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Merakla beklenen Audi A3 e-tron Concept Shanghai'da ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Merakla beklenen Audi A3 e-tron Concept Shanghai'da ortaya çıktı
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Volkswagen Group'un premium otomobil üreticisi Audi, yeni elektrikli ve hybrid otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Önümüzdeki yıllarda çeşitli e-tron modellerini piyasaya sürecek olan Alman otomobil üreticisi, C segmentindeki başarılı otomobili A3'ün konsept sedan versiyonunu geçtiğimiz ayki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Shanghai'da tanıtılan A3 e-tron Concept ise A3 Sedan Concept'in elektrikli versiyonu olarak ön plana çıkıyor.

Orjinal A3 Sedan Concept'te, Audi'nin spor modeli TT RS'te kullanılan 5 silindirli turbo beslemeli motorun modifiye edilmiş bir versiyonu bulunuyordu. Maksimum olarak 400 beygir güç ve 500 NM tork üretebilen bu motor, A3 e-tron Concept'te yerini 1.4 litrelik turbo beslemeli içten yanmalı motor ve bir elektrik motoruna bırakmış. 1.4 litrelik turbo beslemeli motorun tek başına ürettiği 211 beygirlik güç çok etkileyici olmakla beraber, 20 kW gücündeki elektrikli motor da otomobile ekstra 27 beygir güç sağlayabiliyor. Elektrikli ve turbo beslemeli düşük hacimli motoruyla A3 e-tron Concept, 0-96 kilometre/saat hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 229 kilometre/saat olarak açıklanmış.

Merakla beklenen Audi A3 e-tron Concept Shanghai'da ortaya çıktı
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Üretim versiyonu 7 ileri çift kavramalı S-tronic otomatik şanzımanla satışa çıkarılacağı belirtilen otomobil, sahip olduğu güçlü lityum-iyon bataryalar sayesinde sadece elektrik motoruyla 54 kilometreye kadar yol alabiliyor. Önde ve arkada bağımsız MacPherson süspansiyonları sayesinde konfor konusunda da çok başarılı olduğu belirtilen A3 e-tron Concept'in, Audi'nin başarılı Quattro-4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olup olmayacağı ise henüz belirtilmiyor.

Audi, A3 Sedan Concept'in üretim versiyonunu önümüzdeki yıl dünya genelinde satışa çıkarmayı hedefliyor. Alman otomobil üreticisinin daha önce açıkladığı elektrikli otomobil haritasına sadık kalması durumunda ise A3 Sedan'ın plug-in hybrid versiyonu olan A3 e-tron'u 2013 yılında yollarda görebileceğiz.

Merakla beklenen Audi A3 e-tron Concept Shanghai'da ortaya çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
audi 4 dörtten farksız diyorsunuz ama a4 te 230 hp yok
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T-Bone Walker 8 yıl
Audi hep itici gelmiştir şimdiye kadar ama ilk defa hoşuma giden bir arabası çıktı karşıma.
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Ünal 8 yıl
Eski vites topuzunun olduğu yer bildiğin BMW Mercedes olmuş.

Hatta araba olmamış.
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b_sevki 8 yıl
auto motor sport amerikan pazarı için üretilecek demiş!!
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OrQuN 8 yıl
'' Gavur yapıyor '' Dedikleri bu.
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Metalurjist 8 yıl
Jantlar son derece güzel.
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artenis 8 yıl
1960-70 li retro bir iç tasarım etkileyici
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Capt. Awesome 8 yıl
İç tasarım sade,hoşuma gitti.
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