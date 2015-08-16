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Meizu MX5 Pro Plus görselleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX5 Pro Plus görselleri sızdırıldı

Meizu'nun Haziran ayında MX5 amiral gemi modelini tanıtması sonrasında, gözler daha güçlü bir Pro versiyonuna çevrilmişti. İsmi MX5 Pro Plus olması beklenen yeni model ile ilgili yeni sızıntılar var.

Geçtiğimiz aylarda bir Meizu yöneticisi bu yıl MX5 Pro olmayabileceğini belirtmişti. Ancak görülen o ki firma MX5 Pro Plus ismine yönelmiş durumda. İddialar doğruysa Meizu MX5 Pro Plus Samsung'dan sonra 14nm litografisine katılan ikinci firma olacak. 

Samsung ile yakın ilişkileri ile bilinen Meizu işlemci ve ekran gibi pek çok bileşen tedarik ediyor. Meixu MX5 modelinde firma Super AMOLED ekran kullanmıştı. MX5 Pro Plus modelinde de firma Exynos 7420 yongasetini kullanacak. Bununla ilgili de bir süredir iddialar gündeme geliyor. 

Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdekleri yanında Mali-T760MP8 grafik birimine yer veren Exynos 7420, üretim süreci sayesinde enerji tüketiminde de kullanıcı dostu bir profil çiziyor. 4GB LPDDR4 bellek ile birlikte Meizu MX5 Pro Plus modeli sınıfının en güçlü modellerinden birisi olmaya aday.

Görsellere bakıldığında modelin 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahminleri yapılıyor. Çözünürlüğün ise 2560x1440 piksel olacağı görüşü hakim. Arka kısımda 20.7MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan Meizu MX5 Pro Plus için henüz net bir tarih yok. Yıl sonu veya gelecek yıl başları ihtimal dahilinde. Ancak model gelecek yıla kalırsa Meizu'nun Snapdragon 820 yongasetinden yana tercihini kullanacağını belirtenler de mevcut.  

http://www.droidfeed.net/2015/08/leaked-images-of-meizu-mx5-pro-plus-surfaces-with-details/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 4 yıl en beğenilen
Bari ismini MX5 Pro Plus Edge One koysalarmış tam olurmuş
1 Yanıt Yanıtla +13
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wkend 4 yıl
harika özellikler ve güzel fiyat olur bence
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DH Misafiri 4 yıl
Şu "sızdırıldı" kelimesinin karşılığını artk öğrenseniz. Her reklam haberde!!! aynı kelime. Dağıtıldı, paylaşıldı, yayınlandı daha doğru kelimeler değil mi?
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BekirTemel 4 yıl
Efsane Samsung S2 ye benzettim bende.
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#ŞARBAY# 4 yıl
Sağlam bir distribütör getirmwdiği sürece DM bunu da moklayacaktır aynı Mx4 te yaptığı gibi...
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kadirirdem 4 yıl
tr ye bol miktarda agresif fiat miktarıyla gelirse çok satacagını düşünüyorum en azından ben alabilirm :)...(not: en azından istanbul ve ankaraya servis için şube açmaları lazım servis sıkıntılı)
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Redunay 4 yıl
Ben pro plus ı değilde pro pro plus ı bekliyorum asıl.
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freudunpiposu 4 yıl
Böyle çıksın alırım. 1500 olsa peynir ekmek gibi satar. 820leri tokatlayan telefon 1500 düşünsenize
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ICromwelleI 4 yıl freudunpiposu
1500 olcağını hiç sanmam ama 1800 bile olsa yeridir sonuçta amiral gemi diye tabir edilen telefonların çoğu 2500+ olarak geçiyor bunu almak daha mantıklı tek soru Kim satacak akıllardaki soru bir yerde dm var diğer yerde reeder.
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interwap 4 yıl
Bu iş MX5 Pro Plus Ultimate Extreme gibi uzar gider.
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E-sosyal 4 yıl
haklısın ekrem71 "MX5 Pro Pro Plus" modelini dört gözle bekliyoruz
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Led Zeppelin 4 yıl en beğenilen
Bari ismini MX5 Pro Plus Edge One koysalarmış tam olurmuş
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Umutcan 4 yıl
En azından snapdragon kervanına katılmamış. 7420'li daha çok model olması lazımdı bu sene.
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