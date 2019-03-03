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QR kodlu tapu dönemi başladı

Tapu senedindeki bilgilerin eksik olması ve anlaşmazlıklara yol açması nedeniyle QR kodlu tapu uygulaması hayata geçirildi. Akıllı telefonlar aracılığıyla taşınmaz hakkında detaylı bilgiye ulaşılacak.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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QR kodlu tapu dönemi başladı

Türkiye’de QR kodlu tapu dönemi başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, QR kodlu tapuyu gösterdi.

QR kodlu tapu senetleri sayesinde taşınmazlar hakkında daha detaylı bilgiye cep telefonu üzerinden ulaşılabiliyor. Tapu senedi üzerindeki bilgilerin yetersiz olması sebebiyle QR kodlu tapu uygulamasına geçildi. Kameralı herhangi bir akıllı telefon ile tapu hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Herhangi bir QR kod okuyucu uygulaması ile kod okutulduğunda https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresine yönlendiriliyor ve tapunun bilgileri gösteriliyor. Taşınmazın harita üzerindeki konumu ve m2 cinsinden alanı ve ada bilgisi gösteriliyor. Gayrimenkula gitmek istediğinizde ise “Rota oluştur” butonuna tıklayarak, telefona yüklü navigasyon uygulaması üzerinden rotanızı oluşturabiliyorsunuz.

QR kodlu tapu dönemi başladı
 

Öte yandan yeni tapuların tasarımı da yenilendi. Evrakın çevresi, Selçuklu yıldızları ve motifleriyle süslendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz." dedi. QR kodlu ilk tapular Antalya’daki Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni’nde mülk sahiplerine verildi.



https://www.csb.gov.tr/hak-sahipleri-tapularina-kavustu-bakanlik-faaliyetleri-26476 Yorum Yaz
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arekamint 2 ay
güzel bir uygulama kolaylık sağlayacaktır.
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DEMİRCİEFE 2 ay
bu tapu suretlerini de e devlet üzerınden alsak çok iyi olur.
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kangroo 2 ay
uygulama başlayalı bir süre oldu sanırım. 1 martta ki işlemimizde qr kodu var tapu üzerinde.
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SEO-Uzmanı 2 ay
bir ekranda kişi adının çıkması %100 güvenliğin sağlandığı anlamına gelimiyor
%100 güvenlik için taklit edilemez olan tek şey
sizin vesikalık görüntünüzdür. !
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DH Misafiri 2 ay
Gösterdikleri yer dışında arsa satanlara karşı etkili olur sanırım.
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Seyrim 2 ay
bir de tapumuz olsa..
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Cem 2 ay
tapu ve belediyelerin sistemleri birlesmesi lazim, tapudaki zemin id ve belediyenin tanimladigi uavt numalari eslesmesi gerekiyor. Ayrica vatandas bu numalari kullanarak binanin yapi planina bakabilmeli. Alim satimlarda yanlis daireyi alma durumu olabiliyor, daha 2 sene once insaatin sahibi bile yanilip yanlis daireyi sattigini bilirim. Kafadan 75bin Tl kacti adama.
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scorpion20 2 ay
büyük kolaylık
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Fashionality 2 ay
guzel bir uygulama olmus
harita uzerinde surdamiydi burdamiydi diye aramiyorsun.
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greenk 2 ay
Teknolojiyi kullanmak zaman kazandırır. Güzel düşünce.
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ipli jeton 2 ay greenk
Güzel düşünce de, uygulamada altyapıyı adam gibi yapmadıklarından sıkıntı çıkıyor.
Benzer uygulama mahkeme evrakları için hayata geçmişti. Arada meraktan kodu taratıyorum ama neredeyse 10 denemeden 8'inde doğrulama sunucusuna bağlanamıyor.
Bunu da böyle yapacaklarsa hiç yapmasınlar.
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