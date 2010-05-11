Meizu M9'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Çin'in en önemli akıllı telefon üreticilerinden Meizu'nun, M9 kod adıyla satışa sunulacak olan yeni telefonunun fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında beklenen bilgiler açıklığa kavuştu. Nisan ayı içerisinde yayınladığımız haberde Meizu M9'un sahip olacağı teknik özellikleri yayınlamıştık. Meizu M9'un özellikleri hakkında hatırlama yapacak olursak; Meizu M9 kullanıcılara 1GHz Cortex A8- tabanlı Samsung S5PC110 işlemci, 512MB RAM, 512MB ROM, 3.6 inç 720x480 çözünürlüklü dokunmatik ekran, 5 mp kamera, MicroSD kart girişi, HDMI 1.3 çıkışı, WiFi, GPS, Bluetooth gibi bileşenlere sahip olarak üretilecek. Meizu M9'da işletim sistemi Meizu'nun kendi arayüzünü kullanacak olan Android 2.1 işletim sistemi olacak.

Meizu'nun teknik özellikleriyle dikkat çeken telefonu M9'un 18 Ağustos'tan itibaren kulaklıksızlık olarak 325$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Meizu M9, 8 GB kapasiteli kart ve kulaklık içeren paketi ile de 366$'lık fiyat etiketine sahip olacak.