Meizu aylık 2 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaştı

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, henüz dünya çapında büyük işlere imza atacak kapasitede değil. Ancak son dönemdeki atılımları ile yavaş yavaş basamakları tırmanıyor.





Alibaba tarafından önemli bir yatırım alan Meizu, firmanın Aliyun adındaki modifiye edilmiş Android işletim sistemini temel alan bir akıllı telefon hazırlığında. Ayrıca Canonical ile yapılan ortaklık kapsamında da Ubuntu işletim sistemli bir Meizu MX4 modeli piyasaya sürülecek. Firma en azından Çin'de ilk beşe girmek için şansını zorluyor.





Gelen son bilgilere göre Şubat ayında Meizu 2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Aralık 2014 itibariyle 1 milyon, Ocak 2015 itibariyle 1.5 milyon akıllı telefon satan Meizu, aylık bazda yükselen bir grafik yakalamayı başardı.





Firmanın Mart ayında da 2 milyon civarında satış yapacağı tahmin ediliyor. Böylece yılın ilk çeyreğinde 5.5 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak ki firmanın yıl genelindeki 20 milyon hedefini rahat bir şekilde geçeceği görülüyor.





Çin'de en iyiler listesine girebilmek global pazar listesine de büyük etki yapıyor. Bu ivmeyi korursa bir iki yıl içerisinde Meizu'nun önce ilk 10 listesine girmesinin önünde hiç br engel kalmayacak.

http://www.ubergizmo.com/2015/04/meizu-cites-sales-of-2-million-devices-in-one-month/?utm_source=mobilerepublic