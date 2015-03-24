Meizu'nun Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı

Bir süre önce ülkemizde de MX4 modeli ile boy göstermeye başlayan Meizu'nun güncelleme konusunda nasıl bir destek sunacağı merak konusuydu. Weibo platformunda paylaşılan bir görselin ise Meizu'nun Android 5.0 güncelleme takvimine ait olduğu iddia ediliyor.

Flyme 4 arayüzüne sahip olacağı iddia edilen Lollipop güncellemesi için paylaşılan görsele baktığımızda MX4 Pro ve MX4 modellerinin Nisan sonuna kadar güncellemeye kavuşacağı gösterilmiş. Takvimde ayrıca MX2 ve MX3 modellerinin Mayıs ayının sonuna kadar güncellemeyi alacağı yer alırken Meizu M1 modelinin de Haziran ayında Lollipop güncellemesine kavuşması hedefleniyor.

2012 yılının son dönemlerinde Android 4.1.1 sürümü ile piyasaya çıkan MX2 modelinin Lollipop güncellemesine kavuşması kullanıcılar açısından güzel bir gelişme. Diğer yandan Flyme arayüzünün lollpop guncellemesinden nasıl etkileneceği de merak konusu.