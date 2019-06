Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu

Yeni nesil Men in Black filmi global vizyon dağıtımına başlarken mobil oyunu da ön kayıtlara başladı. Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu Pokémon GO’nun yolundan gidiyor.

Men in Black: Global Invasion neler sunuyor?

Men in Black: Global Invasion oyununun temel amacı aynı filmde olduğu gibi yaratıkları avlayarak gezegenimizi korumak. MIB ajanı olarak gerçek dünya haritasında gezerek yaratık arıyor ve mücadele ediyorsunuz. Kamera üzerinden yapılan kapışmalar ise sıra tabanlı gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz.

"Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu"

Oyunda pek çoğunu seriden hatırlayacağımız toplam 40 farklı yaratık çeşidi mevcut. Bunları buharlaştırabileceğiniz gibi yakalayarak geliştiredebiliyorsunuz. De-Atomizer ve Noisy Cricket gibi yine bilindik silahlar oyuna eklenmiş.

Men in Black: Global Invasion oyun hali hazırda ön kayıtlara başladı. 12 Haziran tarihine kadar devam edecek kayıtlarda sayı ne kadar çok olursa açılacak hediyelerin sayısı da o kadar artacak. Oyunun 12 Haziran sonrasında yayınlanması bekleniyor.