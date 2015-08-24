Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meksika, Twitter isyanlarını botlarla susturmaya çalışıyor

3 yıl
1,6b
1
5
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Meksika, Twitter isyanlarını botlarla susturmaya çalışıyor
Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe artıyor. Büyük kitlelerin bir araya gelebildiği ve iletişime geçebildiği bu mecralar herhangi bir hükumetin kontrolünde olmadığı için çok büyük yaptırımlar da uygulanamıyor. Bu konuda en çok sivrilen sosyal medya platformlarından birisi de Twitter. Mikro blog sitesinin ABD dışında herhangi bir ülkeyle kullanıcı bilgilerini paylaşmaması isyan edecek kişiler için iyi bir alternatif oluşturuyor.
Hatırlanırsa daha önce Arnavutluk, Tunus ve Mısır gibi ülkelerde sosyal medya ağları aracılığıyla haberleşen bir çok insan meydanlara akın etmişti. Meksika ise benzer bir duruma şahit olmamak için önlemini Twitter botlarıyla alıyor. Bu botlar vatandaşların yolsuzlukla mücadele ve şiddet karşıtı tweetlerine ölüm tehdidi ve karşıt protesto mesajlarıyla anında cevap veriyor.
Gazeteciler tarafından fark edilen bu durumun ilk olarak 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başladığı düşünülüyor. Sahte hesapların sosyal medyaya katılma tarihleri bu dönemi işaret ederken, ülkede geçen yıl yaşanan 6 öğrencinin ölmesi ve 43 öğrencinin kaybolması isyanları üst seviyeye tırmandırmıştı. Botların hükumet yanlısı hareketleri şüpheleri tek bir yöne sabitlese de henüz bu uygulamayı kimin kontrol ettiği konusunda net bir bilgi yok.

http://www.engadget.com/2015/08/23/twitter-bots-stifle-mexican-protests/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
byrd 3 yıl
bizdeki botlar
2013de geziciler
2014de haşhaşiler
2015de hdp-pkklıların hizmetine tahsis edildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 3 yıl
chili troll bunlar da sanirsam. bizdeki ak trolller gibi. dunya bizi ornek almis yine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 3 yıl
:D twitteri kapattırıp sonra twitterden mesaj atan zat aklima geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 3 yıl
Karteller yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
admix 3 yıl
o kadar gelişmiş botu nasıl yapmışlar hayret etdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Yeni vergi açıklaması, iPhone 6s, Note 5'in ekranı ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim