Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu

Düşük fiyata kaliteli giyilebilir cihaz sayısı giderek artıyor. Bu konuda uzman Xiaomi’nin ardından Meizu da pazara girdi. Firma fiyat performans çizgisine oynuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu

Meizu’nun uzun süredir merakla beklenen giyilebilir cihazı Meizu Band dün itibariyle resmiyete kavuştu. Firma Xiaomi Mi Band 2 ile doğrudan rekabete girecek bilekliğini iyi bir fiyat seviyesinden piyasaya sürüyor.

Fiyat Performans Ürünü

Şık bir görünüme sahip olan Meizu Band, gerekli bilgileri OLED ekranından gösteriyor. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi bilgilerin yanı sıra entegre sensörden de nabız verileri toplanabiliyor. Kullanıcı belirli bir süre hareketsiz kaldığında ise titreşim ile uyarıyor.

Uyumlu uygulaması ile kontrol ettiğini bileklik, diğer kullanıcıların çalışma programlarını görmenizi ve rekabet edebilmenizi sağlıyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar kullanmak da mümkün. Polikarbonat gövde oldukça dayanıklı.

Ayrıca Bkz. "Meizu M5 Note duyuruldu"

Fitness fonksiyonlarının yanında akıllı saat fonksiyonları da mevcut. Gelen arama ve mesajlar OLED ekrandan yansıtılabiliyor, titreşim ile uyarı veriliyor. Dahili bataryasının 7 güne kadar kullanım ömrü sunduğu bileklik bir tür manyetik şarj adaptörüne sahip. Fiyatı 33$ olan Meizu Band bilekliği yarından itibaren Çin’de satışa çıkacak. 

 

http://www.androidauthority.com/meizu-band-specs-price-release-date-733833/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
yaklaşık 110 tl gayet iyi bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 2 yıl
mi bande göre daha cazip hale getirebilecek bir özelliğini göremedim, aksine eksikleri var gibi, mi bandded kayış değiştirilerek kişiselleştirilebiliyor, mi bandin şarjı 20 gün civarı gidiyor (hatta kullanıcılardan bazıları 30 günü geçtiğini söylüyor), ve fiyatı da fazla, mi band 25 dolara alınabiliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 2 yıl tural.i
tural.i
mi bande göre daha cazip hale getirebilecek bir özelliğini göremedim, aksine eksikleri var gibi, mi bandded kayış değiştirilerek kişiselleştirilebiliyor, mi bandin şarjı 20 gün civarı gidiyor (hatta kullanıcılardan bazıları 30 günü geçtiğini söylüyor), ve fiyatı da fazla, mi band 25 dolara alınabiliyor

Senin dediğin mi band ların ekranı yok. Zaten 30 gün gitmesinin sebebi bu. Bence ekran ile bir hafta kullanım süresi çok iyi.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
tasarım güzel özellikler de iyi ancak yine dolar hesabına bakınca saçma sapan bir maliyet çıkyor ortaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı 2 yıl "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? 2 yıl Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor 2 yıl Samsung’un katlanabilir telefonu ilk kez ortaya çıktı 2 yıl Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak 2 yıl Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV 2 yıl Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç 2 yıl Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı 2 yıl Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir 2 yıl Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında! 2 yıl Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak 2 yıl Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi 2 yıl YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar? 2 yıl Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi 2 yıl Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor 2 yıl Yapay zeka desteğiyle Mastercard artık çok daha güvenli 2 yıl Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı 2 yıl İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu Sonraki Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin! 2 yıl Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor 2 yıl Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor 2 yıl Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek 2 yıl Asus ZenFone 3 inceleme videosu "Tüm detaylar, merak edilenler" 2 yıl Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı 2 yıl NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu 2 yıl Meizu M5 Note duyuruldu 2 yıl Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi 2 yıl Samsung Galaxy S8, Harman markalı stereo hoparlörlerle gelebilir 2 yıl Intel Apollo Lake platformu NUC konseptine geliyor 2 yıl 2016 yılında internette en çok hangi oyunları aradık? 2 yıl App Store'un geri ödeme politikası kötüye kullanılıyor 2 yıl LG Electronics’in yeni global CEO’su açıklandı 2 yıl Devler teröre karşı beraber hareket edecek 2 yıl Hollywood yapımı "Osmanlı Subayı" filminin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey "özel video" 2 yıl Thermaltake Nesnelerin internetini fanlara getiriyor 2 yıl Apple'dan iPhone 7 Plus için Shakespeare'li reklam Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim