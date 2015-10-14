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Meizu akıllı saati internete sızdırıldı

3 yıl
2,2b
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4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu akıllı saati internete sızdırıldı

Meizu'nun 21 Ekim itibariyle Meizu Blue Charm Metal adında metal kasalı yeni bir akıllı telefon tanıtması beklenirken, giyilebilir cihaz tarafında da firmanın iddialı bir model hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Sızdırılan görsellere göre Meizu Blue Charm Watch adındaki akıllı saat yuvarlak tasarım çizgilerini benimsemiş ve fitness odaklı fonksiyonlara daha fazla ağırlık verildiği görülüyor. Ayrıca benzer modellere göre biraz daha kaba duruyor. 

Suya ve toza dayanıklı olduğu belirtilen akıllı saat işletim sistemi olarak Android Wear platformunu benimsiyor. Bunun haricinde ne tür sensörler olacak ve donanım tarafında neler sunulacak gelecek hafta itibariyle görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-Meizu-smartwatch-leak-timepiece-to-be-introduced-on-October-21st_id74679 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 yıl
Çok iğrenç duruyor. Bence bu geliştirme sürecinde geçici bir kasaya sahip ürün.
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einhander 3 yıl
dıger markaların yuvarlak hatlı saatlerı ıle karsılastırınca tasarım cok gerıde kalmıs
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kadirirdem 3 yıl
Tasarim güzel ugun fiyatla gelirse on numara
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turyunus 3 yıl
Fiyatı 100$ altı olursa çok güzel olur
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