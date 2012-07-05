Merakla beklenen Galaxy on Fire 2 HD, Blackberry App World'de

Blackberry World 2012’de sergilendiğinden bu yana Playbook kullanıcılarının merakla bekledikleri oyun, Galaxy on Fire 2 HD sonunda 9,99 dolarlık satış fiyatıyla App World’deki yerini aldı.

Fishlabs tarafından geliştirilen simülasyon / RPG / Aksiyon karışımı bir oyun olan Galaxy on Fire 2 HD’nin öne çıkan özellikleri şöyle;

20’yi aşkın yıldız sistemi ve 100’den fazla bağımsız gezegen ve uzay istasyonu

30’dan fazla kişiselleştirilebilir uzay aracı, yüzlerde farklı silah ve gadget

Görev tabanlı ve sandbox oynanabilirlik

Kompleks 3D modeller, yüksek çözünürlüklü dokular, SFX ve 3D ses

Kişiselleştirilebilir touch-and-tilt kontroller

1024x600 piksel görüntü desteği

Action Freeze özelliği ile istediğiniz açıdan ekran görüntüsü alabilme ve Facebook üzerinden paylaşabilme



Galaxy on Fire 2 HD'nin App World'deki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.