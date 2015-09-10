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Meizu'nun "Go Pro" isimli aksiyon kamerası ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Meizu'nun
Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu'nun "Go Pro" adını taşıyan aksiyon kamerası ortaya çıktı.
Go Pro isim tercihiyle aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro'yu kızdıracağa benzeyen Meizu, yukarıda yer alan görselden de görülebileceği üzere kamerası için oldukça şık bir kutu hazırlamış durumda. Kameranın genel tasarım çizgisini de GoPro'dan alan şirket, yüksek ihtimalle giriş yapacağı bu zorlu pazarda medya ilgisini üzerine çekmeyi hedefliyor. İki şirketin bir ortaklık içerisine girebileceği ihtimali bulunsa da, sektöre verilerine göre GoPro'nun buna ihtiyacı yok gibi görünüyor.
Meizu, "Go Pro" aksiyon kamerasını tüm detaylarıyla 23 Eylül tarihinde düzenleceği etkinlik kapsamında tanıtmaya hazırlanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/09/meizu-go-pro-action-camera-leaked/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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shimoda 4 yıl en beğenilen
GoPro ya hayran degilim hatta fiyat ve aksesuar politikasindan dolayi pek hoslanmam ama, ürün isimlendirmenin de adabi var ..nu cikarmamak gerek. Birebir tasarim ve isimlendirme hos degil.
GoPro ya hayran degilim hatta fiyat ve aksesuar politikasindan dolayi pek hoslanmam ama, ürün isimlendirmenin de adabi var ..nu cikarmamak gerek. Birebir tasari...
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ahnksqualt 4 yıl
Sony action cam 4k aldım gopro eline su dökemez. Vaktinde yapılan blackberry telefonlar gibi oldu gopro ver ünlülülerin eline sonra marka imajı yarat o yüzden doğru ürünü seçmek için teknik özellikler kullanılabilirlik,sağlamlık,güçlü bir marka imajı gibi etkenler öne çıkması gerekir.
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halitozbasli 4 yıl
SJ4000im ve soocoo aksyon kameram var ikiside hero değil adamlar piyasayı gerçekten iyi bir ürünle domine etmişler ona rakip ne çıkarsa çıksın 1/0 geriden başlıyor. Meizu çin pazarı için sorunu kökünden çözmüş bence.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Cok özgün bir isim olmus.
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alemburda34 4 yıl
Kesin davalık olur almaya niyeti olan varsa çıkar çıkmaz almaya baksın çünkü bu isimle fazla piyasada duramaz :)
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Bu Çinliler neyin kafasını yaşıyorlar anlamak güç. Lenovo iphone çakması telefon üretir, meizu çakmayı falan geçtim direkt kopyala yapıştır yapar.
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caneycaney 4 yıl
arada boşluk var raad olun xDxdXd
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HeavyClocker 4 yıl
Ne yaptın Meizu, böyle bir isimlendirme tercihi yapmasaydın tercih edebilirdim.
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shimoda 4 yıl en beğenilen
GoPro ya hayran degilim hatta fiyat ve aksesuar politikasindan dolayi pek hoslanmam ama, ürün isimlendirmenin de adabi var ..nu cikarmamak gerek. Birebir tasarim ve isimlendirme hos degil.
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kadirirdem 4 yıl
isim hakkından mahkemelik olabilrler...
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