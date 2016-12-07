Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu

Meizu’nun uzun süredir merakla beklenen giyilebilir cihazı Meizu Band dün itibariyle resmiyete kavuştu. Firma Xiaomi Mi Band 2 ile doğrudan rekabete girecek bilekliğini iyi bir fiyat seviyesinden piyasaya sürüyor.

Fiyat Performans Ürünü

Şık bir görünüme sahip olan Meizu Band, gerekli bilgileri OLED ekranından gösteriyor. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi bilgilerin yanı sıra entegre sensörden de nabız verileri toplanabiliyor. Kullanıcı belirli bir süre hareketsiz kaldığında ise titreşim ile uyarıyor.

Uyumlu uygulaması ile kontrol ettiğini bileklik, diğer kullanıcıların çalışma programlarını görmenizi ve rekabet edebilmenizi sağlıyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar kullanmak da mümkün. Polikarbonat gövde oldukça dayanıklı.

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Fitness fonksiyonlarının yanında akıllı saat fonksiyonları da mevcut. Gelen arama ve mesajlar OLED ekrandan yansıtılabiliyor, titreşim ile uyarı veriliyor. Dahili bataryasının 7 güne kadar kullanım ömrü sunduğu bileklik bir tür manyetik şarj adaptörüne sahip. Fiyatı 33$ olan Meizu Band bilekliği yarından itibaren Çin’de satışa çıkacak.