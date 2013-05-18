Mercedes 2014 model S-Class modellerinde sanal şoför teknolojisini deneyecek

Haber Editörü
Son yıllarda trendi gittikçe yükselen teknolojilerden birisi şüphesiz sürücüsüz araçlar. Google'ın yaptığı testlerle popüler olsa da araç üreticileri uzun yıllardır bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıyor.
Google ve Volvo gibi firmaların ardından Mercedes de sürücüsüz araç trendine katılıyor. Firma Eylül ayında satışa sunacağı 100 bin dolarlık 2014 model S-Class araçlarında otonom sürüş teknolojilerine yer vermeye hazırlanıyor.
Mercedes'in teknolojisi aracı tamamen sürücüden arındırmıyor ve bir nevi sürüş esnasında sürücüyü dinlendirme amacı taşıyor. Araç radar, kızılötesi ve optik sensörler kullanarak şehir trafiğinde otomatik olarak hızını artırabiliyor. Ancak direksiyon hakimiyeti sürücüde kalmaya devam ediyor. Veya araç şehir dışında 180km/s hızlara kadar otomatik olarak çıkabiliyor.
Mercedes, aracın otonom sürüş teknolojilerinin başlangıcını temsil ettiğini belirtiyor. Araçta ayrıca otomatik park etme, yayalara çarpmaktan kaçınan sistem, sürücünün yorgunluğunu algılayabilen sensörler gibi önemli teknolojiler yer alıyor. Mercedes teknolojilerini aracı şerit içerisinde tutma amacına yönelik olarak geliştiriyor. Gelecekte otomatik olarak şerit değiştiren bir teknoloji de araca eklenecek.
http://www.nytimes.com/2013/05/19/automobiles/a-benz-with-a-virtual-chauffeur.html?pagewanted=1&_r=2&ref=global-home Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere sistem akıllı olsa bile diğer sürücüler dengesiz. Aniden arabanın önüne birisi kırarsa apışıp kalır,
Şerit takibi falan diyorlar ama otoyollar dışında şerit çizgileri silik hem de hizası değişebiliyor; Misal Ankara'daki Anadolu bulv. CHP merkezine yakın kavşakta bir anda eğrileşiyor. Hangi akıllı yapmışsa o kavşağı ve benzerlerini...
Böyle akıllı sistemler için Türkiye modu olmalı...zaten almaya gücümüz yetmez alanın da şöförü olur; şöför düşünsün artık ne bileyim...
taksi, dolmuş, halk otobüsü, minibüs önüme atlayıp fren yaptı sensörü.
kırmızıda geçen yaya sensörü
otobanda tarladan traktör çıktı sensörü
benim aklıma gelenler.