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Meizu 7.7 milyon MX4 ön siparişi aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu 7.7 milyon MX4 ön siparişi aldı

Apple'ın yeni iPhone modelleri ile gelecek haftasonu satış rekoru kırması beklenirken, dünyanın diğer tarafında da başka bir modelin rekor beklentisi var. O da Meizu MX4.

Cortex-A17 çekirdekli ve MediaTek MT6595 yongasetli ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan Meizu MX4, kısa süre önce ön siparişe başladı ve 20 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Modelin bugüne kadar aldığı ön sipariş sayısı ise 7.7 milyon oldu.

Firmanın patronu tarafından verilen bu rakamlar modele olan büyük ilgiyi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de bu rakamın artması beklenirken, sevkiyat tarihinde rekor bir rakamın ortaya çıkması muhtemel. 

Meizu MX4, iPhone 6 serisi ile aynı haftasonu sevkiyata başlayacağı için ikisi arasında kıran kırana bir mücadele yaşanabilir. Zira Apple da o güne kadar aldığı ön siparişleri sevkedecek ve mağazada aktif satış yapacak. Bu bakımdan toplamda ne kadar satış rakamları elde edileceği merak konusu oldu.

Meizu MX4 modelinde 5.36 inçlik 1920x1152 piksel çözünürlükte bir ekran, 4+4 çekirdekli MT6595 yongaseti, PowerVR 6 serisi bir grafik birimi, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka Sony kamerai 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor. 

Modelin Çin başlangıç satış fiyatı 300$. Uluslararası olarak kargo imkanı sunan model bu haliyle vergiler dahil 450$ başlangıç fiyatına tabi oluyor. Firma talebe cevap verecek kadar cihaz ürettiğini belirtiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-received-7-7-million-pre-orders-meizu-mx4.html Yorum Yaz
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carterjr 5 yıl
Bu telefon bu ay sonu gelecek ti dimi ?
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kemaloztin 5 yıl
Tam bir fp ürünü tr ye gelse 10 dk da stoklarda biter valla
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despec42 5 yıl
MEİZU TÜRKİYE YOLUNDA 20 gün sonra meizu mx4 türkiyede satışa cıkacak
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KoCaKuRT_ 5 yıl despec42
Kaynak nedir? Oneplus Xiaomi Oppo bunlar içinde aynısı söylendi.
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Mianfei 5 yıl
Bu cihazi nasil satin alabiliriz ? Çok hoşuma gitti. Alıntılarsaniz veya mesaja eklerseniz ismimi sevinirim
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scocth 5 yıl
bazı cahiller iphone 6 çakması demiş adamlar meizu mx2'den beri bu tasarımı kullanıyor. iphone 6 bunun çakması olmasın :D
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yessor 5 yıl
Tekerlek icad olali kac yil oldu zannediyormusun milyarlarca dolari patent e verdiklerini kullanim hakkiyka uretiyorlar gerekli olanlari zaten yillar oncesinden komik fiyatlara alinmis zaten ve argeler inan cep telefonlari icin degil askeri teknoloji bizim basiretsizligimiz bunlari kendimize bunlari kalkan edip bisey uretemiyoruz
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deepkurt 5 yıl
20 Eylül itibariyle sevkiyatlar başlayacaktı. İlk incelemeler çıkmaya başladı mı?

İlk kullanıcı yorumları nasıl acaba?
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sezersunar 5 yıl
Yorumlara bakıyordum ama okumaya tahammül edemedim. Yazarların çoğunun Meizu ' yu bilmediği anlaşılıyor. Meizu cihazları az da olsa bilen biri olarak elinize alın bir kurcalayın derim. Piyasadaki en iyi cihazlardandır. Android tabanlı Flyme OS ile nasıl bir stabilite yakaladıklarını görün. Sipariş rakamı bu cihaz için hiç de şaşırılacak rakam değil bunu söyleyeyim.
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LuCci1907 5 yıl
Bu cihazda kayıt sıkıntısı olmaz herhalde
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wickersan 5 yıl
300 dolar olsa alabilirdim ama once kameranin ornek fotolarini gormek gerekir. İslemci guzel ama ilk basta imei sikintisi olur. İsinma işini cozdulerse tadindan yenmez.
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Inque 5 yıl
OnePlus One almak daha mantıklı.
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