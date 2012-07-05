Merakla beklenen Galaxy on Fire 2 HD, Blackberry App World'de

Haber Editörü
Blackberry World 2012’de sergilendiğinden bu yana Playbook kullanıcılarının merakla bekledikleri oyun, Galaxy on Fire 2 HD sonunda 9,99 dolarlık satış fiyatıyla App World’deki yerini aldı.
Fishlabs tarafından geliştirilen simülasyon / RPG / Aksiyon karışımı bir oyun olan Galaxy on Fire 2 HD’nin öne çıkan özellikleri şöyle;
- 20’yi aşkın yıldız sistemi ve 100’den fazla bağımsız gezegen ve uzay istasyonu
- 30’dan fazla kişiselleştirilebilir uzay aracı, yüzlerde farklı silah ve gadget
- Görev tabanlı ve sandbox oynanabilirlik
- Kompleks 3D modeller, yüksek çözünürlüklü dokular, SFX ve 3D ses
- Kişiselleştirilebilir touch-and-tilt kontroller
- 1024x600 piksel görüntü desteği
- Action Freeze özelliği ile istediğiniz açıdan ekran görüntüsü alabilme ve Facebook üzerinden paylaşabilme
Galaxy on Fire 2 HD'nin App World'deki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle