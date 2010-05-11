Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu M9'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Meizu'nun merakla beklenen yeni telefonu M9'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında beklenen açıklama yapıldı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,6b
1
13
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin'in en önemli akıllı telefon üreticilerinden Meizu'nun, M9 kod adıyla satışa sunulacak olan yeni telefonunun fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında beklenen bilgiler açıklığa kavuştu. Nisan ayı içerisinde yayınladığımız haberde Meizu M9'un sahip olacağı teknik özellikleri yayınlamıştık. Meizu M9'un özellikleri hakkında hatırlama yapacak olursak; Meizu M9 kullanıcılara 1GHz Cortex A8- tabanlı Samsung S5PC110 işlemci, 512MB RAM, 512MB ROM, 3.6 inç 720x480 çözünürlüklü dokunmatik ekran, 5 mp kamera, MicroSD kart girişi, HDMI 1.3 çıkışı, WiFi, GPS, Bluetooth gibi bileşenlere sahip olarak üretilecek. Meizu M9'da işletim sistemi Meizu'nun kendi arayüzünü kullanacak olan Android 2.1 işletim sistemi olacak.

Meizu'nun teknik özellikleriyle dikkat çeken telefonu M9'un 18 Ağustos'tan itibaren kulaklıksızlık olarak 325$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Meizu M9, 8 GB kapasiteli kart ve kulaklık içeren paketi ile de 366$'lık fiyat etiketine sahip olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar Meizu M9 unda çakması Meyzu M9 sakın ola kandırılmayın... M9 daha piyasaya çıkmadı rivayetlere göre Şubat sonu veya mart ayı içerisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmeti 9 yıl
Bence ekranıda kapasitif ise güzel bir telefon ve sonuçta Çakma değil.Keşke bizimkilerde yapsa böyle şeyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 9 yıl
iletim sistemi..windows tabanlı daha kullanıslı olmazmazmıydı...androiede gore..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
aslında işletim sistemlerini deneyebilmeliyiz.. kendimiz seçmeliyiz.. bu teknoloji gelirmi yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Meizu M9'un dahili hafızasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Büyük ithimalle büyük kapasiteli bir dahili hafızaya sahip olmayacak.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckolik13 9 yıl
Ekranda kapasitif mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doktor_21 9 yıl
benim bildiğim bundan önce ki versiyonu yani meizu m8 8 ve 16 gb olmak üzere dahili bellek ile geliyordu sanırım bunda dahili bellek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 9 yıl
rica ederim ne demek :) insanız hepimiz sonuçta yanlışımız muhakkak olucaktır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
:) evet uyarı için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 9 yıl
KULAKSIZLIK olarak değilde kulaklıksız olmasın o sakın gerçi bu saatte doğaldır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
32572 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu ve
2 etiket daha akıllı telefon smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Novatron iamm NTR81WT Full HD medya oynatıcı video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim