Meizu'nun ilk 5G özellikli telefonu için tarih belli oldu

2019 yılı ile birlikte 5G özellikli telefonların sahneye çıkması bekleniyordu ve öyle de oldu. Şu ana kadar birkaç önde gelen üreticinin 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürdüklerine şahit olduk. Ayrıca önümüzdeki aylarda bu modellerin arasına yenileri de eklenecek.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı"

Ancak bu yıl 5G destekli telefon çıkarmayı düşünmeyen şirketler de var. Daha önceki raporlarda, Apple'ın ilk 5G'li iPhone'u 2020 yılında çıkaracağı bildirilmişti. Görünüşe bakılırsa Meizu da Cupertinolu teknoloji deviyle aynı yolu takip edecek. Çinli şirketin 5G cihazlarıyla ilgili planlarına ışık tutan yol haritası internete sızdırıldı.

5G'li ilk Meizu telefon 2020'de gelecek

Yayınlanan görsel Meizu'nun ilk 5G'li akıllı telefonunu gelecek yılın ikinci çeyreğinde piyasaya süreceğini gösteriyor. Yani her şey yolunda giderse akıllı telefon 2020'nin Nisan ve Haziran ayları arasında bir tarihte resmiyet kazanacak. Yani bu da Meizu'nun ilk 5G'li telefonu ile tanışmak için önümüzde neredeyse bir yıl gibi bir süre olduğu anlamına geliyor.

https://www.gizchina.com/2019/07/03/meizus-5g-smartphone-to-arrive-in-2020/