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Meizu M5 Note duyuruldu

Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden Meizu, fiyat-performans konusunda ilgi çekecek yeni bir akıllı telefon hazırladı. Meizu M5 Note düşük fiyat segmentinde tatmin edici donanımı amaçlıyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,7b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu M5 Note duyuruldu

Meizu’nun bir süredir bilgileri internete sızan ve giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak M5 Note adındaki yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı. Model düşük fiyat segmentinde tatmin edici donanım sunmayı amaçlıyor.

Fiyat-Performans Telefonu

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan M5 Note, metal alaşımlı kasa ile birlikte 2.5D ekran kavisi sayesinde Premium hissiyatı arttırmış. Gövdenin kalınlığı 8.1mm iken ağırlığı ise 175 gr olarak gerçekleşmiş. Ön Home butonu içerisinde entegre bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB ve 4GB LPDDR3 RAM bellek seçeneği yer alıyor. Depolama kapasitesi de yine RAM belleğe bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran modelin ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Kasa içerisinde 4000mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş ve uzun kullanım süreleri hedeflenmiş. Model ayrıca Android 6.0 üzerinde yeni Flyme OS 6.0 arayüzünü kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "HP’den 8TB RAM kapasiteli süper bilgisayar"

4 farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkan modelin fiyatı donanım göre değişiyor. 3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite barındıran versiyon 130$ civarında. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi için 145$ ödemek gerekiyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için istenen fiyat ise 218$.

 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-M5-Note-goes-official-strong-ish-specs-for-the-smaller-budget_id88681 Yorum Yaz
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pranis 2 yıl en beğenilen
Helio p10 olmamış..
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba Arkadaşlar Eski Bir Meizu Kullanıcısı Olarak (Meizu M1 Note) Konuya Katılmak İstiyorum. Ömrünüzde görüp kullana bileceginiz cok iyi stabil bir telefon.arkadaslar en kotu islemcisi o kadar iyi olmamasina karsin stabil bir telefon oldugu icin baya bi hizliydi ben asik oldum...
Amma gel gelelim kotu tarafina SERVIS YOK Nerede Bu servis benim telefonum halen bozuk perisan oldum ne yapacagimida bilmiyorum tamir edecek kisilerde telefon fiuatinda tamir ucreti istiyor yani servis harin 10numara telefon.diyeceklerim bu kadar allaha emanet
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neo01470 2 yıl
Redmi note 4 çok daha iyi
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sendomi 2 yıl
istediğini koysun bir daha meizu almam zaten türkiyedede yok,ha bire güncelleme geliyor düzgün yazılımı bile bok ediyorlar,samsungun işne döndü,çini alacaksan 1)huawei 2)xiaomi ama benim tüm markalarıda içine koysan her zaman huaweidir adamlar taş gibi telefon yapıyor üstelik yazılım konusundada acayip stabiller
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King Stannis 2 yıl
Casper Helio p10lu cihazını 2000 tlye satıyordu. Ayıptır.
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volga tuygun 2 yıl
Ulen Samsung note'dan sonra önüne gelen note adını kullanıyor modellerinde. Gsm arena'da 9 farklı markanın note diye ürünleri var. Yaratıcı olmak ya da biraz farklı olmak çok mu zor?...
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EzioAuditore_ 2 yıl
Kalem koyun kalem. :D
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pranis 2 yıl en beğenilen
Helio p10 olmamış..
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crazy585858 2 yıl pranis
pranis
Helio p10 olmamış..

kardeşim haberi okumadınmı sen ? düşük fiyat segmenti diyor ne bekliyordun :)
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