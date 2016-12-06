Meizu M5 Note duyuruldu

Meizu’nun bir süredir bilgileri internete sızan ve giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak M5 Note adındaki yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı. Model düşük fiyat segmentinde tatmin edici donanım sunmayı amaçlıyor.

Fiyat-Performans Telefonu

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan M5 Note, metal alaşımlı kasa ile birlikte 2.5D ekran kavisi sayesinde Premium hissiyatı arttırmış. Gövdenin kalınlığı 8.1mm iken ağırlığı ise 175 gr olarak gerçekleşmiş. Ön Home butonu içerisinde entegre bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB ve 4GB LPDDR3 RAM bellek seçeneği yer alıyor. Depolama kapasitesi de yine RAM belleğe bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran modelin ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Kasa içerisinde 4000mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş ve uzun kullanım süreleri hedeflenmiş. Model ayrıca Android 6.0 üzerinde yeni Flyme OS 6.0 arayüzünü kullanıyor.

Ayrıca Bkz.

"HP’den 8TB RAM kapasiteli süper bilgisayar"

4 farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkan modelin fiyatı donanım göre değişiyor. 3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite barındıran versiyon 130$ civarında. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi için 145$ ödemek gerekiyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için istenen fiyat ise 218$.