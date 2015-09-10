Meizu'nun "Go Pro" isimli aksiyon kamerası ortaya çıktı

Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu'nun "Go Pro" adını taşıyan aksiyon kamerası ortaya çıktı.

Go Pro isim tercihiyle aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro'yu kızdıracağa benzeyen Meizu, yukarıda yer alan görselden de görülebileceği üzere kamerası için oldukça şık bir kutu hazırlamış durumda. Kameranın genel tasarım çizgisini de GoPro'dan alan şirket, yüksek ihtimalle giriş yapacağı bu zorlu pazarda medya ilgisini üzerine çekmeyi hedefliyor. İki şirketin bir ortaklık içerisine girebileceği ihtimali bulunsa da, sektöre verilerine göre GoPro'nun buna ihtiyacı yok gibi görünüyor.

Meizu, "Go Pro" aksiyon kamerasını tüm detaylarıyla 23 Eylül tarihinde düzenleceği etkinlik kapsamında tanıtmaya hazırlanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/09/meizu-go-pro-action-camera-leaked/?utm_source=mainrss