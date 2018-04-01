Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu ilginç bir parmak izi okuyucu patenti aldı

Telefonlarda artık birbirinden farklı türlerde parmak izi okuyucu görmeye başladık. Ultrason ve ekrana gömülü sensör derken şimdi de çerçevelere entegre sensörler geliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,8b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu ilginç bir parmak izi okuyucu patenti aldı

Son yıllarda parmak izi okuyucularında önemli gelişmeler yaşandığını gördük. Düzlem sensörleri ile başlayan parmak izi okuyucular sonrasında ultrason dalgaları ile ölçebilme yeteneği kazanmıştı. Daha sonra ekrana entegre edilen okuyucular şimdi daha farklı bir noktada konumlanacak.

Ultrason tabanlı

Meizu’nun geçtiğimiz yıl sonlarında patentini aldığı yeni bir teknoloji farklı bir parmak izi okuyucu sistemi sunuyor. Bu sistemde ultrason sensörler ekran çerçevesine entegre ediliyor ve parmak ekrana dokunduğunda algılıyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Bundan sonrası standart işlemlerle aynı. Sensörlerden alınan veriler gizli alandaki kayıtlı kullanıcı verisi ile karşılaştırılıyor ve sonrasında onay veriliyor. Böylece kilit ekranı açılmış oluyor.

Bu teknoloji geleneksel sensörlerden daha iyi değil ancak aydınlatma isteyen ekrana entegre sensörlerden daha avantajlı. Zira kapalı ekrana dokunurken de algılanabiliyor. Bununla birlikte ekran çerçeveleri inceltilmeye çalışılırken sensörlerin entegre edilmesi biraz ters kaçmış. Böyle bir teknoloji çok ince ekran çerçeveleri için pek uygun olmayabilir.

Yine de Meizu’nun akıllı telefonlarında böyle bir teknoloji kullanmak istediği anlaşılıyor. Muhtemelen ekran çerçeve tasarımı açısından çok agresif olmayan bir modelde denemek isteyecektir. Elbette teknolojinin ne kadar hızlı olduğu da merak konusu.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/29/meizu-patents-new-fingerprint-recognition-method-for-full-screen-phones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Genola 1 yıl
Kişisel zevkler fark eder ama önde olunca baş parmağı döndürüp basmak gerekiyor onun yerine sony deki gibi sag çerçevede kilit tusunun altında olmasi daha rahat parmak acısından. Benim parmak izi önde ben böyle dusunuyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VS18 1 yıl
Parmak izini kullanmayan kalmadı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birvarmışbiryokmuş 1 yıl
Ben kullanıyorum çok rahat bir teknoloji ama sensörün ön tarafta olması çok daha iyi olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 1 yıl
çok merak ediyorum şu parrmak izi teknolojisini kullanan var mı??
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osret 1 yıl karahuso
Ben kullanıyorum açıkçası daha rahat parmağı koy çat diye açılıyor ekran kilidi. Bankacılık uygulamalarında da rahat ac uygulamayı koy parmağı rahat et
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 1 yıl karahuso
Ben de kullanıyorum. Yeri ön taraftaysa hiç bir sıkıntısı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Ne parmak iziymiş, tutup tutup parmağı kopartacaklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atalay_xxx 1 yıl
Sar ile parmak izi okuyucu sensörunün ne alakasi var ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Peki sar degerini yukseltiyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: "Tesla öyle bir iflas etti ki inanamazsınız" 1 yıl Güney Koreli sigorta şirketi hacklenen kripto para borsasına ödeme yapmayacak 1 yıl AMD Radeon RX 500X sesleri 1 yıl New York Otomobil Fuarı'nın göz alıcı SUV modelleri 1 yıl Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama 1 yıl İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları #2 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modelleri FCC onayı aldı 1 yıl Apple, Siri'yi daha akıllı hale getirmek için yüzlerce mühendis işe alıyor 1 yıl Coinmarketcap, kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden gösterecek 1 yıl Uzay çekimleriniz için 5K Gemini sensörlü RED Epic-W hazır 1 yıl Samsung Galaxy S9+ incelemesi "Kusursuz Galaxy" 1 yıl Telegram kripto parası 2 milyar dolara yakın yatırım topladı 1 yıl macOS artık harici GPU desteği sunuyor 1 yıl Sürücüsüz araca, yayaya yol vermediği için trafik cezası kesildi 1 yıl Nvidia Tesla V100 hızlandırıcısına yakından bakın 1 yıl Netflix, Avrupa'nın en büyük film şirketlerinden EuropaCorp'u satın alıyor 1 yıl OnePlus'tan 1 Nisan şakası: OnePlus kullanıcılarına özel kripto para 1 yıl Acil çağrı numaraları ''112'' altında birleşecek 1 yıl Niantic, Pokemon Go Fest mağdurlarına ödeme yapacak 1 yıl Çentikli telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #2] 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu ilginç bir parmak izi okuyucu patenti aldı Sonraki Helio P60 yonga seti yüzleri güldürdü 1 yıl Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor 1 yıl Huawei Phone Clone ile kapsamlı kişisel veri aktarımı yapabilirsiniz 1 yıl The Room: Old Sins gelecek ay Android’de 1 yıl Google Play Sesli Kitaplar uygulaması gelişmeye devam ediyor 1 yıl Yeni Renault Captur, hibrit motorla gelebilir 1 yıl Nvidia'nın GTX 11 serisi kartlarının çıkış tarihi sızdı 1 yıl Kripto para yatırımcılarının yeni uygulaması Investing.com güncelleme aldı 1 yıl Uzaktan Komutalı Silah sistemi NEFER, zorlu kış testlerini başarıyla tamamladı 1 yıl Stephen King'in en sevilen eserlerinden The Stand dizi oluyor 1 yıl Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan açıklama: Autopilot aktifti 1 yıl Türk girişimcilerin de olduğu ekibin mikrofon projesi Indiegogo’da fonlandı 1 yıl İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Android Smart Launcher 5 çıktı! 1 yıl 50 inçlik Xiaomi Mi TV 4C duyuruldu 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket analizi] 1 yıl HP Pavillion 15 incelemesi "İnce, hafif ve 8. nesil Intel işlemcili" 1 yıl Intel'den Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi azaltacak ''donanımsal hızlandırıcı'' 1 yıl CarPlay uyumlu ilk Mazda, 2018 model Mazda6 oldu 1 yıl CLOUD yasası ile kullanıcı verilerine artık daha kolay ulaşılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim