ay
4gb N91 daha ucuza bulunur. Ama çok aratır efsane. Sadece ses isteyenlere işletim sistemi vs değil.
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