Mercedes 2014 model S-Class modellerinde sanal şoför teknolojisini deneyecek





Son yıllarda trendi gittikçe yükselen teknolojilerden birisi şüphesiz sürücüsüz araçlar. Google'ın yaptığı testlerle popüler olsa da araç üreticileri uzun yıllardır bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıyor.





Google ve Volvo gibi firmaların ardından Mercedes de sürücüsüz araç trendine katılıyor. Firma Eylül ayında satışa sunacağı 100 bin dolarlık 2014 model S-Class araçlarında otonom sürüş teknolojilerine yer vermeye hazırlanıyor.





Mercedes'in teknolojisi aracı tamamen sürücüden arındırmıyor ve bir nevi sürüş esnasında sürücüyü dinlendirme amacı taşıyor. Araç radar, kızılötesi ve optik sensörler kullanarak şehir trafiğinde otomatik olarak hızını artırabiliyor. Ancak direksiyon hakimiyeti sürücüde kalmaya devam ediyor. Veya araç şehir dışında 180km/s hızlara kadar otomatik olarak çıkabiliyor.





Mercedes, aracın otonom sürüş teknolojilerinin başlangıcını temsil ettiğini belirtiyor. Araçta ayrıca otomatik park etme, yayalara çarpmaktan kaçınan sistem, sürücünün yorgunluğunu algılayabilen sensörler gibi önemli teknolojiler yer alıyor. Mercedes teknolojilerini aracı şerit içerisinde tutma amacına yönelik olarak geliştiriyor. Gelecekte otomatik olarak şerit değiştiren bir teknoloji de araca eklenecek.

http://www.nytimes.com/2013/05/19/automobiles/a-benz-with-a-virtual-chauffeur.html?pagewanted=1&_r=2&ref=global-home