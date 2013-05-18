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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes 2014 model S-Class modellerinde sanal şoför teknolojisini deneyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mercedes 2014 model S-Class modellerinde sanal şoför teknolojisini deneyecek

Son yıllarda trendi gittikçe yükselen teknolojilerden birisi şüphesiz sürücüsüz araçlar. Google'ın yaptığı testlerle popüler olsa da araç üreticileri uzun yıllardır bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Google ve Volvo gibi firmaların ardından Mercedes de sürücüsüz araç trendine katılıyor. Firma Eylül ayında satışa sunacağı 100 bin dolarlık 2014 model S-Class araçlarında otonom sürüş teknolojilerine yer vermeye hazırlanıyor. 

Mercedes'in teknolojisi aracı tamamen sürücüden arındırmıyor ve bir nevi sürüş esnasında sürücüyü dinlendirme amacı taşıyor. Araç radar, kızılötesi ve optik sensörler kullanarak şehir trafiğinde otomatik olarak hızını artırabiliyor. Ancak direksiyon hakimiyeti sürücüde kalmaya devam ediyor. Veya araç şehir dışında 180km/s hızlara kadar otomatik olarak çıkabiliyor.

Mercedes, aracın otonom sürüş teknolojilerinin başlangıcını temsil ettiğini belirtiyor. Araçta ayrıca otomatik park etme, yayalara çarpmaktan kaçınan sistem, sürücünün yorgunluğunu algılayabilen sensörler gibi önemli teknolojiler yer alıyor. Mercedes teknolojilerini aracı şerit içerisinde tutma amacına yönelik olarak geliştiriyor. Gelecekte otomatik olarak şerit değiştiren bir teknoloji de araca eklenecek.

http://www.nytimes.com/2013/05/19/automobiles/a-benz-with-a-virtual-chauffeur.html?pagewanted=1&_r=2&ref=global-home Yorum Yaz
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mteke 6 yıl en beğenilen
Bu tür akıllı teknolojiler bizim ülkemizde işe yaramayacaktır.
Bir kere sistem akıllı olsa bile diğer sürücüler dengesiz. Aniden arabanın önüne birisi kırarsa apışıp kalır,
Şerit takibi falan diyorlar ama otoyollar dışında şerit çizgileri silik hem de hizası değişebiliyor; Misal Ankara'daki Anadolu bulv. CHP merkezine yakın kavşakta bir anda eğrileşiyor. Hangi akıllı yapmışsa o kavşağı ve benzerlerini...
Böyle akıllı sistemler için Türkiye modu olmalı...zaten almaya gücümüz yetmez alanın da şöförü olur; şöför düşünsün artık ne bileyim...
Bu tür akıllı teknolojiler bizim ülkemizde işe yaramayacaktır.Bir kere sistem akıllı olsa bile diğer sürücüler dengesiz. Aniden arabanın önüne birisi kırars...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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murdocklawless 6 yıl
türkiye şartları için daha çok sensör lazım.
taksi, dolmuş, halk otobüsü, minibüs önüme atlayıp fren yaptı sensörü.
kırmızıda geçen yaya sensörü
otobanda tarladan traktör çıktı sensörü
benim aklıma gelenler.
türkiye şartları için daha çok sensör lazım.taksi, dolmuş, halk otobüsü, minibüs önüme atlayıp fren yaptı sensörü.kırmızıda geçen yaya sensörüotob...
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HumbiGumbi 6 yıl
carter
Levye ile dalma modunun da olması lazım.

Şahin S olsaydı dediğine tartışmasız katılırdım :))
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TeufeL-07 6 yıl
mteke
.zaten almaya gücümüz yetmez alanın da şöförü olur; şöför düşünsün artık ne bileyim...

Neden herkeste bu zihniyet var anlamıyorum. Çevremde ben dahil birçok s class araca sahip arkadaşım var ve hiçbirimiz şöföre kullandırmıyoruz. Böyle bir aracı sürme zevkini yaşamak varken neden şöföre sürdüreyimki ? He babam şöförle geziyor telefon trafiği çok yoğun bir iş sahibi olduğundan . Ama her s class a binen şöför tutmuyor bunu bilin.
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carter 6 yıl
Levye ile dalma modunun da olması lazım.
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TeufeL-07 6 yıl
E bu otomatik pilot sistemi benim mercedes s500 L amg dede var. Bırakıyorsun gazı freni , aracım kendi durup kendi hızlanıyor öndeki radarın kontrolüyle.
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-Sniper- 6 yıl
O araç sanal şoförle kullanılmaz, kullandırtılamaz. Veresinler bana... :)
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meceng 6 yıl
Gercekten X6 ya fena yüklenmiş. Düşenin dostu olmaz ama bu kadar da vurulmaz X6 ya.
Cok taraflı adi herifler.
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ST4LK3R 6 yıl
Bunun gelişmişi herhalde video. için youtube.com/...
Eşsiz mercedes teknolojisi
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meceng 6 yıl ST4LK3R
ST4LK3R
Bunun gelişmişi herhalde video. için youtube.com/...
Eşsiz mercedes teknolojisi

Adi ingilizler, nasil da guluyorlar. Videodaki arac Aston Martin olsa hayatta b.k surdurmezler.
By arada S class a yazik olmus.karizmayi fena cizdirmis
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kımyasal 6 yıl
Google sürücüsüz araç teknolojisini tam olarak kullanıma hazır hale getirdiğinde,otomabil üreticileri lisans için Google ın kapısında kuyruk olucaklardır.Tabi Google burda parayı kırar.
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sinoka 6 yıl
murdocklawless
türkiye şartları için daha çok sensör lazım.taksi, dolmuş, halk otobüsü, minibüs önüme atlayıp fren yaptı sensörü.kırmızıda geçen yaya sensörüotobanda tarladan traktör çıktı sensörübenim aklıma gelenler.

Ek olarak araba lüzumsuz yere ve suçlu yere kornaya basmayı engelleme sistemi de olmalı. Yaya geçidinde yolcu varsa durmalı (Dün yine kednini bilmez biri kadın yaya geçidinden geçerken kornaya basıyor ve taksici yayayı görüyor kornaya asılıyor), sürücüler birbirine kızıyor kornaya basıyor, arkadaşını gördü veya çağıracak kornoya basıyor, ışıklarda azıcık geç kalksa kornaya basıyor vs...
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Jesse James 6 yıl
Montaj sanayisini üretim ile bir tutanı mı istersin, silah sanayisinin geliştiğine inananı mı istersin?
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erci501 6 yıl
Zaten mercedes bu teknolojilere benzer teknolojileri bir önceki nesil s serisinde kullanmıştı
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