Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi

Çinli üretici Meizu, önümüzdeki haftalarda yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Dolayısı ile cihazın ne gibi özelliklere sahip olacağı merak konusu. Meizu'nun kurucusu, başkanı ve CEO'su Huang Zhang, Meizu 16s'in optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 48 megapiksel Sony IMX586 kamera taşıyacağını açıkladı.

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Deneyimli yönetici akıllı telefonun 20 megapiksel Sony IMX350 + 12 megapiksel Sony IMX380 sensör ile piyasaya sürüleceğine yönelik iddiaları ise reddetti. Zhang'ın açıklamaları Meizu 16s'in tek arka kameraya sahip olacağına işaret ediyor. Daha önceki raporlar akıllı telefonun 6.2 inç AMOLED ekran ile geleceğini ortaya koymuştu.

Başlangıç fiyatı da belli oldu

Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB of RAM ile güçlendirilmesi beklenen amiral gemisi telefonda 128 GB dahili depolama alanı yer alacak. Ayrıca 3.600 mAh kapasiteli bir pil içereceğine yönelik iddialar var.

Meizu 16s'in başlangıç fiyatının 3.000 yuan (447 dolar) seviyesinde olacağı bildiriliyor. Huang Zhang daha önce cihazın Mart ayında seri üretime gireceğini ve Nisan/Mayıs aylarında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

https://www.gizmochina.com/2019/03/03/meizu-16s-to-come-with-48-mp-sony-imx586-camera-and-opticial-image-stabilisation-confirms-huang-zhang/