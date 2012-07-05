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Merakla beklenen Galaxy on Fire 2 HD, Blackberry App World'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
2
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Blackberry World 2012’de sergilendiğinden bu yana Playbook kullanıcılarının merakla bekledikleri oyun, Galaxy on Fire 2 HD sonunda 9,99 dolarlık satış fiyatıyla App World’deki yerini aldı.

Fishlabs tarafından geliştirilen simülasyon / RPG / Aksiyon karışımı bir oyun olan Galaxy on Fire 2 HD’nin öne çıkan özellikleri şöyle;

  • 20’yi aşkın yıldız sistemi ve 100’den fazla bağımsız gezegen ve uzay istasyonu
  • 30’dan fazla kişiselleştirilebilir uzay aracı, yüzlerde farklı silah ve gadget
  • Görev tabanlı ve sandbox oynanabilirlik
  • Kompleks 3D modeller, yüksek çözünürlüklü dokular, SFX ve 3D ses
  • Kişiselleştirilebilir touch-and-tilt kontroller
  • 1024x600 piksel görüntü desteği
  • Action Freeze özelliği ile istediğiniz açıdan ekran görüntüsü alabilme ve Facebook üzerinden paylaşabilme

Galaxy on Fire 2 HD'nin App World'deki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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NevNiyaz 7 yıl
heryerde oyun oyun oyun biraz da iş yapalım. oyuna boğulduk.
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eP_362 7 yıl
Fiyatı çok fazla değil mi demiştim ama diğer platformlarda da aynıymış
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