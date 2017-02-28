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Merakla beklenen yeni Alpine A110 artık resmi!

Otomobil tarihinin efsane markalarından Alpine geri döndü! Bir dönemin ralli efsanelerinden A110 modeli ile hafızalarda yer eden Fransız üretici yeni ve modern A110'u resmiyete kavuşturdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
2
22
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir süredir otomobil dünyasında gündemi meşgul eden, efsanevi Fransız spor otomobil üreticisi Alpine'in geri dönüşünü simgeleyen yeni A110 modeli üzerindeki sır perdesi ortadan kalktı. Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak Paris turu atan araç artık üretime hazır haliyle karşımızda.
Renault'nun alt markası olan Alpine pek çok otomobil sever tarafından 1961-1977 yılları arasında üretilen ikonik A110 modeli ile tanınıyor. Markanın dönüşü için aynı modelin temel hatları üzerinden giden firma A110 eğer 2017 yılında üretilseydi nasıl birşey ortaya çıkardı sorusunu yanıtlamış durumda. Yeni Alpine A110'un piyasaya sürüldüğünde Porsche Cayman ve Alfa Romeo 4C gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor.
Henüz resmi olarak onaylanmasa da 250 beygir civarı güç üreten 1.8 litre turbo benzinli motordan güç alacak ortadan motorlu ve arkadan çekişli olan araç, 1.000 kilogramın biraz üzerindeki ağırlığı ve gelişmiş aerodinamisi sayesinde 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.
Kamuoyuna ilk kez 7 Mart günü Cenevre Otomobil Fuarında gösterilecek olan Alpine A110 hakkında daha fazla detayın lansman esnasında paylaşılması bekleniyor.

http://www.topgear.com/car-news/geneva-motor-show/say-hello-alpine-a110 Yorum Yaz
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DoğanGörünümlüToros 2 yıl en beğenilen shifisitert

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oKsyqeN 2 yıl
Alpine'in olayı daha düşük güçle maksimum torsiyon elde edip, daha alt klasmanlarda zirveyi domine etmektir. 1800cc motorla kağıt üzerindeki değerleri gayet başarılı buldum. Tabi eski A110 karizmasıda bambaşkadır orası ayrı. Bi delta integrale olsun bi evo6 bi escort mk1 bi rs200. ahh
Alpine'in olayı daha düşük güçle maksimum torsiyon elde edip, daha alt klasmanlarda zirveyi domine etmektir. 1800cc motorla kağıt üzerindeki değerleri gayet baş...
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Experimentation 2 yıl
a101 diye okuyanlar, yalnız değilsiniz
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GetSomeRest 2 yıl
Honda S2000 2.0 motorla 240hp üretirken hayret ediyorduk. Bu araba nasıl oluyorda 1.8 motorla 250hp üretebiliyor anlamak mümkün değil. Ayrıca o kör eden farlarla tavşan avına mı çıkacağız anlamadım ki.
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lion_koc 2 yıl
Ya bu kadar zor mu Türkiye'nin bir tane marka ile araba üretimine başlaması ? soruyorum ya ne kadar üzücü. Abicim herkesten 10 dolar topla ertesi güne kur fabrikayı çöp üret binelim Türkiyem YÖK Alpine bilmem ne bilemeyeceğimiz arabalar zaten bunlar.

Allah aşkına bugün Türkiye elektrikli araç üretebilir.Atla deve değil. Zibilyon tecrübeli/tecrübesiz bu konuda adam var.Her türlü imkan var aslında neden bir arabamız yok ?
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zultaran 2 yıl
Suratını bari fluence'e benzetmemişler
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BekirTemel 2 yıl
Bir Porsche havası almadım değil
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Asami Zdrenka 2 yıl
Eski hali daha güzelmiş.
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Conqueror26 2 yıl
Çok güzel görünüyor hem teknik anlamda hem de tasarım süper.
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CoreXXX 2 yıl
haberin başlığını apple a110 diye okuyan varmı benden başka:)))
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
bişey fark ettim tesla model S'den sonra ben araba begenmemeye başladım
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adam94 2 yıl
Bu eski alpinlerin olayı okuduğum kadarıyla çok hafif olmalarıyla birlikte iyi yol tutmalarıymış. Geleneği devam ettiriyorsa satacaktır.
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Kami Kaze 2 yıl
Performansı dedesi gibi çok iyi olmalı.
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geneva motor show, 2017 cenevre otomobil fuarı ve
7 etiket daha alpine alpine a110 a110 alpine is back Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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