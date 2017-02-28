Merakla beklenen yeni Alpine A110 artık resmi!

Bir süredir otomobil dünyasında gündemi meşgul eden, efsanevi Fransız spor otomobil üreticisi Alpine'in geri dönüşünü simgeleyen yeni A110 modeli üzerindeki sır perdesi ortadan kalktı. Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak Paris turu atan araç artık üretime hazır haliyle karşımızda.

Renault'nun alt markası olan Alpine pek çok otomobil sever tarafından 1961-1977 yılları arasında üretilen ikonik A110 modeli ile tanınıyor. Markanın dönüşü için aynı modelin temel hatları üzerinden giden firma A110 eğer 2017 yılında üretilseydi nasıl birşey ortaya çıkardı sorusunu yanıtlamış durumda. Yeni Alpine A110'un piyasaya sürüldüğünde Porsche Cayman ve Alfa Romeo 4C gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor.

Henüz resmi olarak onaylanmasa da 250 beygir civarı güç üreten 1.8 litre turbo benzinli motordan güç alacak ortadan motorlu ve arkadan çekişli olan araç, 1.000 kilogramın biraz üzerindeki ağırlığı ve gelişmiş aerodinamisi sayesinde 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.

Kamuoyuna ilk kez 7 Mart günü Cenevre Otomobil Fuarında gösterilecek olan Alpine A110 hakkında daha fazla detayın lansman esnasında paylaşılması bekleniyor.

http://www.topgear.com/car-news/geneva-motor-show/say-hello-alpine-a110