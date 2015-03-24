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Meizu'nun Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu'nun Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı
Bir süre önce ülkemizde de MX4 modeli ile boy göstermeye başlayan Meizu'nun güncelleme konusunda nasıl bir destek sunacağı merak konusuydu. Weibo platformunda paylaşılan bir görselin ise Meizu'nun Android 5.0 güncelleme takvimine ait olduğu iddia ediliyor.
Flyme 4 arayüzüne sahip olacağı iddia edilen Lollipop güncellemesi için paylaşılan görsele baktığımızda MX4 Pro ve MX4 modellerinin Nisan sonuna kadar güncellemeye kavuşacağı gösterilmiş. Takvimde ayrıca MX2 ve MX3 modellerinin Mayıs ayının sonuna kadar güncellemeyi alacağı yer alırken Meizu M1 modelinin de Haziran ayında Lollipop güncellemesine kavuşması hedefleniyor.
2012 yılının son dönemlerinde Android 4.1.1 sürümü ile piyasaya çıkan MX2 modelinin Lollipop güncellemesine kavuşması kullanıcılar açısından güzel bir gelişme. Diğer yandan Flyme arayüzünün lollpop guncellemesinden nasıl etkileneceği de merak konusu.

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YüceÜstad 4 yıl en beğenilen Mihrali Bey
teknobah

Meizu yazılım konusunda iyi bir firmaymis demekki. Ama MX4'un fiyat konusunda revizyona ihtiyacı var. G2 ve biraz daha koyup alabileceğiniz G3 parçalar o cihazı. :D

MX4 G3 VE G2 kahvaltıda yer ve geğirmez bile
çok ciddiyim
teknobahMeizu yazılım konusunda iyi bir firmaymis demekki. Ama MX4'un fiyat konusunda revizyona ihtiyacı var. G2 ve biraz daha koyup ala...
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engerex 4 yıl
meizu mx 3 kullanıcısı olarak sevidirici haber düzenli olarak sürekli güncelleme çıkıyor zaten dil desteğine takılan arkadaş telefonu ayarlardan rotlayıp bölge ve dil ayarlarını değiştirebiliyorsun
telefonumdan memnundum lolipopla ne değişecek merak ediyorum
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zeky_41 4 yıl
burada çok stabil, çok hızlı dediğiniz cihaz daha türkçe dil desteğine bile sahip değil, buradaki satıcı firma türkçeleştirmiş cihazı..Meizu nun umrunda değil tr piyasası
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zeky_41 4 yıl
daha kendi sitelerinde satamıyorlar tekno mağazalara gelmez, beklemeyin boşuna arkadaşlar
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emre_fan_club 4 yıl
Konu ile alakasız ama bu meizular tekno mağazalarda satılmayacak mı?
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crazy585858 4 yıl
mx4 g3 ve g2 yi döver ama g3 ü daha güzel dôver 2k ekranı yuzunden.. gpu tarafinda g2 daha üstünken işlemci tarafinda mx4 çok daha güçlü.. bulabilsem mx4 alicaktim eldeb almayi tercih ettigim icin ama bulamayinca g2 aldım:)
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maskelisuvari 4 yıl
Antutu testlerine bakmayın gerçek hayata bakın,gerçek hayatta MX4 ün G' ve G3 ü geçmesi zor.
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Grkwnxs 4 yıl maskelisuvari
maskelisuvari
Antutu testlerine bakmayın gerçek hayata bakın,gerçek hayatta MX4 ün G' ve G3 ü geçmesi zor.

1000 liralık telefonun 1500 lira bayıldığın telefondan daha iyi performans vermesini kabullenmek istemiyorsun ama gerçek böyle youtu.be/...
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Mihrali Bey 4 yıl
Meizu yazılım konusunda iyi bir firmaymis demekki. Ama MX4'un fiyat konusunda revizyona ihtiyacı var. G2 ve biraz daha koyup alabileceğiniz G3 parçalar o cihazı. :D
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YüceÜstad 4 yıl Mihrali Bey
teknobah

Meizu yazılım konusunda iyi bir firmaymis demekki. Ama MX4'un fiyat konusunda revizyona ihtiyacı var. G2 ve biraz daha koyup alabileceğiniz G3 parçalar o cihazı. :D

MX4 G3 VE G2 kahvaltıda yer ve geğirmez bile
çok ciddiyim
1 Yanıt Yanıtla +6
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ryalp 4 yıl Mihrali Bey
teknobah
Meizu yazılım konusunda iyi bir firmaymis demekki. Ama MX4'un fiyat konusunda revizyona ihtiyacı var. G2 ve biraz daha koyup alabileceğiniz G3 parçalar o cihazı. :D

G2xG3=MX4
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szr1907 4 yıl
Mx4 sahibi olarak sevindirici bir haber. Hele ki mx2 nin 4.1.1 den 5.0 a kadar destek aldığını duyduktan sonra daha bir mutlu oldum. Umarım mx4 uzunca bir süre güncel kalır. Ayrıca bu dg Romu beş para etmez
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wolfhowl 4 yıl
Yeni Flyme 4 değil 5 sanırım
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