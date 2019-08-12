Meizu 16s Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, bu yıl Nisan ayında amiral gemisi modeli Meizu 16s'i piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde ise cihazın daha gelişmiş ve yenilenmiş versiyonu olan Pro varyantını tanıtmaya hazırlanıyor.

Çok yakında tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri ve tasarımı, kaza eseri kısa bir süreliğine Meizu’nun resmi web sitesinde yayınlandı.

Ortaya çıkan teknik özelliklerden kısaca söz edecek olursak, Meizu 16s Pro, 120Hz'lik dokunmatik örnekleme oranı ve 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu ile geliyor.

Şirket yeni modelde yalnızca daha güçlü bir donanımı ve daha gelişmiş bir performansı esas aldığı için 16s Pro, selefi 16s ile neredeyse aynı tasarım dilini taşıyor.

Gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 dahili depolama ile geliyor.

Cihazın üçlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera, 20 MP'lik iki adet telefoto lensi yer alıyor.

FlymeOS 8 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor.

https://www.gsmarena.com/meizu_16s_pro_specs_and_render_leak-news-38626.php

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Tanıtım tarihi ve fiyat gibi detaylar için ise hala beklememiz gerek.