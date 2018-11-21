Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Meizu Note 9, 6 Mart tarihinde Çin'in Pekin şehrinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun teknik özellikleri daha önce TENAA'da listelenmişti. Bugün ise bazı önemli özellikleri ve benchmark puanı ile AnTuTu'da "Meizu m1923" olarak göründü.

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Meizu Note 9, 2244 x 1080 piksel çözünürlükte Full HD+ ekrana sahip. Cihaz kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. AnTuTu puanının ise 175.897 olduğunu görüyoruz.

48 MP arka kamera ile gelecek

Su damlası çentikli ekranla karşımıza çıkacak olan Note 9, 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Söylentiler, 18W mCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği yönünde. Cihazın 64 GB'lık tek bir depolama seçeneği olacak. microSD kart yuvası ise maalesef yok.

TENAA görüntüleri telefonun arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca arka tarafında 48 megapiksellik Samsung ISOCELL GM1 ana sensör ve 5 megapiksel ikinci sensöre ev sahipliği yapan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.