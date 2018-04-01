Meizu ilginç bir parmak izi okuyucu patenti aldı

Son yıllarda parmak izi okuyucularında önemli gelişmeler yaşandığını gördük. Düzlem sensörleri ile başlayan parmak izi okuyucular sonrasında ultrason dalgaları ile ölçebilme yeteneği kazanmıştı. Daha sonra ekrana entegre edilen okuyucular şimdi daha farklı bir noktada konumlanacak.

Ultrason tabanlı

Meizu’nun geçtiğimiz yıl sonlarında patentini aldığı yeni bir teknoloji farklı bir parmak izi okuyucu sistemi sunuyor. Bu sistemde ultrason sensörler ekran çerçevesine entegre ediliyor ve parmak ekrana dokunduğunda algılıyor.

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Bundan sonrası standart işlemlerle aynı. Sensörlerden alınan veriler gizli alandaki kayıtlı kullanıcı verisi ile karşılaştırılıyor ve sonrasında onay veriliyor. Böylece kilit ekranı açılmış oluyor.

Bu teknoloji geleneksel sensörlerden daha iyi değil ancak aydınlatma isteyen ekrana entegre sensörlerden daha avantajlı. Zira kapalı ekrana dokunurken de algılanabiliyor. Bununla birlikte ekran çerçeveleri inceltilmeye çalışılırken sensörlerin entegre edilmesi biraz ters kaçmış. Böyle bir teknoloji çok ince ekran çerçeveleri için pek uygun olmayabilir.

Yine de Meizu’nun akıllı telefonlarında böyle bir teknoloji kullanmak istediği anlaşılıyor. Muhtemelen ekran çerçeve tasarımı açısından çok agresif olmayan bir modelde denemek isteyecektir. Elbette teknolojinin ne kadar hızlı olduğu da merak konusu.