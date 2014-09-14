Meizu 7.7 milyon MX4 ön siparişi aldı





Apple'ın yeni iPhone modelleri ile gelecek haftasonu satış rekoru kırması beklenirken, dünyanın diğer tarafında da başka bir modelin rekor beklentisi var. O da Meizu MX4.





Cortex-A17 çekirdekli ve MediaTek MT6595 yongasetli ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan Meizu MX4, kısa süre önce ön siparişe başladı ve 20 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Modelin bugüne kadar aldığı ön sipariş sayısı ise 7.7 milyon oldu.





Firmanın patronu tarafından verilen bu rakamlar modele olan büyük ilgiyi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de bu rakamın artması beklenirken, sevkiyat tarihinde rekor bir rakamın ortaya çıkması muhtemel.





Meizu MX4, iPhone 6 serisi ile aynı haftasonu sevkiyata başlayacağı için ikisi arasında kıran kırana bir mücadele yaşanabilir. Zira Apple da o güne kadar aldığı ön siparişleri sevkedecek ve mağazada aktif satış yapacak. Bu bakımdan toplamda ne kadar satış rakamları elde edileceği merak konusu oldu.





Meizu MX4 modelinde 5.36 inçlik 1920x1152 piksel çözünürlükte bir ekran, 4+4 çekirdekli MT6595 yongaseti, PowerVR 6 serisi bir grafik birimi, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka Sony kamerai 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor.





Modelin Çin başlangıç satış fiyatı 300$. Uluslararası olarak kargo imkanı sunan model bu haliyle vergiler dahil 450$ başlangıç fiyatına tabi oluyor. Firma talebe cevap verecek kadar cihaz ürettiğini belirtiyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-received-7-7-million-pre-orders-meizu-mx4.html