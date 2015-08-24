Meksika, Twitter isyanlarını botlarla susturmaya çalışıyor

Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe artıyor. Büyük kitlelerin bir araya gelebildiği ve iletişime geçebildiği bu mecralar herhangi bir hükumetin kontrolünde olmadığı için çok büyük yaptırımlar da uygulanamıyor. Bu konuda en çok sivrilen sosyal medya platformlarından birisi de Twitter. Mikro blog sitesinin ABD dışında herhangi bir ülkeyle kullanıcı bilgilerini paylaşmaması isyan edecek kişiler için iyi bir alternatif oluşturuyor.

Hatırlanırsa daha önce Arnavutluk, Tunus ve Mısır gibi ülkelerde sosyal medya ağları aracılığıyla haberleşen bir çok insan meydanlara akın etmişti. Meksika ise benzer bir duruma şahit olmamak için önlemini Twitter botlarıyla alıyor. Bu botlar vatandaşların yolsuzlukla mücadele ve şiddet karşıtı tweetlerine ölüm tehdidi ve karşıt protesto mesajlarıyla anında cevap veriyor.

Gazeteciler tarafından fark edilen bu durumun ilk olarak 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başladığı düşünülüyor. Sahte hesapların sosyal medyaya katılma tarihleri bu dönemi işaret ederken, ülkede geçen yıl yaşanan 6 öğrencinin ölmesi ve 43 öğrencinin kaybolması isyanları üst seviyeye tırmandırmıştı. Botların hükumet yanlısı hareketleri şüpheleri tek bir yöne sabitlese de henüz bu uygulamayı kimin kontrol ettiği konusunda net bir bilgi yok.

http://www.engadget.com/2015/08/23/twitter-bots-stifle-mexican-protests/