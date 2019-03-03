Türkiye’de QR kodlu tapu dönemi başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, QR kodlu tapuyu gösterdi.

QR kodlu tapu senetleri sayesinde taşınmazlar hakkında daha detaylı bilgiye cep telefonu üzerinden ulaşılabiliyor. Tapu senedi üzerindeki bilgilerin yetersiz olması sebebiyle QR kodlu tapu uygulamasına geçildi. Kameralı herhangi bir akıllı telefon ile tapu hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Herhangi bir QR kod okuyucu uygulaması ile kod okutulduğunda https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresine yönlendiriliyor ve tapunun bilgileri gösteriliyor. Taşınmazın harita üzerindeki konumu ve m2 cinsinden alanı ve ada bilgisi gösteriliyor. Gayrimenkula gitmek istediğinizde ise “Rota oluştur” butonuna tıklayarak, telefona yüklü navigasyon uygulaması üzerinden rotanızı oluşturabiliyorsunuz.

Öte yandan yeni tapuların tasarımı da yenilendi. Evrakın çevresi, Selçuklu yıldızları ve motifleriyle süslendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz." dedi. QR kodlu ilk tapular Antalya’daki Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni’nde mülk sahiplerine verildi.

https://www.csb.gov.tr/hak-sahipleri-tapularina-kavustu-bakanlik-faaliyetleri-26476