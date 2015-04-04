Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu aylık 2 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu aylık 2 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaştı

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, henüz dünya çapında büyük işlere imza atacak kapasitede değil. Ancak son dönemdeki atılımları ile yavaş yavaş basamakları tırmanıyor. 

Alibaba tarafından önemli bir yatırım alan Meizu, firmanın Aliyun adındaki modifiye edilmiş Android işletim sistemini temel alan bir akıllı telefon hazırlığında. Ayrıca Canonical ile yapılan ortaklık kapsamında da Ubuntu işletim sistemli bir Meizu MX4 modeli piyasaya sürülecek. Firma en azından Çin'de ilk beşe girmek için şansını zorluyor.

Gelen son bilgilere göre Şubat ayında Meizu 2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Aralık 2014 itibariyle 1 milyon, Ocak 2015 itibariyle 1.5 milyon akıllı telefon satan Meizu, aylık bazda yükselen bir grafik yakalamayı başardı.

Firmanın Mart ayında da 2 milyon civarında satış yapacağı tahmin ediliyor. Böylece yılın ilk çeyreğinde 5.5 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak ki firmanın yıl genelindeki 20 milyon hedefini rahat bir şekilde geçeceği görülüyor. 

Çin'de en iyiler listesine girebilmek global pazar listesine de büyük etki yapıyor. Bu ivmeyi korursa bir iki yıl içerisinde Meizu'nun önce ilk 10 listesine girmesinin önünde hiç br engel kalmayacak. 

http://www.ubergizmo.com/2015/04/meizu-cites-sales-of-2-million-devices-in-one-month/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Türkiyede ürünlerini getirmeye devam ediyorlar helal olusun,Xiaomi Oneplus Oppo büyük firmalar Türkiyeye girmezken ,Mezui akıllık edip Türkiyenin kaymağın yemeye devam ediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
arayüz çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Allahdiyenspen 4 yıl
Acaba windows 8 bunada gelir mi çünkü eskiden android kullandığım için windovs akıcılığını bırakasım gelmiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl Allahdiyenspen
Allahdiyenspen
Acaba windows 8 bunada gelir mi çünkü eskiden android kullandığım için windovs akıcılığını bırakasım gelmiyor

Artık eskisi gibi takılmıyor android.Meizu kendi üretimleri özel flyme os arayüzünü çok iyi entegre etmişler.Sıfır donma-takılma var telefonda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
iphone 5c esinlenmesi mi var? baya benzemis ama daha guzel sanki :D
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Markus Schulz 4 yıl Lazeran
Lazeran
iphone 5c esinlenmesi mi var? baya benzemis ama daha guzel sanki :D

ayni tesiste olduklari ve çinliler iPhone manyagi oldugu icin benzemesi cok dogal hatta asirmada denilebilinir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl Lazeran
esinlenme biraz hafif kalıyor bildiğin klon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Android Yedekleme ve Wipe İşlemleri 4 yıl WD My Passport Pro inceleme videosu "Thunderbolt'lu 2TB taşınabilir disk" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim