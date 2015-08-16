Meizu MX5 Pro Plus görselleri sızdırıldı

Meizu'nun Haziran ayında MX5 amiral gemi modelini tanıtması sonrasında, gözler daha güçlü bir Pro versiyonuna çevrilmişti. İsmi MX5 Pro Plus olması beklenen yeni model ile ilgili yeni sızıntılar var.





Geçtiğimiz aylarda bir Meizu yöneticisi bu yıl MX5 Pro olmayabileceğini belirtmişti. Ancak görülen o ki firma MX5 Pro Plus ismine yönelmiş durumda. İddialar doğruysa Meizu MX5 Pro Plus Samsung'dan sonra 14nm litografisine katılan ikinci firma olacak.





Samsung ile yakın ilişkileri ile bilinen Meizu işlemci ve ekran gibi pek çok bileşen tedarik ediyor. Meixu MX5 modelinde firma Super AMOLED ekran kullanmıştı. MX5 Pro Plus modelinde de firma Exynos 7420 yongasetini kullanacak. Bununla ilgili de bir süredir iddialar gündeme geliyor.





Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdekleri yanında Mali-T760MP8 grafik birimine yer veren Exynos 7420, üretim süreci sayesinde enerji tüketiminde de kullanıcı dostu bir profil çiziyor. 4GB LPDDR4 bellek ile birlikte Meizu MX5 Pro Plus modeli sınıfının en güçlü modellerinden birisi olmaya aday.





Görsellere bakıldığında modelin 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahminleri yapılıyor. Çözünürlüğün ise 2560x1440 piksel olacağı görüşü hakim. Arka kısımda 20.7MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan Meizu MX5 Pro Plus için henüz net bir tarih yok. Yıl sonu veya gelecek yıl başları ihtimal dahilinde. Ancak model gelecek yıla kalırsa Meizu'nun Snapdragon 820 yongasetinden yana tercihini kullanacağını belirtenler de mevcut.

http://www.droidfeed.net/2015/08/leaked-images-of-meizu-mx5-pro-plus-surfaces-with-details/